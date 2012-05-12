LTE destekli Tegra 3 telefonlar yıl sonunda

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Tegra 3 platformu ile hali hazırda dört çekirdekli en yaygın platforma sahip olan Nvidia, genişbant ağ modülüne sahip platform güncellemesi için hazırlıklarını sürdürüyor. HTC'nin üst seviye akıllı telefon One X, Avrupa pazarına dört çekirdekli Tegra 3 platformu ile sunulurken, Amerika pazarına ise Tegra 3 platformunda LTE desteği olmamasından ötürü Qualcomm'un bu desteğe sahip olan Snapdragon S4 işlemcisi ile sunuldu. Peki Nvidia'nın güncel yol haritası, LTE ya da nam-ı diğer 4G iletişim altyapısına yönelik güncellemeler konusunda ne gibi gelişmeler içeriyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından bizzat açıklanan bilgiye göre, Nvidia'nın kendi LTE işlemcisine sahip Grey kod adlı yeni Tegra platformu 2013'te pazara sunulacak. Daha önce bu yılın sonlarına doğru çıkabileceği belirtilen platform için anlaşılan o ki ufak bir öteleme yapılmış. Bilindiği üzere Nvidia, iletişim modülleri hazırlayan Icera firmasını satın almış ve Qualcomm ile benzer şekilde Tegra platformu için kendi iletişim modüllerini hazırlayacağını açıklamıştı. Ancak bu demek değil ki bu yıl içerisinde Tegra 3 işlemci kullanan LTE destekli telefon görmeyeceğiz. Yine Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü parti LTE yongası taşıyan Tegra 3 işlemcili cihazlar yıl sonuna doğru piyasada olacak.

Nvidia cephesinde yaşanan bu gelişme Qualcomm'un işine yarayacak gibi görünüyor. Ancak diğer taraftan Qualcomm'un yaşadığı üretim kıtlığı da Nvidia'ya zaman kazandırabilir. Hali hazırda pek çok firma Qualcomm'dan yeteri kadar Snapdragon S4 işlemci alamadığını ifade ederken, bu durumun ne zaman normale döneceği ise bilinmiyor. Diğer taraftan sessiz bir şekilde Samsung'un da LTE destekli platform pazarına girip iki üretici arasındaki rekabetten faydalanabileceği ihtimali de olasılıklar arasında yer alan gelişmelerden bir tanesi.