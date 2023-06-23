Sony pes etmiyor: Akıllı telefon üretimine devam edilecek

Sony telefonlar etrafta olmaya devam edecek
Sony, telefonlarına güç sağlamak üzere Snapdragon platformlarını kullanmak için Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma yaptı. Anlaşma, iki taraf arasındaki mevcut anlaşmanın bir uzantısı niteliğinde olurken Qualcomm yonga setleri, üst ve orta seviye akıllı telefonların yanı sıra Sony'nin yakında çıkacak premium cihazlarında da kullanılacak. Bu anlaşma aynı zamanda en azından birkaç yıl daha Sony'nin akıllı telefon pazarında bulunacağı sinyalini veriyor.
Sony geçtiğimiz ay garip bir şekilde adlandırılan Xperia 1 V'yi tanıttı. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 platformu üzerinde çalışıyor olup daha çok fotoğrafçılara ve vloggerlara yönelik bir cihaz konumunda. Bunlar nispeten niş kullanım alanları olsa da Sony, kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmelerine yardımcı olmak amacıyla kamera teknolojisinden yararlanıyor. Xperia 1 V, uyumlu Sony Alpha kameralar için bir monitör olarak kullanılabiliyor. Xperia 1 V’in fiyatı ise 1400 dolardan başlıyor.
Şirket ayrıca orta sınıf Xperia 10 V'yi ilk kez Mayıs ayında gösterdi. Cihaz Snapdragon 695 yonga setine ve 60Hz, 1080p OLED ekrana sahip. Sony, telefonu bu ay Avrupa'da 449 € avro veya yaklaşık 500 dolar karşılığında satmaya başladı.Kaynakça https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/06/qualcomm-announces-multi-year-collaboration-with-sony-to-deliver https://www.engadget.com/sony-plans-to-keep-making-smartphones-for-at-least-a-few-more-years-160051473.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D