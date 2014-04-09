LG'den yaz döneminde iki akıllı saat gelebilir





Google'ın akıllı saatlere yönelik olarak Android Wear işletim sistemini lanse etmesinin ardından LG, yaz aylarında G Watch adlı akıllı saati ile platforma ilk katılacak firmalardan birisi olacağını duyurmuştu.





Tayvandan gelen bilgiler LG'nin G Watch sonrasında bir akıllı saat modeli daha piyasaya süreceğini belirtiyor. LG daha önce Lifeband Touch adlı bir fitness bilekliği tanıttığı için G Watch firmanın ilk akıllı saati olacak.





İkinci akıllı saati ise G Watch'tan kısa süre sonra piyasaya çıkacak. İşletim sistemi ve donanımı konusunda bir detay bulunmayan bu akıllı saat, uyumlu uygulamalar ile Android ve iOS cihazları tarafından kontrol edilebilecek.





Akıllı saat trendine geç kalmak istemeyen LG, şimdiden birkaç modelle piyasaya giren Samsung'un karşısına çıkmanın planlarını yapıyor. Yaz döneminde Lifeband Touch fitness bilekliği, LG Heart Rate nabız ölçer kulaklık, LG G Watch ve yeni akıllı saati ile LG, giyilebilir cihaz pazarında adından söz ettirmeye çalışacak.

http://www.phonearena.com/news/Report-LG-working-on-second-smartwatch-to-be-released-shortly-after-the-LG-G-Watch_id54893