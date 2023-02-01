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    Çin'den, ABD'nin Huawei ambargosuna sert açıklama

    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji savaşı, Huawei'ye getirilen yeni ambargolar nedeniyle ivme kazanmaya başladı. Bugün Pekin yönetimi, ABD'nin boykot planına karşı sert eleştirilerde bulundu.
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    Çin'den, ABD'nin Huawei ambargosuna sert açıklama! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle ağır bir darbe aldı. Kısa süre önce sizlere ABD’nin bu yaptırımları arttıracağı ve Biden yönetiminin Japonya ve Hollanda gibi ülkeler ile görüşmelere başladığından söz etmiştik. Bugün Çin dışişleri bakanlığı yetkilisi Mao Ning, ABD'nin yeni boykot planına karşısert açıklamalarda bulundu.

    Çin: Yaptırımlar uluslararası ekonomik ve ticari kurallara aykırı

    Yapılan açıklamada Ning, ''ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirmesine, devlet gücünün kötüye kullanılmasına ve Çinli şirketlerin makul olmayan bir şekilde bastırılmasına kesin olarak karşı çıktığını'' söyledi. Ayrıca hükümetin ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten yetkili isim, Huawei'ye yönelik ek yaptırımların uluslararası ekonomik ve ticari kuralların açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

    Huawei’nin bu tür yaptırımlarla ilk kez karşılaşmadığını belirtelim. 2018 yılında ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Huawei ve ZTE yapımı cihazları yasakladı. Bunun ardından 2019'da ülkede yer alan şirketlerin Huawei ile iş yapmasını engelleyen ABD, 2020’de ise Huawei'nin ABD merkezli yarı iletken teknolojilerini kullanmasına ve satın almasına yasak getirdi.

    Günümüzde ABD ve Çin ilişkileri, yarı iletken yasağı ve teknolojik yaptırımlarla oldukça gergin. Huawei'ye getirilecek yeni kısıtlamaların ise, bu gerginliği daha da arttırdığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Pekin yönetimi, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacağına söz verdi. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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