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LaCie, zorlu şartlara uygun Thunderbolt serisine 1TB'lık SSD seçeneğini de ekledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Can Tunçer
Haber Editörü
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LaCie, zorlu şartlara uygun Thunderbolt serisine 1TB'lık SSD seçeneğini de ekledi
 
Hazırladığı depolama çözümleri uzun zamandır ülkemizde de yer alan ve özellikle Apple Store'un Türkiye kapsamında aktif edilmesiyle satılan ürün çeşidi ciddi seviyede artan LaCie, zorlu şartlara dayanıklı Thunderbolt serisine 1TB'lık SSD seçeneğini de eklediğini duyurdu.
LaCie'nin Rugged Thunderbolt serisine dahil ettiği yeni harici depolama birimi artık 250GB ile 500GB yanında 1TB'lık SSD depolama birimi de kazanmış durumda. Firma tarafından belirtildiği kadarıyla saniyede 378 MB transfer hızlarına çıkış yapabilen ve Thunderbolt yanında USB 3.0 bağlantı seçeneğini de bünyesinde barındıran ürün, alışılmış turuncu renkli dış kaplamasıyla 2 meterden oluşabilecek düşmelere dayanabiliyor ve IP54 sertifikasıyla su ile toza karşı da dayanıklı bir yapı ortaya koyabiliyor. Harici SSD depolama birimi ayrıca 256-bit şifreleme ile veri güvenliği noktasında sor işareti bırakmıyor.
Windows ile Mac platformlarının yedekleme sistemlerine de aktif olarak destek veren 1TB'lık LaCie Rugged Thunderbolt, 950$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/8509661601/lacie-updates-rugged-thunderbolt-lineup-with-1tb-ssd-option Yorum Yaz
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sierratr1 4 yıl
Sırf ne fiyat çekmişler diye girdim ağzımı kapadııım ve gittimmm.
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halitozbasli 4 yıl
250gb lık olanı ne kadar acep, lightninden İPye bağlanması yararlı bir durum .
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darkhair 4 yıl
Apple dan ziyade Apple ın ortakları Apple dan daha fazla isim imajını kullanmaya çalışıyormuş gibime geliyor. Abi 950$ a alınabilecek pc ve mac aksesuarlarının listesi ne kadar uzun bi düşünsenize. Kolay para kazanmaya çalışyolar ya.
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silver0021 4 yıl
O parayi verip bunu alan adamin ne zorluklar altında yaşadığını bi düşünsenize. Yazik lan :) komedi ya teknoloji herkesi maymuna çevirdi
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DeistSuat 4 yıl
Benim ssd 2.katın balkonundan düştü ve şuan halen kullanıyorum.
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sahmat_78 4 yıl
Bir SSD neden ve nasıl ZORLU şartlara maruz kalır ?
Hadi fantezi yaptık ve o zorlu şartları oluşturduk diyelim, sıradan bir kılıf alıp o şartları atlatamaz mıyız?
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Uçan Gergedan 4 yıl
O parayla 2 adet samsung evo 500gb ssd alır üstüne de giris-orta sınıf ekran kartı alırım bu nedir ya bitane koruma yapıosun diye.
Apple ile ortaklığını anlayınca normal tamam
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