Xiaomi'den kötü haber: Bootloader kilidi açıksa güncelleme yok

Cihazlar artık daha zor açılacak
Bir akıllı telefonunuz varsa ve teknolojiyle ilgileniyorsanız, çoğu Android cihazın bootloader kilidi ile satışa sunulduğunu hatırlatalım. Günümüzde ise akıllı telefon üreticileri, bootloader kilidi açılması halinde telefonu garanti kapsamı dışında tutuyor. Tabi ki bu sayede, cihazlara özel yazılımlar yükleyebiliyorsunuz.
Güncelleme desteği sınırlanıyor
Xiaomi ise, Android'e özgürlük tanıyan bu özelliği güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlamaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre HyperOS veya MIUI 14 fark etmeksizin Bootloader kilidi açılmış Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara artık güncelleme sunulmayacak. Ancak Bootloader kilidinin tekrar aktif edilmesi halinde, HyperOS güncellemelerinin devam edeceği belirtiliyor.
Ayrıca HyperOS özelinde de yeni sınırlamalar mevcut. Buna göre Çin'de bulunan kullanıcıların bu ayarın açması için Xiaomi topluluk forumlarında 5. seviyeye ulaşmaları gerekecek. Ayrıca bu özellik yılda en fazla üç cihaz ile sınırlı olacak. Az önce de belirttiğimiz gibi bu karar yalnızca Çin'e özel. Ancak diğer pazarlara da genişlediğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.