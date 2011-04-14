LG'nin Tegra 2'li telefonu Optimus 2X için Android 2.3 takvimi netleşiyor

Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak lanse edilen LG Optimus 2X için Android 2.3 güncellemesinin çıkış tarihi netleşiyor. Standart olarak Android 2.2 işletim sistemiyle gelen akıllı telefon için LG Danimarka'nın sitesinden elde edilen bilgilere göre Android 2.3 güncellemesi, Haziran-Temmuz döneminde kullanıma sunulacak.

4-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Optimus 2X, üzerinde yer alan 8 MP kamera ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Kendi sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olan LG Optimus 2X, Avrupa'da 440 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satın alınabilirken Türkiye'de ise henüz kullanıma sunulmadı.