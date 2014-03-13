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LaCie'den yeni depolama birimi: 2x500GB PCIe SSD'li Little Big Disk Thunderbolt 2

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
24
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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LaCie'den yeni depolama birimi: 2x500GB PCIe SSD'li Little Big Disk Thunderbolt 2

Depolama çözümleriyle sektörün önde gelen isimlerinden olan LaCie, CES 2014’de tanıttığı 1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2’yi satışa sundu.

Firmanın Little Big Disk serisinin yeni üyesi olan depolama birimi, adından da anlaşılacağı üzere Thunderbolt 2 G/Ç teknolojisi üzerinden bağlantı kuruyor. Üzerinde (performans arttırıcı, ancak hataya karşı dayanıklılığı bulumayan) Raid 0 yapılmış (Raid 1 yapılabilir) iki adet, Samsung tarafından üretilen 500GB’lık PCIe katı hal sürücüsüne sahip olan 1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2; bu sayede 1375MB/s’e kadar veri transferi yapabilme gücüyle 4K çözünürlüğünde 3 boyutlu videoların işlenmesinde gerekli olan altyapıyı sağlıyor.

Ayrıca iki farklı Little Big Disk Thunderbolt 2’yi papatya zinciri ile paralel bağlayarak veri transfer hızı 2600 MB/s’ye kadar yükseltilebilirken; yine Thunderbolt 2 G/Ç’ı sayesinde 5 farklı Little Big Disk ile papatya zinciri kurulabiliyor.

1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2, sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da göz dolduruyor.  Mac Pro ile uyumluluk yaratması için siyah rengiyle serinin diğer üyelerinden farklılaşan depolama birimi, alüminyumdan yapılan ve soğutma performansını arttırmak için küçük kanatçıklarla donatılan dış kasaya sahip. Ayrıca depolama biriminin fanı, serinin önceki modellerine göre daha büyütülürken; gürültü seviyesi ise daha alt noktalara indirilmiş.

LaCie’nin en yeni çözümü olan 1TB’lık Little Big Disk Thunderbolt 2, 1299 dolarlık fiyat etiketiyle LaCie’nin internet sayfasından satışa sunulmuş durumda. İlerleyen zamanlarda Apple Online Store TR’de de yerini alacak olan diskin, ülkemizdeki satış fiyatının 3600-4000 TL arasında olması bekleniyor.

LaCie'den yeni depolama birimi: 2x500GB PCIe SSD'li Little Big Disk Thunderbolt 2
LaCie'den yeni depolama birimi: 2x500GB PCIe SSD'li Little Big Disk Thunderbolt 2
LaCie'den yeni depolama birimi: 2x500GB PCIe SSD'li Little Big Disk Thunderbolt 2

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artenis 5 yıl en beğenilen eCoLL
eCoLL

Arkadaşın dediği gibi 3600-4000 TL. bu fiyata server kurulur.. Akıl var.. mantık var..

'' veri transfer hızı 2600 MB/s’ye kadar yükseltilebilirken; ''
1- Bu hızı hangi serverdan alacağız ?
2- 4000 TL 'ye kurduğun serverın turşusu lezzetli olur
eCoLLArkadaşın dediği gibi 3600-4000 TL. bu fiyata server kurulur.. Akıl var.. mantık var..'' veri transfer hızı 2600 M...
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adnandogan 5 yıl
bende harika
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dreampowder 5 yıl
Bu harddisk çok çok kısıtlı bir sektörün çok belirgin ihtiyaçlarına cevap olarak üretilmiş.

Merak etmeyin bu harddiski alan firmalar, sizin 3000-4000 TL'lik "server" (kasayı vatan bilgisayardan toplayıp içine server işletim sisteim kurunca server olduğunu sanıyorsunuz sanırım) yaptıkları 1 günlük işin sonunda yanmış olarak size iade ederler.


Saniyede 2600Mb dosya transferine ihtiyaç duyan bir işlem için kaç gb ram ve nasıl bir CPU/GPU gücü gerekli bir hesaplayın isterseniz

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PuLaTMeTiN 5 yıl
Cihaz 4000TL lik fiyatı ile 2600MB/s hız vermiyor. 1375MB/s hız veriyor.
2600MB/s hız için papatya zinciri yapmak gerekiyorki bu da en azından 4000TL daha masraf demek.
Peki 4000TL ye 1375MB/s Hız sağlayan PC toplarmıyız?
1375 değil ama 1100MB/s olabilir.
2 Adet 550MB/s hızında SSD = 2000TL Raid0 ile yaklaşık 1100MB/s
Kalan 2000TL ile PC nin kalan bileşenleri alınır.

Diyeceksiniz ulan 2000TL ye nasıl bi kasa toplayabilirsin ?
Şunu unutmayın 4000TL verip haberdeki cihazı alacak adamda 4000TL'nin üstüne Birde PC alacak. ve bizim kendi cihazımızı toplarken onunkine oranla 2000TL daha paramız olacak :)
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Just Smile 5 yıl
Kullanan olur illa ki
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Fırat.Duran 5 yıl
Yeni diye pahalı. Teknolojiyi bilmiyormuş gibi konuşmayın. 10 yıl önce aldığın bilgisayarı şimdi 100 liraya toplarsın!
Ayrıca şirketlere yönelik donanımlar genelde pahalı olur...Yani oyun oynayan biri kolay kolay gidip almaz.
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Vega_dj 5 yıl
Yeni, mac pro ve rmbp da disk değiştirmek zor olduğundan artık bu tip ürünlere yönelicek mecburen.
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FreeRun 5 yıl
bu yazan hızlara çıkabilmek için kullanılan mac cihazında pcı express portuna bağlı bir ssd disk içermesi gerekli heralde diğer türlü aktarım sırasında 600mb dan fazla bir hıza çıkamıycaktır.
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oknglr 5 yıl
tamda bu ne lan 1 tb 1299 dolar diycektim ki aktarım hızını gördüm :D yalnız 1 tb hakikaten çok az özellikle video montaj işleriyle uğraşanlar için çok çok az
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Renji-tr 5 yıl

fiyat pahalı yahu
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eCoLL 5 yıl
Arkadaşın dediği gibi 3600-4000 TL. bu fiyata server kurulur.. Akıl var.. mantık var..
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artenis 5 yıl eCoLL
eCoLL

Arkadaşın dediği gibi 3600-4000 TL. bu fiyata server kurulur.. Akıl var.. mantık var..

'' veri transfer hızı 2600 MB/s’ye kadar yükseltilebilirken; ''
1- Bu hızı hangi serverdan alacağız ?
2- 4000 TL 'ye kurduğun serverın turşusu lezzetli olur
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myfranco 5 yıl eCoLL
eCoLL

Arkadaşın dediği gibi 3600-4000 TL. bu fiyata server kurulur.. Akıl var.. mantık var..

4K video düzenleme gibi işlemler için kullanılması uygun. Bizim gibi ev kullanıcılarına çok büyük lüks tabiki.
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Götterfunken 5 yıl eCoLL
eCoLL

Arkadaşın dediği gibi 3600-4000 TL. bu fiyata server kurulur.. Akıl var.. mantık var..

Sen çok yanlış gelmişsin.
Server kurmayı ne sandın acaba?
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SteveMeade 5 yıl
Performans falan bahane ya bildiğin kazık
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ozbaykan 5 yıl
Bu cihazı alan fiyatı için değil performansı için alır.
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