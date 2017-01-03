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LG'nin nano-hücre teknolojili TV'leri geliyor

CES 2017'de her alanda olduğu gibi televizyon sektöründe de yeni teknolojiler geliyor. Bunlardan biri de LG'nin çok geniş renk aralığı sunan nanohücre teknolojisi. Detaylar haberimizde.
2 yıl
8b
1
18
Televizyonlar
Alper Çakan
Yazar
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LG'nin yeni Super UHD TV ailesi, nanohücre adı verilen yeni bir teknolojiyi kullanıcılara getiriyor. Bu teknoloji sayesinde daha geniş bir renk aralığı sunuluyor ve böylece uzaktan veya yan açılardan izleyenler için izleme deneyimi büyük oranda iyileştirilmiş oluyor.
Samsung'un yeni HDTV'lerinde bulunan "quantum dot" (kuantum nokta) teknolojisine benzeyen nano hücre film, LG'nin 2017 modellerinden üçünde bulunacak. Bu modeller SJ8000, SJ8500 ve SJ9500. Bu teknoloji sayesinde ekrana dikeyine 60 dereceyle bakıldığında bile renk aralığının %95'ni görmek mümkün hale geliyor. Ayrıca nanohücre film ile ekrandaki parlama da azalıyor ve aydınlık ortamlarda daha iyi bir izleme deneyimi sunuluyor.
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LG'nin bu yeni Super UHD TV modelleri çeşitli HDR teknolojilerini desteklediği için kullanıcılar halen gelişmekte olan bu standartla alakalı uyum sorunları yaşamayacak. Desteklediği HDR standartlarından bazıları şunlar: Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log Gamma, Advanced HDR by Technicolor. 
Diğer çoğu akıllı TV modellerinde olduğu gibi bu Super UHD modelleri de LG'nin webOS arayüzünün son versiyonunu içerecek. WebOS 3.5'in Magic Link adında, Amazon X-Ray'e benzer, kullanıcıların kumanda da tek tuşa basarak ekrandaki oyuncular ve karakterler hakkında bilgi almasını sağlayan yeni bir teknolojiye sahip olduğunu hatırlatalım.

http://www.tomsguide.com/us/lg-nano-cell-tv,news-24117.html Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen künefeci
Orijinalden alıntı: künefeci
İnşallah 2017 de 65-70 inch tv ler Vestel harici markalarda 3000 lira bandına düşer de millet büyük ekran nimetinden faydalanır.

70 inch tv koyacak kadar büyük salonu olan adamın umarım bu tvler 3000 liraya düşer de alırız diye hayal kuracağını zannetmiyorum, aksine yeni vergiler, artan kur bu yıl peşimizi bırakmaz.
Orijinalden alıntı: künefeciİnşallah 2017 de 65-70 inch tv ler Vestel harici markalarda 3000 lira bandına düşer de millet büyük ekran nimetinden faydal...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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künefeci 2 yıl GreyParrot
GreyParrot

Orijinalden alıntı: künefeci
İnşallah 2017 de 65-70 inch tv ler Vestel harici markalarda 3000 lira bandına düşer de millet büyük ekran nimetinden faydalanır.

70 inch tv koyacak kadar büyük salonu olan adamın umarım bu tvler 3000 liraya düşer de alırız diye hayal kuracağını zannetmiyorum, aksine yeni vergiler, artan kur bu yıl peşimizi bırakmaz.

😂😂😂 valla hocam benim gözüm aç.
İzleme mesafem 3 mt ama verirseler 5-6 liraya 70 inch alırım koyarım gözümün önüne,fazla inch göz çıkarmaz
GreyParrotOrijinalden alıntı: künefeciİnşallah 2017 de 65-70 inch tv ler Vestel harici markalarda 3000 lira bandına düşer de m...
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arel.gr 2 yıl
4K 'larda elektrik sarfiyatı bir öncekilere göre 2 kat fazla, görüntüdeki oran farkı buna değer hayranlığı yaratacak kadar değil.
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aydancan 2 yıl
Selamlar
Üretim bazında değil ama Türkiye'ye gelen modeller bazında söylüyorum:
Her sene yeni üretilen modeller bir önceki sene modellerinden daha yakışıklı ama görüntü kalitesi daha kötü.
Bilmiyorum bu iş ne zaman düzelir.
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maximus8282 2 yıl
Dünyanın en iyi tekonolojisi plazma TV lerdi son dönemlerinde tüm sorunları da giderilmişti, gerçek panel hızları 600'den başlıyordu, şimdilerde sadece askeri amaçlarla kullanılıyor.
Şimdi led oled diye milleti kandırıyorlar.
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darkaura 2 yıl maximus8282
maximus8282

Dünyanın en iyi tekonolojisi plazma TV lerdi son dönemlerinde tüm sorunları da giderilmişti, gerçek panel hızları 600'den başlıyordu, şimdilerde sadece askeri amaçlarla kullanılıyor.

Şimdi led oled diye milleti kandırıyorlar.

plazma ile oledi karsilastirmak buhar motoruyla benzin motorunu karsilastirmak gibi bir sey. buhar eski teknoloji olabilir ama verimliligi cok cok daha yuksektir, torkuda cok yuksektir, gelgelelim benzin motoru cok daha hafifdir, kucuktur, bakimi ve yakit ikamali kolaydir, temizdir. bu sebeblerden cevremizde buhar motoruyla calisan araba goremeyiz. televizyon sektorundede olan sey ayni. plazma olgunluguna ulasmis bir teknoloji, goruntu kalitesi, goruntu tazeleme frekansi ve kontrast gibi noktalarda cok ustun, gelegelelim her bir pixeli tabir yerindeyse floresan lamba bu sebebden pixellerinin ufalabilecegi boy sinirli, cussesi iri, enerji tuketimi yuksek ve pixellerinin zamanla iz yapma gibi sorunlari var. hepsini topladigimizda lcd ve oled tercih edilir hale geliyor. heleki oled olgunluguna ulastiriginda, icindeki arge masraflari cikarilip lcd gibi yaygin uretime gectigin de, teoride tekstil fabrikasinda uretilen kumas kadar dusuk maliyetlere dusmesi mumkun olacak ve tabi o kumas kadarda ince olacak. buda gelecegin oledde oldugunun en onemli isareti. 10-20sene sonrasinin evlerinde belki televizyon diye bir sey olmayacak, butun duvarlar oled duvar kagidi ile kaplanacak, tum duvar ekran ve evin aydinlatmasi olacak. istendigi anda evin ambiansini yagmur ormaninda, mercan resifine yada bir gul bahcesine cevirebilecek.
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MERNEPTAH 2 yıl maximus8282
maximus8282
Dünyanın en iyi tekonolojisi plazma TV lerdi son dönemlerinde tüm sorunları da giderilmişti, gerçek panel hızları 600'den başlıyordu, şimdilerde sadece askeri amaçlarla kullanılıyor.
Şimdi led oled diye milleti kandırıyorlar.

Çok haklısınız kesinlikle ama şunuda söyliyeyim size OLED'in siyah kalitesi plazmaya nal toplatır
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hacı.basat 2 yıl
LCD'de Türkiye'de epey satmaya devam edecek, şu anda gözdemiz 4k uydu alıcılı 43" 4k LCD TV'ler, 1150 liraya taksitle ve 2 yıl garantili olarak bulunabiliyor, 999 liraya düşerse en az 2 sene daha bol bol satacaktır. Satışının azalması için aşırı beklenmedik bir şey olması lazım, 8k ekranlar gelir yada Oled 4k TVlerde ciddi indirimler falan olursa belki etkiler.
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FRAPS_TR 2 yıl
Lcd son uzatmaları oynuyor. Cilalayıp cilalayıp satıyorlar.
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spaydix 2 yıl
8k tv leri sürün piyasaya geçiktiriyorlar masustan
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MERNEPTAH 2 yıl
Yenilikçi adına LED teknolojosinin yani eskimiş teknolojinin üstüne getiricekleri yeniyiz ayağında satış pazarlaması hoba ,kimsede demiyorki üstten ve ta alttan ta köşeden tv kim izler,devir OLED yenilikçiliğe radikal değişiklikler edin, yetti artık ledin kronik saçma sapan sorunları, sıfır ortamda panelin kalitesi nasıl bundan haber verin, insanlar karanlık ortamda lambamı izliyor tv,mi belli değil, halen OLED,i yaygınlaştırmıyorlarki fahiş fiyattan tek düzüne bir kaç seçenekli modelleri bulunsun peh,stabilite 30 fps,yi 60 fps gibi akıcı bulanıklaşma olmadan hızlı seri sahnelerde resimlerin bozulmamasını nasıl hal ederiz vertical badding denilen kirli ekran saçmalığından haber vermiyorlarda tek hücreliye geçtiler sormazlarmı adama biyolojiyime girdiniz, bunlara göre yine normal kronik led sorunlaı,her zamanki gibi tüketiciye göre işkence, biz renkleri nerden iyileştiririz peşindeler renksiz panelmi kaldı milleti bal kaymak dondurma kazanınamı atıcaksınız renk renk renk[\&o] hiç ümidim yok 2017,panellerden bakıcaz..
Bide hdr ayağı var dinamik contrast,ın gelişmişi ama oda içerik olucak + detayları öldürmeside cabası consolcular yada ps4 pro,one s kullanıcılarına ok,ama movieciler için detay kaybı..
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kadirirdem 2 yıl
Quantum Dot karşısında bakalım nasıl olacak.
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gokhans19 2 yıl
Amoled curved tvyi gördükten sonra başka hiçbirşey kesmez oldu beni. İleride seçimimi amoledden yana kullanıcam sanırım.
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koyunsavar 2 yıl
Bildigin sony samsung un kullandigi quantum dot teknolojisi bide ips panelle gelmiş her rengi gosterir siyah haric umutsuz vaka panasonic in yeni gelistirdigi ips yu merak ediyorum sadece
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