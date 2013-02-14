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LG'nin Optimus L serisinin satışları 15 milyon barajını aştı

6 yıl
1b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'nin Optimus L serisinin satışları 15 milyon barajını aştı
Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG, sade olduğu kadar şık tasarımlarıyla ön plana çıkan Optimus L serisinin, kısa bir süre önce 15 milyonluk satış barajını aştığını açıkladı. Benzer tasarım çizgilerini paylaşan seri, hatırlatmak gerekirse 10 milyonluk satış barajını aralık ayının başlarına doğru aşmıştı.
Optimus L serisi, 3.2-inç ekranlı Optimus L3'ten, 4.0-inç ekranlı Optimus L5'ten, 4.3-inç ekranlı Optimus L7'den ve 4.7-inç ekranlı Optimus L9'dan oluşuyor. Daha sonradan Optimus L3 ile Optimus L5'e çift sim kart girişli versiyonlar eklenmesi kararı alınmış; bu modellerle gelişmekte olan ülkeler hedef alınmıştı. 
LG'nin Optimus L serisinin satışları 15 milyon barajını aştı

http://www.fiercewireless.com/press-releases/15-million-customers-approve-lg-optimus-l-series Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Kemal K. 6 yıl
kizlar
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truvazotti 6 yıl
lg almayın da ne alırsanız alın yarıyolda kalırsınız sonra bizim gibi
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zeki19901 6 yıl
Ne guncelleme delisi milletsiniz arkadas ya bi telefondan ne yapmasini bekliyosunuz artik ben aldim l9 gayet memnunum ayni ozellikte baska telefonlara para dokmek mantiksiz
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Sérd@r 6 yıl
İlk baktığımda telefonları göremedim niyese
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Kızlara bakma için geldim okumadan gidiyorum.
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ssbrutality 6 yıl
Eryigitttt
Yorumlara bak, neden bizde bir dunya markasi yok anla.

öle deme kardeş Yu-Ma-Tu Varya :)) bu arada soldaki Daş..! bir içim Ips panel misalı güzel telefon :)
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DaRKFoRCeS 6 yıl
2 dir lg haberi yapan knight günü 3 hatun resmi ile tamamladı.biliyorsun forumda gençlerde var duygularıyla oynuyorsun adamlar teknolojiden çok hatunlara odaklanıyorlar.tamam hatunları sevdiğini anladık bari onların resmi olmadan haber yapki hatunlar birinin fantazisine kurban gitmesin.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
2 dir lg haberi yapan knight günü 3 hatun resmi ile tamamladı.biliyorsun forumda gençlerde var duygularıyla oynuyorsun adamların teknolojiden çok hatunlara odaklanıyorlar.tamam hatunları sevdiğini anladık bari onların resmi olmadan haber yapki hatunlar birinin fantazisine kurban gitmesin.
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free_agent 6 yıl
Biraz güncellemeyi önemsese 15 değil 55 olabilirdi o rakam.
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DraGonS 6 yıl
kedi canını seni...
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Eryigitttt 6 yıl
Yorumlara bak, neden bizde bir dunya markasi yok anla.
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