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Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin yeni nesil TV kumandası Magic Remote akıllı TV'ler için ses komutlarını mümkün kılıyor

7 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Evlerimizdeki televizyonlar için olmazsa olmaz aparatlardan birisi olan uzaktan kumanda cihazları sadece kanal değiştirme ve ayarlama yapma gibi basit işlerden oldukça uzaklaşmış durumda. Akıllı TV'lerin piyasaya çıkışıyla uzaktan kumanda cihazları da artık bir klavye veya farenin yerine getirdiği fonksiyonları üzerinde barındırır oldu. LG ise uzaktan kumanda kavramına yepyeni bir boyut kazandırdı.

CINEMA 3D televizyon modellerine Intel WiDi modülü entegre ederek kablosuz görüntü aktarımı konusunda endüstride bir ilki gerçekleştiren LG bu kez uzaktan kumandalarına sesli komut verme özelliğini ekledi.

Yeni kumandalarına LG, Magic Remote adını verdi. Yeni kumanda modeli 4 yeni fonksiyon ile kullanıcı tecrübesini maksimuma çıkarıyor. Bunlar Voice Recognition, Wheel, Magic Gesture ve Pointing şeklinde.

LG yeni nesil kumandasıyla TV izleyicisini tuşa basma derdinden kurtarmayı amaçlıyor. Voice Recognition fonksiyonu ile izleyici akıllı TV'ye komutlar verirken farklı terimlerle arama da yaptırabilecek.

Wheel fonksiyonu ise kumandanın tam ortasında yer alıyor ve kanallar, menüler, uygulamalar arasında gezinmeyi sağlıyor.

Pointing fonksiyonu da kumandayı TV ekranına tuttuğunuzda ekranda beliren işaretçiyi sürükleme yoluyla seçimler yapmanıza olanak veriyor.

Magic Gesture ise basit kol veya bilek hareketleriyle akıllı TV'nin kontrolünü sağlamanıza yardımcı oluyor.

Bu fonksiyonlar haricinde kumandada bulunan 3D tuşu ile tek tıklamayla 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürebiliyorsunuz. Ergonomik yapısı sayesinde Magic Remote'u kavramak ve kullanmak çok kolay. 

LG'nin yeni nesil akıllı kumandaları gelecek yıldan itibaren CINEMA 3D akıllı TV modelleriyle beraber satışa sunulacak.

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dvmvolkan 6 yıl
İphone da ayni uygulamayi indirdim cok memnunum...app lg magic
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eternity 6 yıl
Philips bunu bir adım öteye götürmüş sanırım.
m.youtube.com/...
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xLmNt13 7 yıl
neyseki tv ye ihtiyacım yok pc den sonra birde tv teknolojisini takip etmek...nooo..
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oyuncu11790 7 yıl
ilgi çekici bir özellik kumandalara daha çok fonksiyonlar eklenir tv'ler şekilden şekle girdi sıra kumandalarda
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Kasatka 7 yıl
Lg bu ozellikleri (ozellikle ses ile ayar, kanal degisimi ses acma av gecisleri vs) kumandaya degilde tv ye koymayi neden akil edemedi acaba ?
Yoksa yil ortasinda yeni bir modele mi sakliyor ?
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techraven 7 yıl Kasatka
Kasatka

Lg bu ozellikleri (ozellikle ses ile ayar, kanal degisimi ses acma av gecisleri vs) kumandaya degilde tv ye koymayi neden akil edemedi acaba ?

Yoksa yil ortasinda yeni bir modele mi sakliyor ?

TV çalışırken (dışarı kendi kasasından ses verirken) ve izleyici ortalama 2-3 metre TV ye uzakken, TV ses komutlarını nasıl alacak ya da ayırt edecek? Kumandaya koymak çok mantıklı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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charsaf21 7 yıl
Bende de 42LW5500 var teknosa vede vatan computer de kumandaları bulabiliyorsunuz.
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OverClocK1ng 7 yıl
Sırf şu kumanda destekliyor diye abime 42LW5500 aldırmıştım ama kumandayı bulamamıştı. Yeni çıkıyor olabilir belki de ondan yoktu..
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