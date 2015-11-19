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Leica M Typ 262 duyuruldu

Leica premium fotoğraf makinesi ailesini gelişletmeye devam ediyor. Yıllara meydan okuyan şirket, yeni modeli M Typ 262 ile giriş seviyesine kompakt bir ragefinder ekliyor.
3 yıl
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3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica M Typ 262 duyuruldu

Fotoğraf makinesi sektörünün prestijli markası Leica, bir süredir bilgileri gelen yeni giriş seviyesi dijital ragefinder fotoğraf makinesi M Typ 262'yi resmi olarak duyurdu.
Teknik detaylarıyla Leica M Typ 240'un kırpılmış versiyonu gibi görünen ve şirket tarafından da giriş seviyesine konumlandırılan M Typ 262, firmanın klasikleşmiş retro tasarım çizgisini (Özellikle Leica M9 benzerliği dikkat çekiyor) sürdürüyor ve 24 megapiksel çözünürlüğündeki FF (Tam Kare) CMOS sensör üzerine kuruluyor.
Bu sensörüyle ISO 6400 seviyesine kadar çıkış yapabilen dijital fotoğraf makinesi, bünyesinde Gorilla Glass ile korunan 921 bin piksellik 3-inç bir ekran barındırıyor. Teknik detaylara yakından bakılığı zaman Leica M Typ 240'dan farklı olarak video çekemeyen, canlı önizlemesi bulunmayan, 100 gram daha hafif gövdeye sahip olan ve perde mekanizması çok daha sessiz çalışan kamera, minimal seviyede tutulan kontrol tekerlekleri ve tuşlarıyla da klasik makine tutkunlarının oldukça seveceği bir seçenek oluşturuyor.
M-Bayonet lens yapısıyla geniş bir lens çeşitliliğine sahip olan Leica M Typ 262, klasik ragefinder netleme ile fotoğraf çekme metodunu uygulamaya devam ediyor ve kullanılan güçlü görüntü işlemcisi Maestro ile oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor. Sadece iki sayfadan oluşan menü sistemiyle fotoğrafa odaklanılmasına aracılık eden ürün, üst plakasının alüminyum olmasıyla da gövde sağlamlığını arttırıyor.
Leica M Typ 262, firmandan beklendiği üzere yaklaşık 5,500 Euro gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle yakın zamanda raflardaki yerini alıyor. Makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Leica M Typ 262 duyuruldu
 

http://en.leica-camera.com/Photography/Leica-M/LEICA-M-Typ-262 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yolcudur_abbas 3 yıl
bu makineleri alan var mı? 16 000tl falan ediyor da. ama Leica ya helal olsun kar zarar hesabı yapmadan kaliteden ödün vermeden makine ve lens üretip duruyor.
1 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 3 yıl yolcudur_abbas
yolcudur_abbas

bu makineleri alan var mı? 16 000tl falan ediyor da. ama Leica ya helal olsun kar zarar hesabı yapmadan kaliteden ödün vermeden makine ve lens üretip duruyor.

Bu soruyu ben de hep soruyorum ancak alan var ki adamlar üretmeye devam ediyor. Zaten seri üretim yapmıyorlar çoğu model de elde üretiliyor.
Yanıtla +2
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koçari 3 yıl
İphone 1,leica 2
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