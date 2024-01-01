Haftaya BİM marketlerde Mi TV Box S ve Tecno Spark 10 var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM mağazalar zincirinde akıllı televizyonlardan, akıllı televizyon kutularına, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayar modellerine ve şarj aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

5 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

5 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Mi TV Box S ikinci nesil akıllı televizyon aparatı yer alıyor. 2GB RAM ve 8GB depolama alanı barındıran aparat 4K çözünürlüğünde görüntü verebiliyor. Fiyatı ise 1649TL.

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Akıllı televizyon arayanlar için ise LG markasına ait yapay zekâ destekli 55 inçlik Ultra HD çözünürlükte webOS TV modeli 18999TL iken Dijitsu markasının 65 inçlik webOS TV modeli ise 14799TL olarak satılacak.

Diğer taraftan 6.6 inçlik ekran, Helio G37 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan Tecno Spark 10 akıllı telefon modeli 5699TL.

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5 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?