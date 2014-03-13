LaCie'den yeni depolama birimi: 2x500GB PCIe SSD'li Little Big Disk Thunderbolt 2

Depolama çözümleriyle sektörün önde gelen isimlerinden olan LaCie, CES 2014’de tanıttığı 1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2’yi satışa sundu.

Firmanın Little Big Disk serisinin yeni üyesi olan depolama birimi, adından da anlaşılacağı üzere Thunderbolt 2 G/Ç teknolojisi üzerinden bağlantı kuruyor. Üzerinde (performans arttırıcı, ancak hataya karşı dayanıklılığı bulumayan) Raid 0 yapılmış (Raid 1 yapılabilir) iki adet, Samsung tarafından üretilen 500GB’lık PCIe katı hal sürücüsüne sahip olan 1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2; bu sayede 1375MB/s’e kadar veri transferi yapabilme gücüyle 4K çözünürlüğünde 3 boyutlu videoların işlenmesinde gerekli olan altyapıyı sağlıyor.

Ayrıca iki farklı Little Big Disk Thunderbolt 2’yi papatya zinciri ile paralel bağlayarak veri transfer hızı 2600 MB/s’ye kadar yükseltilebilirken; yine Thunderbolt 2 G/Ç’ı sayesinde 5 farklı Little Big Disk ile papatya zinciri kurulabiliyor.

1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2, sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da göz dolduruyor. Mac Pro ile uyumluluk yaratması için siyah rengiyle serinin diğer üyelerinden farklılaşan depolama birimi, alüminyumdan yapılan ve soğutma performansını arttırmak için küçük kanatçıklarla donatılan dış kasaya sahip. Ayrıca depolama biriminin fanı, serinin önceki modellerine göre daha büyütülürken; gürültü seviyesi ise daha alt noktalara indirilmiş.

LaCie’nin en yeni çözümü olan 1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2, 1299 dolarlık fiyat etiketiyle LaCie’nin internet sayfasından satışa sunulmuş durumda. İlerleyen zamanlarda Apple Online Store TR’de de yerini alacak olan diskin, ülkemizdeki satış fiyatının 3600-4000 TL arasında olması bekleniyor.