Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den yaz döneminde iki akıllı saat gelebilir

5 yıl
449
2
18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'den yaz döneminde iki akıllı saat gelebilir

Google'ın akıllı saatlere yönelik olarak Android Wear işletim sistemini lanse etmesinin ardından LG, yaz aylarında G Watch adlı akıllı saati ile platforma ilk katılacak firmalardan birisi olacağını duyurmuştu.

Tayvandan gelen bilgiler LG'nin G Watch sonrasında bir akıllı saat modeli daha piyasaya süreceğini belirtiyor. LG daha önce Lifeband Touch adlı bir fitness bilekliği tanıttığı için G Watch firmanın ilk akıllı saati olacak.

İkinci akıllı saati ise G Watch'tan kısa süre sonra piyasaya çıkacak. İşletim sistemi ve donanımı konusunda bir detay bulunmayan bu akıllı saat, uyumlu uygulamalar ile Android ve iOS cihazları tarafından kontrol edilebilecek.

Akıllı saat trendine geç kalmak istemeyen LG, şimdiden birkaç modelle piyasaya giren Samsung'un karşısına çıkmanın planlarını yapıyor. Yaz döneminde Lifeband Touch fitness bilekliği, LG Heart Rate nabız ölçer kulaklık, LG G Watch ve yeni akıllı saati ile LG, giyilebilir cihaz pazarında adından söz ettirmeye çalışacak.

http://www.phonearena.com/news/Report-LG-working-on-second-smartwatch-to-be-released-shortly-after-the-LG-G-Watch_id54893 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MultiCore 5 yıl en beğenilen
Sen bi kitkati dağıt önce. Daha kitkati alamadı türkiye
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Saati çıkar, sonra ebediyen güncelleme gelmez. Aman diyeyim, saatler ileri geri alınır, güncelleme gerekir, ebedi gelmez güncelleme (sinirli G2 kullanıcısı)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 5 yıl
Android kullanıpta güncelleme bekleyenleri anlamıyorum arkadaş. Gir xdaya tonla rom var seç seç yükle. Suyunu çıkardı millet sen daha bekle orda ne zaman çıkacak diye.Ha uğraşamam romla falan diyen adam zaten standart kullanıcıdır bence. Standart kullanıcıda yok icsymiş kitkatmış çok takmaz. Zaten bikaç iş yapıyor o kişiler. O telefona milyarlar vermişsen suyunu çıkarana kadar kullanıp kurcalayacaksın. Romda yükle kernelde at. Android özgürlük demek değilmiydi. İstediğin şeyi yap. Nebileyim ya kimsenin senin ayağına getirmesini beklemeyin arkadaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Rekabet iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 5 yıl
Sanırım LG kitkat güncellemesini katır sırtında dağıtıyor. Bu rezilliğin başka açıklaması olamaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl
urun guzel urunler yapıyor ama sarj sorunu cozulmetıkten sonra sıcak bakmıyorum...


bu arada lg turkıye allah cezanı verecek mılletı 3 ay dır bekletıon



Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 5 yıl ~Lion King~
~Lion King~
Sanırım LG kitkat güncellemesini katır sırtında dağıtıyor. Bu rezilliğin başka açıklaması olamaz.

Lg kitkati hizli veriyor lakin Lg Turkiye isi agirdan aliyor suclu varsa Lg Turkiye nin kendisi. Lg yurt disinda kitkati dagitti hatta uzerine 96mb guncelkeme dahi cikardi ama Lg Turkiye bu konularda cok salak bir politika izliyor.

Not. Cm yukle bak keyfine :) hergun guncelleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkem2626 5 yıl
Lg bu aralar çok güzel isler cikariyor ama bu saatlerin bence bi albenisi olmali bi kere fiyat bazindan kaybediyor bu cihazlar ver piyasaya 150 250 tl arasi herkes kullana bilsin ve herseyden once su chazlar yuvarlak olup saate benzesin zaten normal guzel bi saate 200 tl den asagida vermiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
saat tamam da fitness bilekliği nedir arkadaş, sporcular bunu takıp mı koşacak? normal vatandaş olarak biz anca otobüsü yakalamak için koşuyoruz, ne işe yarayacak anlamadım, samsung da çıkarmış bi de yamuk ekranlı, şaşırdılar iyice
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
şu akıllı saat çılgınlığı nedir bir anlamadım.hakkaten millet o kadar satınalıyor mu bunları da her marka çıkarmaya başladı?

erkeğin aksesuarı saattir.eğer bir saate 500-1000TL verilecekse mail baksın diye değil,kalitesi,ağırlığı ve havası olsun diye alınır.neymiş efendim dokunmatik ekranlıymış.bırakın allah aşkına.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 5 yıl nepasvior
nepasvior
saat tamam da fitness bilekliği nedir arkadaş, sporcular bunu takıp mı koşacak? normal vatandaş olarak biz anca otobüsü yakalamak için koşuyoruz, ne işe yarayacak anlamadım, samsung da çıkarmış bi de yamuk ekranlı, şaşırdılar iyice


sen kullanmiyorsun diye kimse kullanmayacak degil. Emin ol fitnes bilekliginide kullanacak ve ihtiyac duyacak onlarca insan var. On yargili davranmayin lutfen...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Neden köşeli kardeşim yapsana şöyle yuvarlak gerçekten saat gibi duran bir saat
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Saati çıkar, sonra ebediyen güncelleme gelmez. Aman diyeyim, saatler ileri geri alınır, güncelleme gerekir, ebedi gelmez güncelleme (sinirli G2 kullanıcısı)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 5 yıl
lg bu tasarım işini çok iyi yapıyor televizyon olsun telefon olsun son derece şık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
G3 tede ayni sekilde hem ozellikler hem de ayni fiyat politikasiyla devam et
Su saat olaylarinda samsung gibi bataryaya onem vermeyip telefon fiyatina kakalama ..iste o zaman piyasa gorsun Seni !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MultiCore 5 yıl en beğenilen
Sen bi kitkati dağıt önce. Daha kitkati alamadı türkiye
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etyemez 5 yıl
Life is Good
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
449 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 295X2 video inceleme "Ekran kartı dünyasının yeni kralı sahnede" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim