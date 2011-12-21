LG'nin yeni nesil TV kumandası Magic Remote akıllı TV'ler için ses komutlarını mümkün kılıyor

Evlerimizdeki televizyonlar için olmazsa olmaz aparatlardan birisi olan uzaktan kumanda cihazları sadece kanal değiştirme ve ayarlama yapma gibi basit işlerden oldukça uzaklaşmış durumda. Akıllı TV'lerin piyasaya çıkışıyla uzaktan kumanda cihazları da artık bir klavye veya farenin yerine getirdiği fonksiyonları üzerinde barındırır oldu. LG ise uzaktan kumanda kavramına yepyeni bir boyut kazandırdı.





CINEMA 3D televizyon modellerine Intel WiDi modülü entegre ederek kablosuz görüntü aktarımı konusunda endüstride bir ilki gerçekleştiren LG bu kez uzaktan kumandalarına sesli komut verme özelliğini ekledi.





Yeni kumandalarına LG, Magic Remote adını verdi. Yeni kumanda modeli 4 yeni fonksiyon ile kullanıcı tecrübesini maksimuma çıkarıyor. Bunlar Voice Recognition, Wheel, Magic Gesture ve Pointing şeklinde.





LG yeni nesil kumandasıyla TV izleyicisini tuşa basma derdinden kurtarmayı amaçlıyor. Voice Recognition fonksiyonu ile izleyici akıllı TV'ye komutlar verirken farklı terimlerle arama da yaptırabilecek.





Wheel fonksiyonu ise kumandanın tam ortasında yer alıyor ve kanallar, menüler, uygulamalar arasında gezinmeyi sağlıyor.





Pointing fonksiyonu da kumandayı TV ekranına tuttuğunuzda ekranda beliren işaretçiyi sürükleme yoluyla seçimler yapmanıza olanak veriyor.





Magic Gesture ise basit kol veya bilek hareketleriyle akıllı TV'nin kontrolünü sağlamanıza yardımcı oluyor.





Bu fonksiyonlar haricinde kumandada bulunan 3D tuşu ile tek tıklamayla 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürebiliyorsunuz. Ergonomik yapısı sayesinde Magic Remote'u kavramak ve kullanmak çok kolay.





LG'nin yeni nesil akıllı kumandaları gelecek yıldan itibaren CINEMA 3D akıllı TV modelleriyle beraber satışa sunulacak.