Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak cihazları duyurdu! İşte güncel liste

Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından yakın tarihte tanıtılan HyperOS güncellemesi, MIUI 14'ün ardındanyavaş yavaş Xiaomi, Redmi ve Poco cihazlarda yerini almaya başladı. Bugün ise Çinli dev, 2024 yılının ilk yarısı için HyperOS küresel güncelleme takvimini yayınladı. İşte yeni sürüme kavuşacak cihazlar...

Xiaomi, HyperOS güncelleme takvimini yayınlandı

Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, 2024'ün ilk yarısında HyperOS güncellemesi alacak cihazları duyurdu. Paylaşılan listeye göre, Haziran ayına kadar Xiaomi 13 & Redmi Note 13 ve Xiaomi 12 & Redmi 12 Note serisine ait çok sayıda model HyperOS'a kavuşacak. Ayrıca bu süreçte Xiaomi Pad 6, Redmi Pad SE ve Xiaomi 12T serisi tabletlerin de güncelleme alacağı belirtiliyor. İşte güncelleme alacak cihazlar:

Akıllı telefonlar Xiaomi 14 Serisi (Önceden yüklenmiş) Redmi Note 13 Serisi Xiaomi 13 Serisi Redmi Note 12 Pro+ 5G Xiaomi 13T Serisi Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi 12 Serisi Redmi Note 12 5G

Tabletler Xiaomi Pad 6S Pro (Önceden yüklenmiş) Xiaomi Pad 6 Redmi Pad SE Xiaomi 12T Serisi

Giyilebilir cihazlar Xiaomi Watch S3 (Önceden yüklenmiş) Xiaomi Smart Band 8 Pro (Önceden yüklenmiş)



Xiaomi 14 bekleyenlere müjde! 1 gün önce eklendi

Xiaomi, güncelleme takvimi özelinde detaylı bir tarih bilgisi paylaşmadı. Ancak HyperOS, Xiaomi 14 serisi, Watch S3, Smart Band 8 Pro ve Pad 6S Pro gibi daha yeni cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelecek. Yeni sürüme uygun olan cihazları ise hemen aşağıda bulabilirsiniz.

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip.

HyperOS güncellemesi alacak tüm modeller

Xiaomi

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro/ Dimensity Edition, Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 LE, Xiaomi 11 Lite 4G, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi 11i / Hypercharge, Xiaomi 11X, Xiaomi 11X Pro, Xiaomi 11 Pro

Xiaomi Mi 11, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11i

Xiaomi MIX 4, Xiaomi MIX FOLD, Xiaomi MIX FOLD 2, Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5, Xiaomi 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, Xiaomi 6 Pro, Xiaomi Max 14

Redmi

Redmi K40, Redmi K40S, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus, Redmi K40 Gaming

Redmi K50, Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming, Redmi K50 Pro

Redmi K60, K60e, K60 Pro, K60 Ultra

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi 12, Redmi 12C

Redmi Note 10 5G, Redmi 10 Pro, Redmi 10S, Redmi 10 Pro 5G

Redmi Note 11, Redmi 11 Pro, Redmi 11 Pro Plus, Redmi 11 4G, Redmi 11T, Redmi 11 Pro 5G, Redmi 11 Pro Plus 5G, Redmi 11E, Redmi 11S 5G, Redmi 11 SE, Redmi 11T Pro, Redmi 11T Pro Plus, Redmi 11R

Redmi Note 12, Redmi 12 Pro, Redmi 12 Pro Plus, Redmi 12 Pro Explorer, Redmi 12 Pro Speed, Redmi 12 Pro 4G, Redmi 12S, Redmi 12 Turbo, Redmi 12R, Redmi 12R Pro, Redmi 12 5G

Redmi Note 13 5G, Redmi 13 Pro, Redmi 13 Pro Plus

Redmi Pad, Redmi Pad SE

Poco

POCO M6 Pro

POCO F5, POCO F5 Pro

POCO C55

POCO X5 Pro 5G, POCO X5 5G

POCO M5, POCO M5s

POCO X4 GT, X4 Pro 5G

POCO F4, POCO F4 GT

POCO F5, POCO F5 Pro

POCO M4 5G, POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G

POCO F3, POCO F3 GT

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