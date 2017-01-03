LG'nin nano-hücre teknolojili TV'leri geliyor

LG'nin yeni Super UHD TV ailesi, nanohücre adı verilen yeni bir teknolojiyi kullanıcılara getiriyor. Bu teknoloji sayesinde daha geniş bir renk aralığı sunuluyor ve böylece uzaktan veya yan açılardan izleyenler için izleme deneyimi büyük oranda iyileştirilmiş oluyor.

Samsung'un yeni HDTV'lerinde bulunan "quantum dot" (kuantum nokta) teknolojisine benzeyen nano hücre film, LG'nin 2017 modellerinden üçünde bulunacak. Bu modeller SJ8000, SJ8500 ve SJ9500. Bu teknoloji sayesinde ekrana dikeyine 60 dereceyle bakıldığında bile renk aralığının %95'ni görmek mümkün hale geliyor. Ayrıca nanohücre film ile ekrandaki parlama da azalıyor ve aydınlık ortamlarda daha iyi bir izleme deneyimi sunuluyor.

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LG'nin bu yeni Super UHD TV modelleri çeşitli HDR teknolojilerini desteklediği için kullanıcılar halen gelişmekte olan bu standartla alakalı uyum sorunları yaşamayacak. Desteklediği HDR standartlarından bazıları şunlar: Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log Gamma, Advanced HDR by Technicolor.

Diğer çoğu akıllı TV modellerinde olduğu gibi bu Super UHD modelleri de LG'nin webOS arayüzünün son versiyonunu içerecek. WebOS 3.5'in Magic Link adında, Amazon X-Ray'e benzer, kullanıcıların kumanda da tek tuşa basarak ekrandaki oyuncular ve karakterler hakkında bilgi almasını sağlayan yeni bir teknolojiye sahip olduğunu hatırlatalım.

http://www.tomsguide.com/us/lg-nano-cell-tv,news-24117.html