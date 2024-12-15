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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra, şirketin en büyük batarya kapasitesi ile gelebilir

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 15 Ultra, şirketin en büyük batarya kapasitesine sahip modeli olabilir. İşte 6100mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olması beklenen cihazın detayları:
    Xiaomi 15 Ultra, şirketin en büyük batarya kapasitesiyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasının önde gelen üreticilerinden Xiaomi, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya süreceği yeni amiral gemisi 15 Ultra modeliyle batarya teknolojisinde çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Şirketin halihazırda 3C sertifikasını alan yeni modeli, özellikle batarya kapasitesiyle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Geçmiş sızıntılara göreyse cihazın, Şubat 2025'te Çin'de satışa sunulması planlanıyor.

    Xiaomi 15 Ultra'nın pil boyutu önemli ölçüde artırıldı

    Xiaomi'nin batarya konusundaki iddialı yaklaşımı, sektördeki rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Şirketin önceki amiral gemisi modeli 14 Ultra'da Çin versiyonunda 5.300 mAh, global versiyonda ise 5.000 mAh batarya kapasitesi sunulmuştu. Ancak yeni sızıntılar, 15 Ultra'nın bu rakamları önemli ölçüde aşacağını gösteriyor.

    Tipster Digital Chat Station'ın sosyal medya paylaşımına göre Xiaomi mühendisleri başlangıçta prototip modeldeki batarya kapasitesinden memnun değildi. Ancak sonraki süreçte bu sorunun çözüldüğü ve şirketin bugüne kadarki en yüksek batarya kapasitesine sahip amiral gemisini üretmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu gelişmenin referans noktası olarak, yakın zamanda tanıtılan Xiaomi 15 Pro'nun 6.100 mAh bataryası gösteriliyor. Yani Xiaomi 15 Ultra'da, 6100mAh üzeri bir batarya kapasitesi bizleri bekliyor olabilir.

    Cihazın şarj teknolojileri de en az batarya kapasitesi kadar etkileyici görünüyor. 3C sertifikası belgelerine göre Xiaomi 15 Ultra, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Buna ek olarak, 50W kablosuz şarj teknolojisiyle de donatılması beklenen cihaz, kullanıcılara çeşitli şarj seçenekleri sunacak.

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    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

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    BOLDVIPER 23 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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