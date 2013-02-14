LG'nin Optimus L serisinin satışları 15 milyon barajını aştı

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG, sade olduğu kadar şık tasarımlarıyla ön plana çıkan Optimus L serisinin, kısa bir süre önce 15 milyonluk satış barajını aştığını açıkladı. Benzer tasarım çizgilerini paylaşan seri, hatırlatmak gerekirse 10 milyonluk satış barajını aralık ayının başlarına doğru aşmıştı.



Optimus L serisi, 3.2-inç ekranlı Optimus L3'ten, 4.0-inç ekranlı Optimus L5'ten, 4.3-inç ekranlı Optimus L7'den ve 4.7-inç ekranlı Optimus L9'dan oluşuyor. Daha sonradan Optimus L3 ile Optimus L5'e çift sim kart girişli versiyonlar eklenmesi kararı alınmış; bu modellerle gelişmekte olan ülkeler hedef alınmıştı.



http://www.fiercewireless.com/press-releases/15-million-customers-approve-lg-optimus-l-series