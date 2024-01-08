Samsung, 2024 TV serisini tanıttı: OLED TV’lerde parlama sorunu bitti

Teknoloji Editörü
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Samsung, CES 2024 kapsamında 2024 TV serisini sergiledi. Şirketin yeni 8K TV'leri, yükseltme teknolojisi (yerel 8K içeriğin azlığına yardımcı olmak için) de dahil olmak üzere
yapay zeka destekli yeni özelliklere sahip. Samsung ayrıca parlama yapmayan OLED modelinin aydınlık ve karanlık odalarda eşit derecede net göründüğünü iddia ediyor. Firmanın 2024 TV serisinde Samsung QN900D, QN85D, QN90D, S95D ve S90D modelleri yer alıyor. Samsung'un 2024 TV'leri yapay zeka ile dolu
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Samsung, yeni quantum dot TV'lerini meraklı tüketicileri 8K TV için daha fazla para ödemeye teşvik edeceğini umduğu yapay zeka destekli yükseltme teknolojisiyle donatıyor. Çoğu içerik sağlayıcı şu anda yerel 8K akış seçeneklerinden yoksunken, Samsung'un
QN900D (65 ila 85 inç) televizyonundaki AI Upscaling Pro özelliği, 4K içeriği 8K'ya veya HD / SD medyayı 4K'ya dönüştürebiliyor.
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Samsung, QN900D'nin "şimdiye kadar piyasaya çıkan en ince, en kaliteli 8K TV" olduğunu söylüyor. Çözünürlük yükseltmenin yanı sıra televizyon, spor programları izlediğinizi algılayan ve futbol topu gibi hızlı hareket eden nesneleri ekranda kristal netliğinde gösteren
AI Motion Enhancer Pro özelliğine de sahip. Bir başka algoritmik özellik olan Real Depth Enhancer Pro, araba yarışı gibi hızlı tempolu içerikler de dahil olmak üzere ön plan ve arka plan arasındaki kontrastı artırmaya yardımcı oluyor.
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Samsung'un yeni
QLED (8K ve 4K) ve OLED televizyonları, daha sürükleyici ses için diyalogları ve "önemli ses efektlerini" artırabilen mevcut bir özelliğin daha gelişmiş bir versiyonu olan Active Voice Amplifier Pro'yu da içeriyor.
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Samsung ayrıca bu üst seviyeye hitap eden
AI özelliklerinden yoksun ve haliyle daha ucuz bir 8K QLED TV olan QN85D'yi dem piyasaya sürüyor. Bu arada, şirketin 4K NEO QLED serisi QN90D (43 ila 98 inç) ve QN85D'yi (55 ila 85 inç) içeriyor.
Samsung ayrıca 2024 için
S90D ve S95D (her ikisi de 55 ila 77 inç) dahil olmak üzere yeni OLED modellerine sahip. Samsung 2024 S95D serisi OLED Glare Free teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji sayesinde paneldeki parlama sorunu ortadan kalkıyor. Samsung, bu özelliğin görüntünün görüş açılarını veya kontrastını etkilemediğini ve Pantone onaylı standart renkleri gösterebildiğini söylüyor. S95D, 4K 144Hz panele sahip ve kalınlığı 11 mm'nin biraz altında. Şirketin 2024 teklifleri arasında Neo QLED 8K ve 4K, QLED 4K ve Crystal UHD serilerindeki 98 inçlik modeller de dahil olmak üzere ultra büyük ekran seçenekleri de yer alıyor.
Kaynakça
https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-launches-2024-neo-qled-micro-led-oled-and-lifestyle-displays-to-spark-the-ai-screen-era-and-new-ways-of-life
https://news.samsung.com/us/samsung-announces-tv-audio-lineup-ces-2024/
https://www.engadget.com/samsungs-2024-tv-lineup-at-ces-2024-includes-ai-aplenty-and-a-glare-free-oled-model-030046720.html
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.