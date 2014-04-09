LG'den yaz döneminde iki akıllı saat gelebilir

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Google'ın akıllı saatlere yönelik olarak Android Wear işletim sistemini lanse etmesinin ardından LG, yaz aylarında G Watch adlı akıllı saati ile platforma ilk katılacak firmalardan birisi olacağını duyurmuştu.
Tayvandan gelen bilgiler LG'nin G Watch sonrasında bir akıllı saat modeli daha piyasaya süreceğini belirtiyor. LG daha önce Lifeband Touch adlı bir fitness bilekliği tanıttığı için G Watch firmanın ilk akıllı saati olacak.
İkinci akıllı saati ise G Watch'tan kısa süre sonra piyasaya çıkacak. İşletim sistemi ve donanımı konusunda bir detay bulunmayan bu akıllı saat, uyumlu uygulamalar ile Android ve iOS cihazları tarafından kontrol edilebilecek.
Akıllı saat trendine geç kalmak istemeyen LG, şimdiden birkaç modelle piyasaya giren Samsung'un karşısına çıkmanın planlarını yapıyor. Yaz döneminde Lifeband Touch fitness bilekliği, LG Heart Rate nabız ölçer kulaklık, LG G Watch ve yeni akıllı saati ile LG, giyilebilir cihaz pazarında adından söz ettirmeye çalışacak.
http://www.phonearena.com/news/Report-LG-working-on-second-smartwatch-to-be-released-shortly-after-the-LG-G-Watch_id54893 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada lg turkıye allah cezanı verecek mılletı 3 ay dır bekletıon
Lg kitkati hizli veriyor lakin Lg Turkiye isi agirdan aliyor suclu varsa Lg Turkiye nin kendisi. Lg yurt disinda kitkati dagitti hatta uzerine 96mb guncelkeme dahi cikardi ama Lg Turkiye bu konularda cok salak bir politika izliyor.
Not. Cm yukle bak keyfine :) hergun guncelleniyor
erkeğin aksesuarı saattir.eğer bir saate 500-1000TL verilecekse mail baksın diye değil,kalitesi,ağırlığı ve havası olsun diye alınır.neymiş efendim dokunmatik ekranlıymış.bırakın allah aşkına.
sen kullanmiyorsun diye kimse kullanmayacak degil. Emin ol fitnes bilekliginide kullanacak ve ihtiyac duyacak onlarca insan var. On yargili davranmayin lutfen...
Neden köşeli kardeşim yapsana şöyle yuvarlak gerçekten saat gibi duran bir saat
Su saat olaylarinda samsung gibi bataryaya onem vermeyip telefon fiyatina kakalama ..iste o zaman piyasa gorsun Seni !!
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