Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te maksimum depolama alanlarını 2 TB'a çıkaracağı söylentisi tekrar ortaya çıktı. Bu spekülasyon, Apple'ın dört seviyeli hücre (QLC) NAND flaş belleğini benimsemesinden kaynaklanıyor. QLC teknolojisi, Apple'ın daha küçük bir alana daha fazla depolama alanı sığdırmasına olanak tanırken, mevcut üç seviyeli hücre (TLC) NAND'a kıyasla maliyetleri düşürebiliyor.

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Peki, iPhone 16 Pro modellerinde neden daha fazla depolamaya ihtiyaç duyulacak?

Söylentiler, ana kamera ile aynı piksel birleştirme teknolojisine sahip 48MP sensörlü, geliştirilmiş ultra geniş kamerayı öne sürüyor. Daha geniş f/2.2 diyafram açıklığıyla birleştirilen bu yükseltme, önemli ölçüde daha iyi düşük ışık performansı ve 48 megapiksel ProRaw çekim için destek vadediyor. Apple'ın ayrıca JPEG-XL olarak adlandırılan yeni bir görüntü formatı tanıtacağı söyleniyor. Bu, dosya boyutlarının daha da artacağı anlamına geliyor. Yeni iPhone’lar ayrıca yakalama düğmesi olarak adlandırılacak yeni bir kamera düğmesiyle gelecek. Dolayısıyla kullanıcılar iPhone’la daha sık çekim yapacak ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacak.

iPhone 16 Pro Max 2TB olasılığı özellikle içerik üreticileri ve ileri seviye kullanıcılar için heyecan verici olsa da, QLC NAND'ın dezavantajları olduğunu unutmamak gerek. En önemlisi; TLC NAND'a kıyasla genelde daha yavaş okuma ve yazma hızları sunması.

iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

Apple, 9 Eylül’de "It's Glowtime" etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıtacak. Yeni iPhone’larla birlikte Apple Watch modelleri (Series 10 & Watch Ultra 3), AirPods 4’ün tanıtılması bekleniyor.

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iPhone 16 Pro Max, 2 TB depolama seçeneğiyle gelebilir