Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Tegra 2'li telefonu Optimus 2X için Android 2.3 takvimi netleşiyor

8 yıl
10,9b
1
2
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak lanse edilen LG Optimus 2X için Android 2.3 güncellemesinin çıkış tarihi netleşiyor. Standart olarak Android 2.2 işletim sistemiyle gelen akıllı telefon için LG Danimarka'nın sitesinden elde edilen bilgilere göre Android 2.3 güncellemesi, Haziran-Temmuz döneminde kullanıma sunulacak.

4-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Optimus 2X, üzerinde yer alan 8 MP kamera ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Kendi sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olan LG Optimus 2X, Avrupa'da 440 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satın alınabilirken Türkiye'de ise henüz kullanıma sunulmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
optimus sıçsa bundan iyi makina çıkarırdı..transformers
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
telefon fiyatı diğerlerine göre iyiymiş fakat android işletim sistemli telefonlara güncellemeler çok geç geliyor.bence buna bir çözüm bulmalılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl BenQ XL 2410T 3D LED LCD Monitör video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -13- 8 yıl HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü" 8 yıl Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim