Samsung, 2024 TV serisini tanıttı: OLED TV’lerde parlama sorunu bitti

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2024 kapsamında 2024 TV serisini sergiledi. Şirketin yeni 8K TV'leri, yükseltme teknolojisi (yerel 8K içeriğin azlığına yardımcı olmak için) de dahil olmak üzere yapay zeka destekli yeni özelliklere sahip. Samsung ayrıca parlama yapmayan OLED modelinin aydınlık ve karanlık odalarda eşit derecede net göründüğünü iddia ediyor. Firmanın 2024 TV serisinde Samsung QN900D, QN85D, QN90D, S95D ve S90D modelleri yer alıyor.

Samsung'un 2024 TV'leri yapay zeka ile dolu

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni quantum dot TV'lerini meraklı tüketicileri 8K TV için daha fazla para ödemeye teşvik edeceğini umduğu yapay zeka destekli yükseltme teknolojisiyle donatıyor. Çoğu içerik sağlayıcı şu anda yerel 8K akış seçeneklerinden yoksunken, Samsung'un QN900D (65 ila 85 inç) televizyonundaki AI Upscaling Pro özelliği, 4K içeriği 8K'ya veya HD / SD medyayı 4K'ya dönüştürebiliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, QN900D'nin "şimdiye kadar piyasaya çıkan en ince, en kaliteli 8K TV" olduğunu söylüyor. Çözünürlük yükseltmenin yanı sıra televizyon, spor programları izlediğinizi algılayan ve futbol topu gibi hızlı hareket eden nesneleri ekranda kristal netliğinde gösteren AI Motion Enhancer Pro özelliğine de sahip. Bir başka algoritmik özellik olan Real Depth Enhancer Pro, araba yarışı gibi hızlı tempolu içerikler de dahil olmak üzere ön plan ve arka plan arasındaki kontrastı artırmaya yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni QLED (8K ve 4K) ve OLED televizyonları, daha sürükleyici ses için diyalogları ve "önemli ses efektlerini" artırabilen mevcut bir özelliğin daha gelişmiş bir versiyonu olan Active Voice Amplifier Pro'yu da içeriyor.

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Tam Boyutta Gör Samsung ayrıca bu üst seviyeye hitap eden AI özelliklerinden yoksun ve haliyle daha ucuz bir 8K QLED TV olan QN85D'yi dem piyasaya sürüyor. Bu arada, şirketin 4K NEO QLED serisi QN90D (43 ila 98 inç) ve QN85D'yi (55 ila 85 inç) içeriyor.

Samsung ayrıca 2024 için S90D ve S95D (her ikisi de 55 ila 77 inç) dahil olmak üzere yeni OLED modellerine sahip. Samsung 2024 S95D serisi OLED Glare Free teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji sayesinde paneldeki parlama sorunu ortadan kalkıyor. Samsung, bu özelliğin görüntünün görüş açılarını veya kontrastını etkilemediğini ve Pantone onaylı standart renkleri gösterebildiğini söylüyor. S95D, 4K 144Hz panele sahip ve kalınlığı 11 mm'nin biraz altında. Şirketin 2024 teklifleri arasında Neo QLED 8K ve 4K, QLED 4K ve Crystal UHD serilerindeki 98 inçlik modeller de dahil olmak üzere ultra büyük ekran seçenekleri de yer alıyor.

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Samsung, 2024 TV serisini tanıttı: OLED TV’lerde parlama bitti