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    iPhone 16 Pro Max, 2 TB depolama seçeneğiyle gelebilir

    iPhone 16 Pro özellikle de 16 Pro Max modeli merakla bekleniyor. Tanıtıma sayılı günler kala, iPhone 16 Pro Max'in depolama kapasitesinde artış olacağı bir kez daha ortaya atıldı.
    iphone 16 pro max 2 tb depolama Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te maksimum depolama alanlarını 2 TB'a çıkaracağı söylentisi tekrar ortaya çıktı. Bu spekülasyon, Apple'ın dört seviyeli hücre (QLC) NAND flaş belleğini benimsemesinden kaynaklanıyor. QLC teknolojisi, Apple'ın daha küçük bir alana daha fazla depolama alanı sığdırmasına olanak tanırken, mevcut üç seviyeli hücre (TLC) NAND'a kıyasla maliyetleri düşürebiliyor.

    Peki, iPhone 16 Pro modellerinde neden daha fazla depolamaya ihtiyaç duyulacak?

    Söylentiler, ana kamera ile aynı piksel birleştirme teknolojisine sahip 48MP sensörlü, geliştirilmiş ultra geniş kamerayı öne sürüyor. Daha geniş f/2.2 diyafram açıklığıyla birleştirilen bu yükseltme, önemli ölçüde daha iyi düşük ışık performansı ve 48 megapiksel ProRaw çekim için destek vadediyor. Apple'ın ayrıca JPEG-XL olarak adlandırılan yeni bir görüntü formatı tanıtacağı söyleniyor. Bu, dosya boyutlarının daha da artacağı anlamına geliyor. Yeni iPhone’lar ayrıca yakalama düğmesi olarak adlandırılacak yeni bir kamera düğmesiyle gelecek. Dolayısıyla kullanıcılar iPhone’la daha sık çekim yapacak ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacak.

    iPhone 16 Pro Max 2TB olasılığı özellikle içerik üreticileri ve ileri seviye kullanıcılar için heyecan verici olsa da, QLC NAND'ın dezavantajları olduğunu unutmamak gerek. En önemlisi; TLC NAND'a kıyasla genelde daha yavaş okuma ve yazma hızları sunması.

    iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

    Apple, 9 Eylül’de "It's Glowtime" etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıtacak. Yeni iPhone’larla birlikte Apple Watch modelleri (Series 10 & Watch Ultra 3), AirPods 4’ün tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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