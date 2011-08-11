LG'nin AMOLED ekranlı telefonu Optimus SOL detaylanıyor





Kablosuz bağlantı özellikleri açısından 802.11n WiFi, DLNA ve WiFi Direct teknolojileri bünyesinde barındıran telefonun siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Henüz kullanıma sunulacağ tarih hakkında net bir bilgi bulunmayan LG Optimus Soul'un yurt dışında 299 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulabileceği üzerinde duruluyor.

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LG'nin yeni telefonu Optimus Sol'a ait detaylar netleşmeye başladı. Victor kod adını taşıyan orta segment odaklı telefon, 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan telefona 1GHz hızında işlemci güç veriyor. Android 2.3.3 işletim sistemini kullanan ve Optimus kullanıcı arayüzüyle gelen telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve VGA çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.