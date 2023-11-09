Xiaomi'den kötü haber: Bootloader kilidi açıksa güncelleme yok

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen lansman etkinliğinde merakla beklenen HyperOS'u duyurdu. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, geçtiğimiz saatlerde üzücü bir gelişme paylaşıldı. HyperOS ile daha kapalı bir sisteme geçiş yapmayı planlayan Çinli dev, Android'in en önemli özelliğini sınırlamaya hazırlanıyor. Bootloader kilidi özelinde katı önlemler yolda. İşte detaylar...

Cihazlar artık daha zor açılacak

Bir akıllı telefonunuz varsa ve teknolojiyle ilgileniyorsanız, çoğu Android cihazın bootloader kilidi ile satışa sunulduğunu hatırlatalım. Günümüzde ise akıllı telefon üreticileri, bootloader kilidi açılması halinde telefonu garanti kapsamı dışında tutuyor. Tabi ki bu sayede, cihazlara özel yazılımlar yükleyebiliyorsunuz.

Güncelleme desteği sınırlanıyor

Xiaomi ise, Android'e özgürlük tanıyan bu özelliği güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlamaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre HyperOS veya MIUI 14 fark etmeksizin Bootloader kilidi açılmış Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara artık güncelleme sunulmayacak. Ancak Bootloader kilidinin tekrar aktif edilmesi halinde, HyperOS güncellemelerinin devam edeceği belirtiliyor.

HyperOS küresel güncelleme takvimi paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Ayrıca HyperOS özelinde de yeni sınırlamalar mevcut. Buna göre Çin'de bulunan kullanıcıların bu ayarın açması için Xiaomi topluluk forumlarında 5. seviyeye ulaşmaları gerekecek. Ayrıca bu özellik yılda en fazla üç cihaz ile sınırlı olacak. Az önce de belirttiğimiz gibi bu karar yalnızca Çin'e özel. Ancak diğer pazarlara da genişlediğini görebiliriz.

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