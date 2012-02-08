LG'nin Miracle, P880 ve P700 modelleri internete sızdı

İddialı yeni modeli Optimus Vu ile ilgili bazı bilgileri dün internette paylaşan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, görünüşe göre başka modelleri de MWC 2012 fuarına hazırlıyor.





Farklı kaynaklardan internete sızan üç yeni LG modeli Miracle, P700 ve P880 şeklinde adlandırılmış.





LG Miracle daha önce Fantasy adıyla görselleri internete sızan bir model. Windows Phone işletim sistemi üzerinde çalışan model orta seviye akıllı telefon segmentine hitap edecek bir ürün.





1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemci, 4 inçlik parlak NOVA ekran, 8GB depolama kapasitesi, HSPA bağlantısı, yakın alan iletişimi - NFC yongası, 5MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı modelin iddia edilen özellikleri arasında. NFC desteği bilindiği gibi Windows Phone Apollo ile tam olarak verilmeye başlanacak. Bu bakımdan Miracle modelinin 2012 ilk yarısından sonra piyasada olması bekleniyor.





LG'nin asıl bombası ise P880 modeli olacak. Pocketnow sitesinin iddiasına göre 1.3GHz hızında çalışan4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 4.7 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, 21Mbps HSPA+, 8MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, 1080p video kaydı modelin sunduğu özellikler. Bu modelin LG X3 adlı model olduğunu belirtenler de var.





LG P700 modeli ise orta seviye akıllı telefon segmentine hitap edecek. Android 4.0 işletim sistemi, 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran modelin şimdilik bilinen özellikleri. Üç modelin de MWC 2012 fuarında sergilenmesi bekleniyor.