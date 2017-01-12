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LeEco, Çin'de 3 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladı

Elektrikli araç sektörüne girmeye çalışan firmalardan birisi olan Çin'li LeEco, bu isteğini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı. Firma, Çin'deki elektrikli araç fabrikasının inşasına başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi LeEco, isimsiz bir kaynaktan 1,44 milyar dolarlık yatırım alarak Çin'de planlanan 3 milyar $ 'lık elektrikli otomobil üretim tesisinin inşasına başladı.
Son gelen 1,44 milyar dolarlık yatırım, yine isimsiz kaynaklardan gelen 600 milyon dolarlık yatırımı takip ederken, bu yatırım ise şirketin kurucusu Jia Yueting'in firmanın mali durumunu açıklayan sızdırılmış bir iç yazışmanın ardından gerçekleşti.
Tamamlandıktan sonra, yeni tesiste 2018 yılına kadar yılda 400.000 araç üretilebileceği bildiriliyor. Bununla birlikte, tesisin üretim lisansı ile ilgili konular ise hala devam ediyor, bu yüzden üretim hedefinin karşılanıp karşılanmayacağı şu an için bilinmiyor.
Car News China'ya göre, LeEco henüz LeSee araçlarını fabrikada üretmek için bir devlet lisansı edinmiş değil. Çin'li web sitesi, hükümetin şu anda CEO'nun Pekin'de pek de popüler bi isim olmadığı için LeEco'ya bir lisans vermeyi reddedebileceğinin "gerçek bir ihtimal" olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, South China Morning Post'a göre, fabrikaya yakın bir şehrin belediye başkanı yerel hükümetin projeyi destekleyeceğini belirtmiş durumda.
LeEco'nun izin alması durumunda fabrika, şirketin ilk konsept otomobili LeSee'yi üretmek üzere hazırlanacak. LeEco otomobil birimi LeSupercar'ın CEO'su Zhang Hailiang, robotların işin tamamında görev alması nedeniyle fabrikanın tamamen otomatik olacağını belirtiyor. Otonom sürüş yeteneği ile donatılı olarak piyasaya çıkacak olan araç 5 araç içi ekran, akıllı koltuklar ve manyetik şarj istasyonları ile şarj edilebilme gibi ilginç özellikleri barındıracak.

https://cleantechnica.com/2017/01/11/leeco-begins-construction-3-billion-electric-car-factory-china/ Yorum Yaz
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TIME 2 yıl en beğenilen
Biz de 8milyar euroya suriyeli besliyoruz
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fortune1905 2 yıl
bizde inşaat yapalım



sonrada dolar çıkınca dış mihraklar diye avutursunuz kendinizi
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selcuksert38 2 yıl
BİM bunu beğendi:)
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onur1971 2 yıl
Önde boylu boyunca uzanan gündüz farı bi tek benim mi dikkatimi çekti
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Angelica 2 yıl
Lecar olmaliydi. Soylemesi bile guzel;
Lekaağğ
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BarbarosTUGRUL 2 yıl
elektrıklı otomobıller cogalsın evde elektrık bulamıyacagız bulsakta vergıden basımızı kaldıramıcaz
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Mariachi Vaquero 2 yıl
siz kimsiniz ya bizdede bor var, hani gelecek borundu, böyle saçmalık olmaz elektrik fiyatını 10tl yapakta geleceği nasıl yazacaksınız görelim. hem siz dünya için çalışın biz ahiretliğimize bakarız.
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alemburda34 2 yıl
Arabayi hafiften cc benzettim ancak ozellikle lambalar ve arabanin tavani almis goturmus arabayi bayaa gzl olmus tasarim.
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Valux 2 yıl
Bizde de Le Cola var... onlar da üretsin..
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shifisitert 2 yıl
takip
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Kaiser75 2 yıl
Bize kaça olur??
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Musty3535123 2 yıl
3 milyar dolar bir ülke için çok büyük bir meblağ değil. bizde bu yatırımları yapacak vizyon yok. yerli arabayı bir yapamadılar gitti. ver teşviği yaptır özel sektöre alım garantisi ver, bütün devlet daireleri yeni araba alırken yerli arabayı alıcak mecbur de. elbette bu milletde sahip çıkar o markaya. kaç sene önce arabada treni kaçırdık elektriklide kaçırmayalım dediler ama malesef tren gene kaçıyor..
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V4LKyR 2 yıl
LeEco Çin'in çok büyük vizyonlara sahip, değerli ve namütenahi bir markası.
Adamlar telefon dünyasında EN'leri yaptılar, şimdi de elektrikli araba işine başladılar...
Peki bize ne düşer?
Bize anca "helal olsun" demek düşer. Başka da bi şey yapamayız biz. :)
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