Lazer projeksiyonlu BlackView MAX1 akıllı telefonu satışa çıkıyor

Akıllı telefonlarda entegre projeksiyon cihazı dönemi oldukça gerilerde kaldı. Gerek düşük parlaklık gerekse de bataryaya olumsuz etkisi nedeniyle projeksiyon entegrasyonu tercih edilmiyor. Çinli BlackView ise şansını yeniden deniyor.

BlackView MAX1 özellikleri

BlackView MAX1 akıllı telefon modeli entegre lazer projeksiyon modülü ile kullanıcılar farklı bir tecrübe yaşatmak istiyor. Geliştirme çalışmalarına bir yıl önce başlanan akıllı telefon türünün ilk örneği durumunda.

2 metreden 70 inçlik bir görüntü yansıtabilen projeksiyon modülünün çözünürlük ve lümen değeri bilinmiyor. Bununla birlikte firma karanlık bir ortamda 4K LCD televizyondan elde edilecek parlaklığa ulaşılabileceğini iddia ediyor.

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Firma sadece modül ile yetinmemiş. Telefon ile birlikte kutudan geri sayım tuşlu alüminyum bir tripod ve Bluetooth destekli bir kumanda çıkıyor. Yani telefonu bir projeksiyon cihazı gibi de kullanabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Telefonda 6 inçlik Samsung imzalı AMOLED ekran kullanılıyor. 18:9 görüntü oranı sunan ekranda çentik bulunmuyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass ile korunurken 2160X1080 çözünürlük bulunuyor. Kasanın kalınlığı 10mm civarında.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P23 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bataryanın 5 saat boyunca projeksiyona imkân tanıdığı ifade ediliyor. BlackView MAX1 modeli 1 Mart tarihinde piyasaya çıkacak.