LeEco, Çin'de 3 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladı

Çinli teknoloji devi LeEco, isimsiz bir kaynaktan 1,44 milyar dolarlık yatırım alarak Çin'de planlanan 3 milyar $ 'lık elektrikli otomobil üretim tesisinin inşasına başladı.

Son gelen 1,44 milyar dolarlık yatırım, yine isimsiz kaynaklardan gelen 600 milyon dolarlık yatırımı takip ederken, bu yatırım ise şirketin kurucusu Jia Yueting'in firmanın mali durumunu açıklayan sızdırılmış bir iç yazışmanın ardından gerçekleşti.

Tamamlandıktan sonra, yeni tesiste 2018 yılına kadar yılda 400.000 araç üretilebileceği bildiriliyor. Bununla birlikte, tesisin üretim lisansı ile ilgili konular ise hala devam ediyor, bu yüzden üretim hedefinin karşılanıp karşılanmayacağı şu an için bilinmiyor.

Car News China'ya göre, LeEco henüz LeSee araçlarını fabrikada üretmek için bir devlet lisansı edinmiş değil. Çin'li web sitesi, hükümetin şu anda CEO'nun Pekin'de pek de popüler bi isim olmadığı için LeEco'ya bir lisans vermeyi reddedebileceğinin "gerçek bir ihtimal" olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, South China Morning Post'a göre, fabrikaya yakın bir şehrin belediye başkanı yerel hükümetin projeyi destekleyeceğini belirtmiş durumda.

LeEco'nun izin alması durumunda fabrika, şirketin ilk konsept otomobili LeSee'yi üretmek üzere hazırlanacak. LeEco otomobil birimi LeSupercar'ın CEO'su Zhang Hailiang, robotların işin tamamında görev alması nedeniyle fabrikanın tamamen otomatik olacağını belirtiyor. Otonom sürüş yeteneği ile donatılı olarak piyasaya çıkacak olan araç 5 araç içi ekran, akıllı koltuklar ve manyetik şarj istasyonları ile şarj edilebilme gibi ilginç özellikleri barındıracak.

https://cleantechnica.com/2017/01/11/leeco-begins-construction-3-billion-electric-car-factory-china/