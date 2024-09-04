iPhone 16 Pro Max, 2 TB depolama seçeneğiyle gelebilir

Peki, iPhone 16 Pro modellerinde neden daha fazla depolamaya ihtiyaç duyulacak?
Söylentiler, ana kamera ile aynı piksel birleştirme teknolojisine sahip 48MP sensörlü, geliştirilmiş ultra geniş kamerayı öne sürüyor. Daha geniş f/2.2 diyafram açıklığıyla birleştirilen bu yükseltme, önemli ölçüde daha iyi düşük ışık performansı ve 48 megapiksel ProRaw çekim için destek vadediyor. Apple'ın ayrıca JPEG-XL olarak adlandırılan yeni bir görüntü formatı tanıtacağı söyleniyor. Bu, dosya boyutlarının daha da artacağı anlamına geliyor. Yeni iPhone’lar ayrıca yakalama düğmesi olarak adlandırılacak yeni bir kamera düğmesiyle gelecek. Dolayısıyla kullanıcılar iPhone’la daha sık çekim yapacak ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacak.
iPhone 16 Pro Max 2TB olasılığı özellikle içerik üreticileri ve ileri seviye kullanıcılar için heyecan verici olsa da, QLC NAND'ın dezavantajları olduğunu unutmamak gerek. En önemlisi; TLC NAND'a kıyasla genelde daha yavaş okuma ve yazma hızları sunması.
iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?
Apple, 9 Eylül’de "It's Glowtime" etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıtacak. Yeni iPhone’larla birlikte Apple Watch modelleri (Series 10 & Watch Ultra 3), AirPods 4’ün tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.