LG'nin yeni amiral gemisi Optimus LTE2 detaylandı

LG'nin yüksek performans segmentinde HTC One X ve Galaxy S III'e rakip olarak hazırladığı LG Optimus LTE2'nin teknik özellikleri şekillendi. Daha önce yapılan ilk tanıtımda sadece ekran özellikleri ve 2GB RAM kapasitesine dikkat çekilen telefonun, teknolojil tutkunları tarafından merak edilen diğer datayları da açıklığa kavuştu. TrueHD IPS panel kullanan 720p çözünürlüğündeki 4.7-inç ekranı ile görsel deneyim konusunda iddialı olan Optimus LTE2, ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemcisinden alıyor.

134.7 x 69.5 x 8.9 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında olan akıllı telefonun görsel işlem gücünü ise Adreno 225 GPU'su sağlıyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde LED destekli ana kameraya ve görüntülü sohbet için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefonun iletişim yetenekleri arasında ise yakın alan iletişimi teknolojisi NFC ile birlikte Bluetooth 4.0, DLNA ve USB 2.0 geliyor. MHL desteği ile aynı kablo üzerinden hem şarj olup hem de veri aktarabilen Optimus LTE2, Android 4.0 işletim sistemini kullanıyor ve 2150mAh kapasiteli ile geliyor. LG'nin yaptığı optimizasyonlar sayesinde 10 saate kadar konuşma süresi ve 255 saate kadar bekleme süresi sunan LG Optimus LTE2, ilk defa çıkacağı anavatanı Güney Kore'de 800$'a sunulacak.