Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin yeni amiral gemisi Optimus LTE2 detaylandı

7 yıl
17,7b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin yüksek performans segmentinde HTC One X ve Galaxy S III'e rakip olarak hazırladığı LG Optimus LTE2'nin teknik özellikleri şekillendi. Daha önce yapılan ilk tanıtımda sadece ekran özellikleri ve 2GB RAM kapasitesine dikkat çekilen telefonun, teknolojil tutkunları tarafından merak edilen diğer datayları da açıklığa kavuştu. TrueHD IPS panel kullanan 720p çözünürlüğündeki 4.7-inç ekranı ile görsel deneyim konusunda iddialı olan Optimus LTE2, ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemcisinden alıyor. 
134.7 x 69.5 x 8.9 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında olan akıllı telefonun görsel işlem gücünü ise Adreno 225 GPU'su sağlıyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde LED destekli ana kameraya ve görüntülü sohbet için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefonun iletişim yetenekleri arasında ise yakın alan iletişimi teknolojisi NFC ile birlikte Bluetooth 4.0, DLNA ve USB 2.0 geliyor. MHL desteği ile aynı kablo üzerinden hem şarj olup hem de veri aktarabilen Optimus LTE2, Android 4.0 işletim sistemini kullanıyor ve 2150mAh kapasiteli ile geliyor. LG'nin yaptığı optimizasyonlar sayesinde 10 saate kadar konuşma süresi ve 255 saate kadar bekleme süresi sunan LG Optimus LTE2, ilk defa çıkacağı anavatanı Güney Kore'de 800$'a sunulacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Motorola droid razr maxx hepsini al asagi yapar ama kiymetini bilen yok o bataryayi samsung yapsaydi devrim denilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 7 yıl
saitcam
Yahu galaxy 3 ile kıyaslamayın şu çıkan telefonları artık, ne LG nin bu modelinin ne de iphone 5 in galaxy 3 ü geçmesi kesinkez imkansız, aha buraya ve de tarihe küçük bir not düşüyorum: G E Ç E M E Y E C E K! Galaxy 3 ün yapay zeka potansiyelinin daha farkında değil bu insanlar hayret bişiii!

appleden sonra şimdi de samsung fanlırı çıkmış biraz objektif bakın artık çift çekirdekli snapdraon s4 işlemci 4 çekirdekli exsınos 4412 işlemcı ve tegra 3 den gaha güçlü bi işlemcı belirtmrk istedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
weneorn 7 yıl
Arkadaşlar yukarda bir arkadaş daha yazmış tekrar hatırlatayım. Bu telefonu Trde oturan biri a-la-maz. Neden, çünkü bu versiyonda gsm desteği yok. Alıp anca media player olarak kullanırsınız
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bir inceleme bekliyoruz DH'den böyle kuru kuruya olamz :p
Açıckası başlarda pek HTC'ye yada S 3'e rakip olabilecek birşey olduğunu tahmin etmiyordum ama LG şaşırttı beni ve muhtemlen benim gibi birçok kişiyi, görseller her zaman kandırıcıdır o yüzden bir video inceleme karşılaştırma gelirse güzel olur :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realwest 7 yıl
3d telefonların tümü maduriyet zaten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusufislam 7 yıl
lg isterse 80 çekirdekli 1terabayt ram li telefon çıkarsın.... optimus 3d mağduru olarak daha da lg almam.... aha da buraya yazıyorum.....
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aohung1104 7 yıl
Cuatom romlara ihtiyaç duyuluyorsa demekki üretici, tüketicinin isteklerini karşılayamıyordur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Donanımsal özellikleri bence süper. Ancak fiyat konusunda tedirginim Türkiye piyasasında 2.500-3.000 tl civarında olabileceğini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 7 yıl
bkadem
Her telefon haberinde galaxy veya iphone karşılaştırılmasından bıktım artık. Sanki görende telefonu apple veya samsung icat etmiş.

hakkaten ya. hangi telefon haberi verilse hemen s3 olamaz hay ben s3 ünü 3 defa.. illaki kıyaslama yapıyolar millet bıktı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
bilgisayarlarımın birinde 512 mb ram var. arada zorlansa da idare ediyor. 2gb ram olması hoşuma gitsede gereksiz gibi duruyor. yine de fazla ram can yakmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
köşeleri çok keskin ve küt duruyor...
ayrıca oyuncak gibi duruyor tasarım gerçekten çok kötü...
hatta tasarım namına bişey yok...
ama donanım olarak ram in 2gb oluşu ve a15 tabanlı çift çekirdek kullanması bir avantaj..
bataryasıda çok iyi...
ama alınır mı ? ben almam...
800$ lık bir telefon değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saitcam 7 yıl
Yahu galaxy 3 ile kıyaslamayın şu çıkan telefonları artık, ne LG nin bu modelinin ne de iphone 5 in galaxy 3 ü geçmesi kesinkez imkansız, aha buraya ve de tarihe küçük bir not düşüyorum: G E Ç E M E Y E C E K! Galaxy 3 ün yapay zeka potansiyelinin daha farkında değil bu insanlar hayret bişiii!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17741 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Canlı" 18 Mayıs 2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim