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LTE destekli Tegra 3 telefonlar yıl sonunda

7 yıl
3,7b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Tegra 3 platformu ile hali hazırda dört çekirdekli en yaygın platforma sahip olan Nvidia, genişbant ağ modülüne sahip platform güncellemesi için hazırlıklarını sürdürüyor. HTC'nin üst seviye akıllı telefon One X, Avrupa pazarına dört çekirdekli Tegra 3 platformu ile sunulurken, Amerika pazarına ise Tegra 3 platformunda LTE desteği olmamasından ötürü Qualcomm'un bu desteğe sahip olan Snapdragon S4 işlemcisi ile sunuldu. Peki Nvidia'nın güncel yol haritası, LTE ya da nam-ı diğer 4G iletişim altyapısına yönelik güncellemeler konusunda ne gibi gelişmeler içeriyor.
Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından bizzat açıklanan bilgiye göre, Nvidia'nın kendi LTE işlemcisine sahip Grey kod adlı yeni Tegra platformu 2013'te pazara sunulacak. Daha önce bu yılın sonlarına doğru çıkabileceği belirtilen platform için anlaşılan o ki ufak bir öteleme yapılmış. Bilindiği üzere Nvidia, iletişim modülleri hazırlayan Icera firmasını satın almış ve Qualcomm ile benzer şekilde Tegra platformu için kendi iletişim modüllerini hazırlayacağını açıklamıştı. Ancak bu demek değil ki bu yıl içerisinde Tegra 3 işlemci kullanan LTE destekli telefon görmeyeceğiz. Yine Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü parti LTE yongası taşıyan Tegra 3 işlemcili cihazlar yıl sonuna doğru piyasada olacak.
Nvidia cephesinde yaşanan bu gelişme Qualcomm'un işine yarayacak gibi görünüyor. Ancak diğer taraftan Qualcomm'un yaşadığı üretim kıtlığı da Nvidia'ya zaman kazandırabilir. Hali hazırda pek çok firma Qualcomm'dan yeteri kadar Snapdragon S4 işlemci alamadığını ifade ederken, bu durumun ne zaman normale döneceği ise bilinmiyor. Diğer taraftan sessiz bir şekilde Samsung'un da LTE destekli platform pazarına girip iki üretici arasındaki rekabetten faydalanabileceği ihtimali de olasılıklar arasında yer alan gelişmelerden bir tanesi. 

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RAN7843 7 yıl
Qualcomm neye göre geçti n videa yayı anlayamadım şahsen ben ikisinin de bir birine göre artısı var tegrayla oyun bana göre başka tegra 4 le yeni grafik motoruyla gelecek ve yeni mimariyle gelecek ondan sonra görün sizzz bana göre hepsinin kendisine göre avantajı varr öncelik 28 nm teknolojosiii
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Sajuuk 7 yıl
Tegra 3 A5 ile kapışıyor, A5X 3d de geçiyor. A5 geçen yılın, A5X bu yılın işlemcisi, yıl sonuna kadar A6 çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, veya telefonlara A5X gelirken, bence tegra 3 ü değil, tegra 4ü yapsınlar. Samsung ve qualcomm şimdiden geçti tegrayı...
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ozspina1107 7 yıl
o zamana kadar iphone 5 çıkar.
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cagataykoroglu 7 yıl
depeche35
Exynos 5 serisi çıksın karşılaştıralım bakalım

kepleri tegra 4 e enteregre ederlerse nvidia 1 adım öne geçecektir. ama bu sektörde ne olacağı pek belli olmuyor. o zamana kadar iphone 5 çıkar.
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depeche35 7 yıl
Exynos 5 serisi çıksın karşılaştıralım bakalım
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mkt 7 yıl
Kafam karıştı
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berkaylive 7 yıl
bence tegra 4 daha iyi
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scan 7 yıl
tegra 4 ? s4 demek istediniz sanırım
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-Pisagor- 7 yıl berkaylive
berkaylive

bence tegra 4 daha iyi

Tegra 3 çıkmadan 4 mimarisi nasıl çıkabilir ki ?
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