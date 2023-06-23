Tam Boyutta Gör Apple, Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi, Vivo… Tüm bu markalar akıllı telefonları düşündüğünüzde aklınıza gelmesi en muhtemel firmalarda bazıları. Öte yandan Sony ise belki de çoğu insanın aklına ilk başlarda gelecek olan şirketlerden birisi olmayacak. Bununla birlikte Sony, hâlâ kendi telefonları üzerinde çalışıyor ve özellikle güçlü kamera özellikleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Görünüşe göre Sony, bu süreci bir süre daha ettirmeyi planlıyor.

Sony telefonlar etrafta olmaya devam edecek

Sony, telefonlarına güç sağlamak üzere Snapdragon platformlarını kullanmak için Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma yaptı. Anlaşma, iki taraf arasındaki mevcut anlaşmanın bir uzantısı niteliğinde olurken Qualcomm yonga setleri, üst ve orta seviye akıllı telefonların yanı sıra Sony'nin yakında çıkacak premium cihazlarında da kullanılacak. Bu anlaşma aynı zamanda en azından birkaç yıl daha Sony'nin akıllı telefon pazarında bulunacağı sinyalini veriyor.

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Sony geçtiğimiz ay garip bir şekilde adlandırılan Xperia 1 V'yi tanıttı. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 platformu üzerinde çalışıyor olup daha çok fotoğrafçılara ve vloggerlara yönelik bir cihaz konumunda. Bunlar nispeten niş kullanım alanları olsa da Sony, kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmelerine yardımcı olmak amacıyla kamera teknolojisinden yararlanıyor. Xperia 1 V, uyumlu Sony Alpha kameralar için bir monitör olarak kullanılabiliyor. Xperia 1 V’in fiyatı ise 1400 dolardan başlıyor.

Şirket ayrıca orta sınıf Xperia 10 V'yi ilk kez Mayıs ayında gösterdi. Cihaz Snapdragon 695 yonga setine ve 60Hz, 1080p OLED ekrana sahip. Sony, telefonu bu ay Avrupa'da 449 € avro veya yaklaşık 500 dolar karşılığında satmaya başladı.

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Sony pes etmiyor: Akıllı telefon üretimine devam edilecek