LG'nin Windows Phone 7'li ilk telefonu Eylül ayında lanse edilecek

LG yöneticilerinden alınan bilgilere göre, Koreli firmanın Windows Phone 7 tabanlı ilk telefonu Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor. Henüz doğrulanmasa da Pacific olarak isimlendirileceği belirtilen akıllı telefonun tek olmayacağı, LG'nin yıl sona mereden daha fazla sayıda Windows Phone 7 telefonunu pazara sunacağı bildiriliyor.

LG'den Ken Hong açıklamasında, "Microsoft ile derin bir ilişkimiz var dolayısıyla yıl sona ermeden bir çifte [WP7 tabanlı akıllı telefonlar] sahip olabiliriz" dedi. Windows Phone 7 platformuna ek olarak LG, diğer işletim sistemlerine de uzak değil. Firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre önümüzdeki dönem için daha fazla sayıda LG logolu Android telefon görmemiz mümkün. Nokia ve Samsung'un ardından dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi olan LG, satışlarını arttırmasına rağmen özellikle akıllı telefon pazarında bir süredir sıkıntılar yaşamakta. Özellikle üst seviye model eksikliği yaşadığı belirtilen firma, yeni nesil cihazlarla bu sorunu aşmayı ve rekabetçi olmayı hedefliyor.