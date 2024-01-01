Haftaya BİM marketlerde Mi TV Box S ve Tecno Spark 10 var

5 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri
5 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Mi TV Box S ikinci nesil akıllı televizyon aparatı yer alıyor. 2GB RAM ve 8GB depolama alanı barındıran aparat 4K çözünürlüğünde görüntü verebiliyor. Fiyatı ise 1649TL.
Akıllı televizyon arayanlar için ise LG markasına ait yapay zekâ destekli 55 inçlik Ultra HD çözünürlükte webOS TV modeli 18999TL iken Dijitsu markasının 65 inçlik webOS TV modeli ise 14799TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.6 inçlik ekran, Helio G37 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan Tecno Spark 10 akıllı telefon modeli 5699TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.