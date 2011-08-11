LG'nin AMOLED ekranlı telefonu Optimus SOL detaylanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kablosuz bağlantı özellikleri açısından 802.11n WiFi, DLNA ve WiFi Direct teknolojileri bünyesinde barındıran telefonun siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Henüz kullanıma sunulacağ tarih hakkında net bir bilgi bulunmayan LG Optimus Soul'un yurt dışında 299 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulabileceği üzerinde duruluyor.
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haklısın kardeşim birde LG ve Samsungun güney koreli olduklarınıda unutmayalım. yani adamların amacı birbirlerini tokatlamak değil. Aynı anda dünyaya yayılmak ve serbest ekonomi piyasasını allahın amerikalısına bırakmamak. :) Eğer bıraksaydı iş o zaman çok kötü olabilirdi.
Büyük televizyon üreticileri bile bazı modellerinde başka marka paneller kullanabiliyor.Strateji bunlar hep takılmayın fazla
o nokıa nın ayıbı bütün oledler kötü olacak diye bişe LG zaten panel üreticisi ve gayet başarılı ekranlar üretiyor apple da ipad ekranlarını LG ye ürettiriyordu ama hız yeterli gelmeyince samsung a geçti.....Kısacası LG ekran konusunda asla hayal kırıklığına uğratmaz...