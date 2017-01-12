Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu

Elektrikli araçlar popülaritesini hızla artıyor. Bu alandaki rüzgarı iyi değerlendirmek isteyen ilgi çekici girişimler de yok değil. İşte onlardan biri: ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu!
2 yıl
11,8b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Otomobil devriminin yaşandığı ilk yıllardan sonra endüstri, sermaye yoğun yapısı nedeni ile girişimlerin kendine yer edinmesinin hayli zor olduğu bir alan olmuştur. Köklü markaların domine ettiği daha da güçlenen isimlerin bir doğal bir ekosistem gibi daha küçükleri bünyesine katarak daha da büyüdüğü bu dünyada işleyen çarkı elektrikli araç devrimi bozmak üzere.

Tesla ile başlayan devrim ve geleneksel araç üreticilerinin bu alanı önce önemsememesi sonrasındaysa sürece biraz temkinli yaklaşması ile yeni girişimler şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile. Onlar işin ayrı boyutu ancak bizim bahsedeceğimiz iş modeli ise biraz daha farklı.

İtalya merkezli bir şirket olan OSVehicle, elektrikli araç geliştirmek isteyen hemen herkes için açık yapılı bir elektrikli araç platformu geliştiriyor. TABBY EVO isimli bu yapı, sektöre adım atmak isteyen herkese ARGE’si yapılmış bir elektrikli araç platformu sağlıyor. Bu sayede geliştiriciler, kendi çözümlerini ve teknolojilerini, iskeleti oturmuş bir sistemde deneme fırsatı buluyor ve odağında olmayan işlerle vakit kaybı yaşamamalarına imkân tanıyor.

Pilli veya pilsiz olarak satın alınabilen platform için "3 yıl süreli ve 2 milyon dolar maliyetli ARGE işini sizin için biz yapıyoruz" mottosu ile bir pazarlama faaliyeti yürütülüyor. Şirket, platform bileşenlerinin ve yapısal tasarımın, Avrupa, ABD ve Asya için yasal yol karayolları sertifikasyonları ile uyumlu olduğunu belirtiyor.

12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu
 

Bir adet platform bir adet de 12.8kWh pil ile aracı satın almak istediğinizde 17 bin 980 dolar ücret talep ediliyor. Hacimli alımlarda ise 250 adet – 500 adet için fiyat 11 bin 900, 500 ve üzeri içinse 8 bin 800 dolara düşüyor.


https://www.osvehicle.com/product/tabby-evo/?utm_source=donanimhaber.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Bizimkilerden ümit yok bari bunu Türk firma alsın
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 2 yıl
hazıra dağ dayanmaz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WarSaw 2 yıl
bizim sanayideki mahmut usta bu ucubeyi yapsa auuww elin batılı gavur richardı yapınca vayyy. hiç kimse kusura bakmasın son derece tırışka bir tasarım. almış düz boruları birbirlerine kaynaklamış ortada olan mühendislikte ortalama standart bir üniversite öğrencisiyle bizim sanayideki 30yıllık mahmut ustanın yaptığı arası birşey işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S_O_S 2 yıl
al bunu, giydir üstüne bir kep, %100 milli ve yerli diye kaktır gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
yapmazlar,ithal arabalarda bukadar hazır vergi varken arabanın maliyetinden çok vergi alırken kendisi yapıp bu vergiden mahrum mu olsun.onun için daha çok uyutularak milleti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 2 yıl
Bu platformu mu şimdi :) Çıplak akülü araba gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
sanayide yapılan su motoru takılmış araçlara benzemiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Karkas üzerine biraz daha çalışılsa süper bir araç olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Bizimkilerden ümit yok bari bunu Türk firma alsın
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Bizimkilerden ümit yok bari bunu Türk firma alsın


Hakikaten ya o kadar Holdingler var madem yapamıyoruz birisi satın bari alsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 2 yıl
Bizim hükümet bir türlü ar-ge'ye gerekli önemi vermiyor.Sonra niye hep ithal mallar alıyoruz,her şey zamlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 2 yıl
hazıra dağ dayanmaz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11799 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli araç, osvehicle ve
5 etiket daha tabby evo Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Windows 10 için resmi tema mağazası geliyor 2 yıl Türk araştırmacı böcek kabuğundan zayıflama ilacı geliştirdi 2 yıl Nintendo Switch sahaya çıkıyor 2 yıl Nokia 8'in ilk gerçek görüntüsü CES 2017'de ortaya çıktı (Güncellendi) 2 yıl Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor 2 yıl Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor 2 yıl AMD Ryzen için anakartlar: MSI'ın modellerine yakından bakıyoruz 2 yıl Uydumuz Ay kaç yaşında? İşte bilim insanlarının yeni teorisi 2 yıl Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video] 2 yıl Apple ünlü tasarımcısını Tesla Motors'a kaptırdı 2 yıl İdeal akıllı telefon LG G6'nın ilk resmi teaser videosu yayınlandı 2 yıl Bosch yeni elektrikli araç güç sistemlerini Detroit'de tanıttı 2 yıl Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor 2 yıl LeEco, Çin'de 3 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladı 2 yıl Lig TV’nin adı değişti: İşte yeni ismi 2 yıl Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi 2 yıl Adobe, fotoğraf düzenlemede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor 2 yıl SkyAtlas, OpenStack üzerinden hizmet veren ilk yerli bulut servisi oldu 2 yıl Game of Thrones'un yıldızı Avengers'a katılmak üzere 2 yıl HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu Sonraki Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı 2 yıl ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor 2 yıl Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı 2 yıl HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası... 2 yıl Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek 2 yıl Amiral gemisi telefonların yeni rakibi Nokia 8'in özellikleri gün ışığına çıktı 2 yıl HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka 2 yıl "Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 satış hedefi 60 milyon 2 yıl Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü 2 yıl Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu 2 yıl Gorilla Glass artık otomobillerde 2 yıl Rekabet Kurumu'ndan booking.com'a para cezası 2 yıl BMW'den şu zamana kadarki en hızlı 5 Serisi modeli: M550i xDrive 2 yıl Nokia'nın ilk akıllı telefonu Nokia 6′nın tanıtım tarihi açıklandı 2 yıl iPhone'un yıllar içindeki evrimi: Tamir edilebilirlik puanlarıyla 2 yıl Uçuş biletini Instagram'da paylaşmak tehlikeli mi? 2 yıl Uçaklardaki Note 7 uyarısı yakında sona erecek 2 yıl Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı 2 yıl Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim