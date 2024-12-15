Xiaomi 15 Ultra, şirketin en büyük batarya kapasitesi ile gelebilir

Xiaomi 15 Ultra'nın pil boyutu önemli ölçüde artırıldı
Xiaomi'nin batarya konusundaki iddialı yaklaşımı, sektördeki rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Şirketin önceki amiral gemisi modeli 14 Ultra'da Çin versiyonunda 5.300 mAh, global versiyonda ise 5.000 mAh batarya kapasitesi sunulmuştu. Ancak yeni sızıntılar, 15 Ultra'nın bu rakamları önemli ölçüde aşacağını gösteriyor.
Tipster Digital Chat Station'ın sosyal medya paylaşımına göre Xiaomi mühendisleri başlangıçta prototip modeldeki batarya kapasitesinden memnun değildi. Ancak sonraki süreçte bu sorunun çözüldüğü ve şirketin bugüne kadarki en yüksek batarya kapasitesine sahip amiral gemisini üretmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu gelişmenin referans noktası olarak, yakın zamanda tanıtılan Xiaomi 15 Pro'nun 6.100 mAh bataryası gösteriliyor. Yani Xiaomi 15 Ultra'da, 6100mAh üzeri bir batarya kapasitesi bizleri bekliyor olabilir.
Cihazın şarj teknolojileri de en az batarya kapasitesi kadar etkileyici görünüyor. 3C sertifikası belgelerine göre Xiaomi 15 Ultra, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Buna ek olarak, 50W kablosuz şarj teknolojisiyle de donatılması beklenen cihaz, kullanıcılara çeşitli şarj seçenekleri sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor