12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu





Otomobil devriminin yaşandığı ilk yıllardan sonra endüstri, sermaye yoğun yapısı nedeni ile girişimlerin kendine yer edinmesinin hayli zor olduğu bir alan olmuştur. Köklü markaların domine ettiği daha da güçlenen isimlerin bir doğal bir ekosistem gibi daha küçükleri bünyesine katarak daha da büyüdüğü bu dünyada işleyen çarkı elektrikli araç devrimi bozmak üzere.

Tesla ile başlayan devrim ve geleneksel araç üreticilerinin bu alanı önce önemsememesi sonrasındaysa sürece biraz temkinli yaklaşması ile yeni girişimler şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile. Onlar işin ayrı boyutu ancak bizim bahsedeceğimiz iş modeli ise biraz daha farklı.

İtalya merkezli bir şirket olan OSVehicle, elektrikli araç geliştirmek isteyen hemen herkes için açık yapılı bir elektrikli araç platformu geliştiriyor. TABBY EVO isimli bu yapı, sektöre adım atmak isteyen herkese ARGE’si yapılmış bir elektrikli araç platformu sağlıyor. Bu sayede geliştiriciler, kendi çözümlerini ve teknolojilerini, iskeleti oturmuş bir sistemde deneme fırsatı buluyor ve odağında olmayan işlerle vakit kaybı yaşamamalarına imkân tanıyor.

Pilli veya pilsiz olarak satın alınabilen platform için "3 yıl süreli ve 2 milyon dolar maliyetli ARGE işini sizin için biz yapıyoruz" mottosu ile bir pazarlama faaliyeti yürütülüyor. Şirket, platform bileşenlerinin ve yapısal tasarımın, Avrupa, ABD ve Asya için yasal yol karayolları sertifikasyonları ile uyumlu olduğunu belirtiyor.

Bir adet platform bir adet de 12.8kWh pil ile aracı satın almak istediğinizde 17 bin 980 dolar ücret talep ediliyor. Hacimli alımlarda ise 250 adet – 500 adet için fiyat 11 bin 900, 500 ve üzeri içinse 8 bin 800 dolara düşüyor.

https://www.osvehicle.com/product/tabby-evo/?utm_source=donanimhaber.com