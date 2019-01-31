Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lazer projeksiyonlu BlackView MAX1 akıllı telefonu satışa çıkıyor

Bugün cebe sığacak kadar küçük projeksiyon cihazları var ancak hala akıllı telefonlarda bu entegrasyonu görmek mümkün. BlackView MAX1 akıllı telefonu bunun son örneği.
3 ay
3,8b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefonlarda entegre projeksiyon cihazı dönemi oldukça gerilerde kaldı. Gerek düşük parlaklık gerekse de bataryaya olumsuz etkisi nedeniyle projeksiyon entegrasyonu tercih edilmiyor. Çinli BlackView ise şansını yeniden deniyor.

BlackView MAX1 özellikleri

BlackView MAX1 akıllı telefon modeli entegre lazer projeksiyon modülü ile kullanıcılar farklı bir tecrübe yaşatmak istiyor. Geliştirme çalışmalarına bir yıl önce başlanan akıllı telefon türünün ilk örneği durumunda.

2 metreden 70 inçlik bir görüntü yansıtabilen projeksiyon modülünün çözünürlük ve lümen değeri bilinmiyor. Bununla birlikte firma karanlık bir ortamda 4K LCD televizyondan elde edilecek parlaklığa ulaşılabileceğini iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım"

Firma sadece modül ile yetinmemiş. Telefon ile birlikte kutudan geri sayım tuşlu alüminyum bir tripod ve Bluetooth destekli bir kumanda çıkıyor. Yani telefonu bir projeksiyon cihazı gibi de kullanabiliyorsunuz.

 

Lazer projeksiyonlu BlackView MAX1 akıllı telefonu satışa çıkıyor
Tam Boyutta Gör

Telefonda 6 inçlik Samsung imzalı AMOLED ekran kullanılıyor. 18:9 görüntü oranı sunan ekranda çentik bulunmuyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass ile korunurken 2160X1080 çözünürlük bulunuyor. Kasanın kalınlığı 10mm civarında. 

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P23 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bataryanın 5 saat boyunca projeksiyona imkân tanıdığı ifade ediliyor. BlackView MAX1 modeli 1 Mart tarihinde piyasaya çıkacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Blackview-MAX1-smartphone-integrated-laser-projector_id113186 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
volga tuygun 3 ay
Konuyla ilgisi yok ama sağ üstteki arama yerine "blackview" yazdığımda " sonuç bulunamadı " diyor. Eee! Neden herhangi bir sonuç bulamıyor? En azından bu haberi bulması gerekmiyormuydu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 ay
Telefon özellikleri de fena değil aslında, projeksiyon özelliği de kaliteli iş çıkarıyorsa mantıklı bir cihaz olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 3 ay
Sağlam goruntu verebiliyorsa, diğer telefonlarda da gormek gerekir. Kucucuk cihazı bir anda 70 inç ekrana cevirmek hemen hemen butun kullanirilarin isteyeceği birsey. Bu teknoloji iyice yayginlasir stabil calisirsa net olarak telefon degistirme sebebim olur. Gerce 2 seneye kalmaz, Apple projeksiyonlu telefonu da icat eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Cep telefonuna fazla yükleniyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Telefon neden türünün ilk örneği, daha önceden projeksiyonlu telefonlar piyasaya sürülmüştü, rmeğin samsung beam.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 3 ay DH Misafiri
lazer olarak ilk demek istedi galiba.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurk 3 ay
Mozilla Seabird aklına gelenler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Nintendo Switch satışları 32 milyonu geride bıraktı 3 ay Lisa Su, Navi’nin bu sene geleceğini doğruladı 3 ay Huawei'nin planladığı robot casusluğunun e-posta yazışmaları ortaya çıktı 3 ay Apple’ın 2020 yılı iPhone modelleri lazer destekli 3D kameralar ile gelebilir 3 ay Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı harici depolama ünitesi satışa sunuldu 3 ay Sevgililer Günü için Razer yeni pembe ürün yelpazesini duyurdu 3 ay Samsung gelirlerinde düşüş yaşıyor 3 ay ZTE Blade V10 modeli, 32 MP ön kamerasıyla birlikte TENAA’da listelendi 3 ay Samsung Galaxy S10'un seri üretimi başladı 3 ay Chrome tarayıcısı yakın gelecekte benzer site adreslerini tespit edecek 3 ay Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi ‘Dijital Operatör’ oldu 3 ay Apple'da ikinci hırsızlık vakası: Otonom araç projesi çalındı 3 ay AMD çeyrek bazda düştü yıl bazında yükseldi 3 ay Apple video akış hizmetini Nisan ayında başlatabilir 3 ay ZTE Axon 10 Pro modeli Geekbench üzerinde görüntülendi 3 ay Volkswagen, dizel skandalına rağmen Almanya'daki dizel satışlarını arttırdı 3 ay Samsung Galaxy View 2 detaylanıyor 3 ay 2si Bilmez | Zamanda yolculuk ve para! 3 ay Huawei P30 Lite'ın tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı 3 ay Siri Kestirmeleri tehlikeli olabilir 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Lazer projeksiyonlu BlackView MAX1 akıllı telefonu satışa çıkıyor Sonraki Türk firma, kenevir ile radyasyonu engelleyen x-Ray cihazı geliştirdi 3 ay Vivo V15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu 3 ay Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı 3 ay Intel'in 3 ekranlı katlanabilir telefonunun patenti ortaya çıktı 3 ay Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir 3 ay Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak 3 ay LG'nin ilk 5G'li telefonunun ismi ve fiyatı ortaya çıktı 3 ay TSMC'nin yaşadığı üretim sorunu Kirin yonga seti tedariğini etkileyebilir 3 ay Samsung, akıllı telefonlar için 1 TB depolama yongası üretecek 3 ay Playstation Plus Şubat 2019 ücretsiz oyunları açıklandı 3 ay Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor 3 ay Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3" 3 ay Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı 3 ay MSI’dan iki ikonik kasa tasarımı 3 ay HP, Gaming İstanbul'da PUBG turnuvası düzenleyecek 3 ay Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti 3 ay Geçen yılın son çeyreği Apple’a yaramadı 3 ay Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak 3 ay 2019 Ssangyong Korando SUV'un ilk teaser görseli yayınlandı 3 ay FaceTime'daki güvenlik açığının Apple'a bir hafta önceden bildirildiği ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim