Lamborghini Estoque üretime giriyor, hibrit seçeneği de geliyor

Alman Volkswagen otomobil grubunun alternatif motor teknolojilerine olan ilgisi, standart modellerden önce yüksek fiyatlı süper-spor yol otomobillerinde kendini göstermeye başladı. Porsche ile hız kazanan hibrit teknolojili sportmen modeller akımının son durağı Lamborghini oldu. Konumu itibariyle grubun en prestijli markalarından biri olan Lamborghini, düşen gelirlerini arttırmak için üretime sokmayı planladığı dört kapılı "aile" otomobili Estoque'nin yol versiyonunda hibrit teknolojisine yer verecek gibi görünüyor.

Henüz Lamborghini cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Estoque için farklı motor alternatifleri üzerinde duruluyor. İşte bu alternatifler arasında haberimize konuk olan asıl seçenek elektrik destekli V8 motor. Standart olarak 510 beygir civarında güç üreten dikine yerleştirilmiş 10 silindirli motorun kullanılacağı araçta, 8 silindirli V8 motorun gücü hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Audi R8'de kullanılan 4.2 litre hacmindeki V8 FSI motorun revize edilmiş bir versiyonu olabileceği söyleniyor.

Estoque de kullanlacak elektrikli motorlar ise muhtemelen Porsche Carrera Hybrid'de kullanılan veya 918 Spyder için geliştirilen çözümlerden biri olacak. Porsche Panamera ve Audi A7'de kullanılan platform üzerine geliştirilen Estoque'nin 2011'de üretime girmesi bekleniyor.