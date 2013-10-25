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Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin bu sefer "Silver Edition" versiyonunu duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin bu sefer

Dünyanın önemli fotoğraf makinesi ve lens üreticileri arasından yer alan Almaya merkezli üretici Leica, daha önce G-Star RAW adlı özel versiyonunu hazırladığı D-Lux 6 fotoğraf makinesinin bu sefer "Silver Edition" modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
Firmanın teknik olarak Panasonic LX7 ile benzer olarak 10.1 mega piksel 1/17-inç CMOS sensör, 3.8 kat optik yakınlaştırma sağlayan sabit F1.4 - F2.3 24-90mm lens, 3-inç 920 nokta TFT LCD ekran, 1/4000 enstantane değeri, dahili flaş, 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 fps) video çekimi, 111 x 68 x 46 mm boyut ve 298 gram ağırlık değeri ile gelen Leica D-Lux 6 fotoğraf makinesi, Silver Edition versiyonuyla farkını parlak siyah gövde rengi ve gümüş renkli lensiyle koyuyor. Ayrıca yanında firma tarafından büyüleyici olarak nitelendirilen özel bir yumuşak deri taşıma kılıfı yer alan Leica D-Lux 6 Silver Edition, 799$ fiyat etiketiyle Leica’nın resmi satış kanalları üzerinden ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor.

Teknik olarak aynı özelliklere sahip Panasonic LX fotoğraf makinesi ise 320$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin bu sefer
Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin bu sefer

http://www.dpreview.com/news/2013/10/24/leica-unveils-d-lux-6-silver-edition?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0#specs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
efe7182 5 yıl
başlıkta 6 makine diyor.haberde tek :)
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