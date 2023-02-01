Çin'den, ABD'nin Huawei ambargosuna sert açıklama

Çin: Yaptırımlar uluslararası ekonomik ve ticari kurallara aykırı
Yapılan açıklamada Ning, ''ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirmesine, devlet gücünün kötüye kullanılmasına ve Çinli şirketlerin makul olmayan bir şekilde bastırılmasına kesin olarak karşı çıktığını'' söyledi. Ayrıca hükümetin ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten yetkili isim, Huawei'ye yönelik ek yaptırımların uluslararası ekonomik ve ticari kuralların açık bir ihlali olduğunu vurguladı.
Huawei’nin bu tür yaptırımlarla ilk kez karşılaşmadığını belirtelim. 2018 yılında ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Huawei ve ZTE yapımı cihazları yasakladı. Bunun ardından 2019'da ülkede yer alan şirketlerin Huawei ile iş yapmasını engelleyen ABD, 2020’de ise Huawei'nin ABD merkezli yarı iletken teknolojilerini kullanmasına ve satın almasına yasak getirdi.
Günümüzde ABD ve Çin ilişkileri, yarı iletken yasağı ve teknolojik yaptırımlarla oldukça gergin. Huawei'ye getirilecek yeni kısıtlamaların ise, bu gerginliği daha da arttırdığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Pekin yönetimi, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacağına söz verdi. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?