LG'den 3D destekli yeni monitör: W63D

LG, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar modeli R590'a ek olarak 3D destekli yeni monitörünü de kullanıma sunuyor. Firmanın W63D olarak isimlendirdiği 23-inç boyutundaki LCD monitör, 120Hz tazeleme hzını destekliyor ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunuyor. G-Mode isimli özellik sayesinde oyunculara ideal kullanım koşullarını sağladığı ve bu sayede gelişmiş oyun deneyimi vaad ettiği belirtilen monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve 5ms tepki süresiyle (G-Mode'da 3ms) geliyor.

Parlaklık seviyesi 400 cd/m2, dinamik karşıtlık oranı ise 70,000:1 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için DVI ve 2x HDMI konnektörü ile geliyor. Otomatik parlaklık kontrol özelliği ile aynı zamanda göz dostu olan LG W63D (W2363D), 330 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunulmuş durumda.