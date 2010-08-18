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Lamborghini Estoque üretime giriyor, hibrit seçeneği de geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Alternatif Enerji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lamborghini Estoque üretime giriyor, hibrit seçeneği de geliyor
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Alman Volkswagen otomobil grubunun alternatif motor teknolojilerine olan ilgisi, standart modellerden önce yüksek fiyatlı süper-spor yol otomobillerinde kendini göstermeye başladı. Porsche ile hız kazanan hibrit teknolojili sportmen modeller akımının son durağı Lamborghini oldu. Konumu itibariyle grubun en prestijli markalarından biri olan Lamborghini, düşen gelirlerini arttırmak için üretime sokmayı planladığı dört kapılı "aile" otomobili Estoque'nin yol versiyonunda hibrit teknolojisine yer verecek gibi görünüyor.

Henüz Lamborghini cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Estoque için farklı motor alternatifleri üzerinde duruluyor. İşte bu alternatifler arasında haberimize konuk olan asıl seçenek elektrik destekli V8 motor. Standart olarak 510 beygir civarında güç üreten dikine yerleştirilmiş 10 silindirli motorun kullanılacağı araçta, 8 silindirli V8 motorun gücü hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Audi R8'de kullanılan 4.2 litre hacmindeki V8 FSI motorun revize edilmiş bir versiyonu olabileceği söyleniyor.

Estoque de kullanlacak elektrikli motorlar ise muhtemelen Porsche Carrera Hybrid'de kullanılan veya 918 Spyder için geliştirilen çözümlerden biri olacak. Porsche Panamera ve Audi A7'de kullanılan platform üzerine geliştirilen Estoque'nin 2011'de üretime girmesi bekleniyor.

Lamborghini Estoque üretime giriyor, hibrit seçeneği de geliyor
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DH Misafiri 9 yıl
motorunu bilemem ama tip olarak bence sanki ferrarinin taklidi gibi.
ön hava girişleri dışında lamborghini gibi görünmüyor.
lambonun kendine has sert hatlı köseli süper otomobillerine hic benzemiyor bence.
hic yakıstıramadım
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Talbot Lago 9 yıl
çirkin
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ATTRACTION 9 yıl
FERRARI 612 Scaglietti satıslarını fena önünü keser bu araç
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funkmaster 9 yıl

ATTRACTION

FERRARI 612 Scaglietti satıslarını fena önünü keser bu araç



Senede epi topu 7 bin tane Ferrari üretiliyor, değişen bir şey olmaz stokların tamamı tükenir


Onu geçtim 458'i üreten adamların elinden çıkacak yeni bir Gran Turismo sınıfı Ferrari nasıl olur acaba? Bu çıkana kadar o da çıkmış olacak çünkü.
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ruge 9 yıl

ATTRACTION

FERRARI 612 Scaglietti satıslarını fena önünü keser bu araç


scaglietti yi yalvarsalarda alamıyor insanlar sınırlı üretim var zaten.satışların önün kesmesi için 612 alma niyetinde olanlar için %80 indirimlidir falan denemsi gerekiyor herhalde.
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