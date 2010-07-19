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LG'den 3D destekli yeni monitör: W63D

8 yıl
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar modeli R590'a ek olarak 3D destekli yeni monitörünü de kullanıma sunuyor. Firmanın W63D olarak isimlendirdiği 23-inç boyutundaki LCD monitör, 120Hz tazeleme hzını destekliyor ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunuyor. G-Mode isimli özellik sayesinde oyunculara ideal kullanım koşullarını sağladığı ve bu sayede gelişmiş oyun deneyimi vaad ettiği belirtilen monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve 5ms tepki süresiyle (G-Mode'da 3ms) geliyor.

Parlaklık seviyesi 400 cd/m2, dinamik karşıtlık oranı ise 70,000:1 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için DVI ve 2x HDMI konnektörü ile geliyor. Otomatik parlaklık kontrol özelliği ile aynı zamanda göz dostu olan LG W63D (W2363D), 330 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunulmuş durumda.


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Returntosoil 8 yıl
Bence önce gzlüğünü tak sonrada 3 boyutlu gözlük :)cidden zor olur ama..
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ayzer 8 yıl
1200 den aşağı olmazzz
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kpaxli 8 yıl
benim merak ettiğim, bu 3D monitörlerde 3d görüntü desteği sunan filmler, oyunlar v.s özel gözlük yardmıyla seyrediliyor. Peki, günlük hayatta zaten gözlük kullananlar, bu 3d görüntü için lazım olan özel gözlükleri nasıl takacaklar?

Yani bu gözlükler ona göre altında kendi gözlüğümüz olacak şekilde kullanılabiliyor mu? Yoksa günlük yaşamda gözlük kullanmak zorunda olanlar bu teknolojiden yararlanamıyorlar mı?
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ssonerb 8 yıl
bin liranın altına beklemeyin bekleyecekseniz de 2011 2.çeyrekte de alırız bin lira altına
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Blackworms 8 yıl
Distribütörler nitelikleri sağlayabilirse, güzel fiyatlarla ortaya çıkabilirsa kısacası; deli gibi satılır. Aksi durumda 1.000 TL'ye falan gelebilir.
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sonkursun 8 yıl
slm inş en kısa sürede turkiye piyasasında olurda yanlız biraz daha fiyatta esnek davranılırsa güzel satıs patlaması yasanır ilk sırada ben olurum zaten :)))
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