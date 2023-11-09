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    Xiaomi'den kötü haber: Bootloader kilidi açıksa güncelleme yok

    Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Xiaomi, Bootloader kilidi özelinde yeni sınırlamalar getiriyor. İşlemler zorlaşırken, güncelleme desteği kesilecek.
    Xiaomi'den kötü haber: Bootloader kilidi açıksa güncelleme yok Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen lansman etkinliğinde merakla beklenen HyperOS'u duyurdu. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, geçtiğimiz saatlerde üzücü bir gelişme paylaşıldı. HyperOS ile daha kapalı bir sisteme geçiş yapmayı planlayan Çinli dev, Android'in en önemli özelliğini sınırlamaya hazırlanıyor. Bootloader kilidi özelinde katı önlemler yolda. İşte detaylar...

    Cihazlar artık daha zor açılacak

    Bir akıllı telefonunuz varsa ve teknolojiyle ilgileniyorsanız, çoğu Android cihazın bootloader kilidi ile satışa sunulduğunu hatırlatalım. Günümüzde ise akıllı telefon üreticileri, bootloader kilidi açılması halinde telefonu garanti kapsamı dışında tutuyor. Tabi ki bu sayede, cihazlara özel yazılımlar yükleyebiliyorsunuz.

    Güncelleme desteği sınırlanıyor

    Xiaomi ise, Android'e özgürlük tanıyan bu özelliği güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlamaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre HyperOS veya MIUI 14 fark etmeksizin Bootloader kilidi açılmış Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara artık güncelleme sunulmayacak. Ancak Bootloader kilidinin tekrar aktif edilmesi halinde, HyperOS güncellemelerinin devam edeceği belirtiliyor. 

    Ayrıca HyperOS özelinde de yeni sınırlamalar mevcut. Buna göre Çin'de bulunan kullanıcıların bu ayarın açması için Xiaomi topluluk forumlarında 5. seviyeye ulaşmaları gerekecek. Ayrıca bu özellik yılda en fazla üç cihaz ile sınırlı olacak. Az önce de belirttiğimiz gibi bu karar yalnızca Çin'e özel. Ancak diğer pazarlara da genişlediğini görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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