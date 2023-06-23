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    Sony pes etmiyor: Akıllı telefon üretimine devam edilecek

    Mevcut akıllı telefon piyasasında akla çok sonradan gelse de Sony, halen yeni ürünler üretmeye devam ediyor. Görünüşe göre firma bir süre daha etrafta olmaya devam edecek.
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    Sony pes etmiyor: Akıllı telefon üretimine devam edilecek Tam Boyutta Gör
    Apple, Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi, Vivo… Tüm bu markalar akıllı telefonları düşündüğünüzde aklınıza gelmesi en muhtemel firmalarda bazıları. Öte yandan Sony ise belki de çoğu insanın aklına ilk başlarda gelecek olan şirketlerden birisi olmayacak. Bununla birlikte Sony, hâlâ kendi telefonları üzerinde çalışıyor ve özellikle güçlü kamera özellikleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Görünüşe göre Sony, bu süreci bir süre daha ettirmeyi planlıyor.

    Sony telefonlar etrafta olmaya devam edecek

    Sony, telefonlarına güç sağlamak üzere Snapdragon platformlarını kullanmak için Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma yaptı. Anlaşma, iki taraf arasındaki mevcut anlaşmanın bir uzantısı niteliğinde olurken Qualcomm yonga setleri, üst ve orta seviye akıllı telefonların yanı sıra Sony'nin yakında çıkacak premium cihazlarında da kullanılacak. Bu anlaşma aynı zamanda en azından birkaç yıl daha Sony'nin akıllı telefon pazarında bulunacağı sinyalini veriyor.

    Sony geçtiğimiz ay garip bir şekilde adlandırılan Xperia 1 V'yi tanıttı. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 platformu üzerinde çalışıyor olup daha çok fotoğrafçılara ve vloggerlara yönelik bir cihaz konumunda. Bunlar nispeten niş kullanım alanları olsa da Sony, kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmelerine yardımcı olmak amacıyla kamera teknolojisinden yararlanıyor. Xperia 1 V, uyumlu Sony Alpha kameralar için bir monitör olarak kullanılabiliyor. Xperia 1 V’in fiyatı ise 1400 dolardan başlıyor.

    Şirket ayrıca orta sınıf Xperia 10 V'yi ilk kez Mayıs ayında gösterdi. Cihaz Snapdragon 695 yonga setine ve 60Hz, 1080p OLED ekrana sahip. Sony, telefonu bu ay Avrupa'da 449 € avro veya yaklaşık 500 dolar karşılığında satmaya başladı.

    Kaynakça https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/06/qualcomm-announces-multi-year-collaboration-with-sony-to-deliver https://www.engadget.com/sony-plans-to-keep-making-smartphones-for-at-least-a-few-more-years-160051473.html
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    E
    ertu55 42 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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