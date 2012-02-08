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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Miracle, P880 ve P700 modelleri internete sızdı

7 yıl
4,2b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddialı yeni modeli Optimus Vu ile ilgili bazı bilgileri dün internette paylaşan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, görünüşe göre başka modelleri de MWC 2012 fuarına hazırlıyor.

Farklı kaynaklardan internete sızan üç yeni LG modeli Miracle, P700 ve P880 şeklinde adlandırılmış. 

LG Miracle daha önce Fantasy adıyla görselleri internete sızan bir model. Windows Phone işletim sistemi üzerinde çalışan model orta seviye akıllı telefon segmentine hitap edecek bir ürün.

1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemci, 4 inçlik parlak NOVA ekran, 8GB depolama kapasitesi, HSPA bağlantısı, yakın alan iletişimi  - NFC yongası, 5MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı modelin iddia edilen özellikleri arasında. NFC desteği bilindiği gibi Windows Phone Apollo ile tam olarak verilmeye başlanacak. Bu bakımdan Miracle modelinin 2012 ilk yarısından sonra piyasada olması bekleniyor.

LG'nin asıl bombası ise P880 modeli olacak. Pocketnow sitesinin iddiasına göre 1.3GHz hızında çalışan4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 4.7 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, 21Mbps HSPA+, 8MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, 1080p video kaydı modelin sunduğu özellikler. Bu modelin LG X3 adlı model olduğunu belirtenler de var.

LG P700 modeli ise orta seviye akıllı telefon segmentine hitap edecek. Android 4.0 işletim sistemi, 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran modelin şimdilik bilinen özellikleri. Üç modelin de MWC 2012 fuarında sergilenmesi bekleniyor. 


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wustti 7 yıl
telefon iyi güzel de güncellenmeyecek telefona ne diye para vereyim bu cihaz wp8 i hakkıyla çalıştırmaz adamlar çift çekirdek desteği filan getiriyor düşürsünler fiyatları alalım ama bu fiyata eski teknoloji almam.
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DH Misafiri 7 yıl
Sasmsung Galaxy Note Üstüne Varmı Telefon ?
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sertacarslan 7 yıl
LG'nin tasarımlarını genel olarak beğenmiyorum ben.
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snow-leopard 7 yıl
LG chocolate BL40 telefonundan sonra LG benim için bitmiştir.
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mert1907 7 yıl
Nokia'nın WP tasarimlarini gorunce bu basit kalmis az.
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sahoron 7 yıl
LG Parada 3.0 gibi bir tasarımı bu yüksek donanımla birleştirsinler yazılımı vermeselerde olur bence çok satar böyle yaparsa yazılımda romlarla idare edilir
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danGerfuLL 7 yıl
Tamekse koy sepete, LG ise koy g**une.
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qonsensus 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Tamekse koy sepete, LG ise koy g**une.

kendinize de koy'un LG düşmalığına gerek yok samsungcular :))
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acmtncy 7 yıl
bir telefonda 640x480 çözünürlüğü ilk defa görüyorum umarım uygulamalarda sorun çıkmaz. tasarım olarak da sadeler ama daha güzel tasarımları olabilirdi. güney koreliler tasarımdan pek anlamıyor keşke sony'i örnek alsalar.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok güzel telefon gerçekten işlemcisinden belleğine, şıklığından tasarımına Lg bu yolda devam et.:)
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South Korea 7 yıl
Kim ne derse desin LG Mobile.
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LA LA LAKERS 7 yıl
Çok güzel alet.
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vito_scaletta 7 yıl South Korea
South Korea
Kim ne derse desin LG Mobile.



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qonsensus 7 yıl South Korea
South Korea

Kim ne derse desin LG Mobile.


adamımsın
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