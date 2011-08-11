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LG'nin AMOLED ekranlı telefonu Optimus SOL detaylanıyor

7 yıl
10,9b
1
8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin AMOLED ekranlı telefonu Optimus SOL detaylanıyor
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 LG'nin yeni telefonu Optimus Sol'a ait detaylar netleşmeye başladı. Victor kod adını taşıyan orta segment odaklı telefon, 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan telefona 1GHz hızında işlemci güç veriyor. Android 2.3.3 işletim sistemini kullanan ve Optimus kullanıcı arayüzüyle gelen telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve VGA çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Kablosuz bağlantı özellikleri açısından 802.11n WiFi, DLNA ve WiFi Direct teknolojileri bünyesinde barındıran telefonun siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Henüz kullanıma sunulacağ tarih hakkında net bir bilgi bulunmayan LG Optimus Soul'un yurt dışında 299 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulabileceği üzerinde duruluyor. 
LG'nin AMOLED ekranlı telefonu Optimus SOL detaylanıyor
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silver021 7 yıl
@volkanbaba
haklısın kardeşim birde LG ve Samsungun güney koreli olduklarınıda unutmayalım. yani adamların amacı birbirlerini tokatlamak değil. Aynı anda dünyaya yayılmak ve serbest ekonomi piyasasını allahın amerikalısına bırakmamak. :) Eğer bıraksaydı iş o zaman çok kötü olabilirdi.
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Volkanbaba 7 yıl
Adamlar kendi ekranları dururken niye samsungdan ekran alsın diyorsunuzda mutlaka bir çıkarları vardır.Samsung ucuz fiyat çekmiştir yada lg bu modelde bunu kullanmak istemiştir.
Büyük televizyon üreticileri bile bazı modellerinde başka marka paneller kullanabiliyor.Strateji bunlar hep takılmayın fazla
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Chaghatai 7 yıl
telefonun tasarımı tam bir fail, android tuşları olmasa çin malı çakma iphonelara benziyor :S
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mabovski 7 yıl
kardeşim bari teknolojiye sağı solu karıştırmayın yahu....
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Stanislas Xavier 7 yıl
silver021
süperamoled olmadığı müddetçe işe yaramaz. misal nokia N8 de amoled kullanıyor ama ekran görüntüsü iğrenç. :D

o nokıa nın ayıbı bütün oledler kötü olacak diye bişe LG zaten panel üreticisi ve gayet başarılı ekranlar üretiyor apple da ipad ekranlarını LG ye ürettiriyordu ama hız yeterli gelmeyince samsung a geçti.....Kısacası LG ekran konusunda asla hayal kırıklığına uğratmaz...
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silver021 7 yıl
süperamoled olmadığı müddetçe işe yaramaz. misal nokia N8 de amoled kullanıyor ama ekran görüntüsü iğrenç. :D
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dere.beyi 7 yıl
samsung apple ı geçcek heralde herkes adamların ekran teknolojisini kullanıyo :D
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wentworthscofield 7 yıl
optimus black yerine tercih edilebilmesi için daha ucuz bir fiyattan satılması lazım
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