LaCie, zorlu şartlara uygun Thunderbolt serisine 1TB'lık SSD seçeneğini de ekledi

Hazırladığı depolama çözümleri uzun zamandır ülkemizde de yer alan ve özellikle Apple Store'un Türkiye kapsamında aktif edilmesiyle satılan ürün çeşidi ciddi seviyede artan LaCie, zorlu şartlara dayanıklı Thunderbolt serisine 1TB'lık SSD seçeneğini de eklediğini duyurdu.

LaCie'nin Rugged Thunderbolt serisine dahil ettiği yeni harici depolama birimi artık 250GB ile 500GB yanında 1TB'lık SSD depolama birimi de kazanmış durumda. Firma tarafından belirtildiği kadarıyla saniyede 378 MB transfer hızlarına çıkış yapabilen ve Thunderbolt yanında USB 3.0 bağlantı seçeneğini de bünyesinde barındıran ürün, alışılmış turuncu renkli dış kaplamasıyla 2 meterden oluşabilecek düşmelere dayanabiliyor ve IP54 sertifikasıyla su ile toza karşı da dayanıklı bir yapı ortaya koyabiliyor. Harici SSD depolama birimi ayrıca 256-bit şifreleme ile veri güvenliği noktasında sor işareti bırakmıyor.

Windows ile Mac platformlarının yedekleme sistemlerine de aktif olarak destek veren 1TB'lık LaCie Rugged Thunderbolt, 950$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/8509661601/lacie-updates-rugged-thunderbolt-lineup-with-1tb-ssd-option