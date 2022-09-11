Samsung Galaxy Z Flip 4 sağlamlık testine sokuldu

Günümüzde katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z modelleri ile büyük bir ivme kazanmış olsa da, dayanıklılık söz konusu olduğunda birçok kullanıcının aklında soru işaretleri bulunuyor. Akıllı telefonlara uyguladığı sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything ise, akıllardaki bu soruları cevaplayacak yeni bir video paylaştı. Ünlü kanalın yeni konuğu olan Samsung Galaxy Z Flip 4, çizilme, yanma ve bükülme testlerinden geçirildi.
Galaxy Z Flip 4 ne kadar dayanıklı?
Paylaşılan videoda yer alan çizilme testlerinde, telefonun arka panelinin Mohs sertlik ölçeğine göre altıncı seviyede çizilmeye başladığı, yedinci seviyede ise ciddi çizikler oluştuğu görülüyor.
Bilindiği üzere Galaxy Flip 4, katlanabilir yapısından kaynaklı elastik bir ön kaplamaya ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle ekranda oluşan çizikler ikinci seviyede görünür hâle gelirken, telefonun tırnak darbelerine karşı da dayanıksız olduğu göze çarpıyor.
Videonun devamında yer alan menteşe testlerinde katlanabilir telefonunun toprak karşısında başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz. Ancak ateş söz konusu olduğunda Galaxy Z Flip 4'ün ekran kaplamasının eridiği ve dayanıksız olduğu görünüyor. Bükülme testinde ise içinden garip bir çatlama sesi gelen ancak sağlamlığını koruyan telefon, zorlu denemeler sonucunda doğru bir şekilde kapanmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler