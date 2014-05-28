Leap Motion, yeni yazılımıyla parmak eklemlerini algılayabilir hale geldi

Yayınlanan ilk videolarından itibaren oldukça merak uyandıran ancak pratik kullanımının zor olmasıyla nedeniyle beklenen popülerliğe ulaşamayan Leap Motion, kullanıma sunulan yeni yazılım geliştirme kitiyle parmak eklemlerini dahi algılayabilir hale geldi.

Leap Motion CEO'su Michael Buckwald tarafından söylediğin kadarıyla şimdiye kadar sadece belirli kişiler tarafından erişilebilen bu yeni yazılım, bugün itibariyle 100,000 civarındaki geliştiricinin kullanımına açılmış durumda.V2 Tracking Beta isimli yeni sürümüyle eskiye oranla çok daha yüksek performansı gösteren Leap Motion, ayrıca artık daha iyi bir takip algoritmasıyla geliyor, ortamdaki kızılötesi ışıklara daha iyi direnç gösterek özellikle güneş ışığı altında takılma yapmıyor ve parmak eklemlerini izleyebilecek kadar hassas bir takip ortaya koyabiliyor. Birbiri arkasına gelen parmakları bile algılama sürecine dahil edebilen kontrol cihazı, bildiğiniz gibi el hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlıyor ve Windows ile Mac işletim sistemleriyle çalışarak, 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor. Kendine özel AirSpace isimli bir marketi de bulunan Leap Motion, beklentiler doğru çıkarsa 2014 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde akıllı cep telefonları ve tabletler içerisinde de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni yazılımın mevcut kullanıcılara geleceği tarih hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. V2 Tracking Beta'nın Leap Motion'a getirdiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/05/28/new-tracking-software-lets-leap-motion-keep-track-of-every-bone-in-your-hands/