Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera

Her yıl Titanium serisi özel üretim bir kamera tanıtmayı gelenek haline getiren Leica, yine bir servete mal olacak yeni Titanium kamerasını duyurdu. Leica M-P Typ 240 Titanium modeli kutusunda iki farklı lens ile birlikte geliyor.

Aynasız bir dijital kamera olan ürün adından anlaşılacağı üzere tamamen titanyum alaşımdan imal ediliyor. Üst kısımda lazer işlemeli Leica yazısı yer alırken alt kısımda da cihazın seri içerisindeki numarası bulunuyor. Gövdenin üzeri şık bir deri ile kaplanmış. Ayrıca lenslerde de özel bir seri numarası yer alıyor.

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Modelin farkları üretim malzemesi ve tasarım olarak sıralanıyor. Bunun haricinde standart Leica M Rangefinder modeli ile özellikleri aynı. 24MP çözünürlüğünde 35mm tam kare CMOS sensör, Leica Maestro görüntü işlemcisi, Full HD video kaydı, dokunmatik ekran bunlar arasında yer alıyor.

Sadece 333 adet üretilen Leica M-P Typ 240 Titanium modeline Summicron-M 28mm f/2 ASPH ve APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH lensleri eşlik ediyor. 22900$ fiyat etiketine sahip olan model için ön siparişler başlamış durumda.