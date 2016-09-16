Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera

Fotoğraf dünyasının dev isimlerinden Leica, titanyum alaşımdan imal ettiği özel üretim Leica M-P Typ 240 Titanium modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Detaylar yazımızda.
2 yıl
6,7b
1
29
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Her yıl Titanium serisi özel üretim bir kamera tanıtmayı gelenek haline getiren Leica, yine bir servete mal olacak yeni Titanium kamerasını duyurdu. Leica M-P Typ 240 Titanium modeli kutusunda iki farklı lens ile birlikte geliyor.

Aynasız bir dijital kamera olan ürün adından anlaşılacağı üzere tamamen titanyum alaşımdan imal ediliyor. Üst kısımda lazer işlemeli Leica yazısı yer alırken alt kısımda da cihazın seri içerisindeki numarası bulunuyor. Gövdenin üzeri şık bir deri ile kaplanmış. Ayrıca lenslerde de özel bir seri numarası yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü"

Modelin farkları üretim malzemesi ve tasarım olarak sıralanıyor. Bunun haricinde standart Leica M Rangefinder modeli ile özellikleri aynı. 24MP çözünürlüğünde 35mm tam kare CMOS sensör, Leica Maestro görüntü işlemcisi, Full HD video kaydı, dokunmatik ekran bunlar arasında yer alıyor.

Sadece 333 adet üretilen Leica M-P Typ 240 Titanium modeline Summicron-M 28mm f/2 ASPH ve APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH lensleri eşlik ediyor. 22900$ fiyat etiketine sahip olan model için ön siparişler başlamış durumda. 

 

http://www.popphoto.com/limited-edition-leica-m-p-titanium-camera-kit-is-as-beautiful-as-youd-think?src=SOC&dom=tw Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
N. Chomsky 2 yıl en beğenilen

Çok çok zengin olsam bile paramı ateşe atarım yine buna vermem.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 2 yıl

Tonla param var , tam alacaktım ama yukarıdaki yorumlara bakıp vazgeçtim.!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade` 2 yıl s_mail
s_mail

SC0RPI0N

Eğer fotoğraf makinasına o kadar para vereceksem hasselblad varken neden buna vereyim

Cevabı basit çünkü anlamıyorsun.


Arkadaşa anlamıyorsun demişsin ama senin anladığın yok. Evet Leica üst düzey bir kamera markası piyasa kameraları yanına yaklaşamaz bu bir gerçek ama Hasselblad, PhaseOne, Mamiya öper atar Leica'yı. Biraz compare sitelerinde dolaşıp en az 3-5 video izledikten sonra yorum yap derim.
s_mailSC0RPI0NEğer fotoğraf makinasına o kadar para vereceksem hasselblad varken neden buna vereyim
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 2 yıl
Oo güzel fiyat hemen 3 tane alıyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seker1adam 2 yıl
Tasarımı 1 milyonculardaki aletlere benzemiş lecia kardeş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JMaharaja 2 yıl
"Millet bir tutturmuş ya hangi makinayla fotoğraf çekiyorsun sen? Arkadaş! İş makinada bitmiyorki ben singer dikiş makinası ile de fotoğraf çekerim(!)"
Ara Güler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl
Ön siparişi verdim. Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
iyi bir araba parası resmen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 yıl
leş. parayı tasarımına mı veriyoruz görüntü kalitesine mi?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dahi Olalım 2 yıl
Maliyeti yarısı bile olmayabilir


Ayaküstü keriz silkeliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Çöp
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Dün ülkemizde de birçok insanın alacağı 3.000 liralık Canon M5 aynasız makine de tanıtıldı. Bunun haberini yapmayıp, 70.000 liralık, ülkemizde muhtemelen kimsenin almayacağı bir makinenin haberini yapmanın mantığını söyleyebilir misiniz çok saygıdeğer Ekrem Bey.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
titanyum olması yüzünden bu kadar pahalı olmuş :)
titanyum altından daha pahalıymış ! tabi yersen :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

titanyum olması yüzünden bu kadar pahalı olmuş :)

titanyum altından daha pahalıymış ! tabi yersen :D

Titanyumu araştırıp bakmanızı öneririm hahahah güldürdünüz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6738 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Leica, leica m-p titanium ve
4 etiket daha Fotoğraf Makineleri Ev Elektroniği Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Logitech, aksesuar üreticisi Saitek’i satın alıyor 2 yıl iPhone 7 serisinden garip sesler 2 yıl Dünya tarihinin ilk tankı 100 yıl önce bugünlerde kullanılmıştı 2 yıl InFocus’dan kısmi modüler dizüstü modeli 2 yıl iFixit ekibi iPhone 7'yi akvaryuma attı 2 yıl 2017 Honda Civic hatchback artık resmi 2 yıl Avrupa Birliği, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor 2 yıl 4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran? 2 yıl Twitter CEO'sundan Edward Snowden'a destek 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 satışı 28 Eylül’de tekrar başlıyor 2 yıl Canon EOS M5 duyuruldu 2 yıl Bu oyun bilgisayarı farklı görünüyor! 2 yıl Super Phantom Cat bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Adil Kullanım Kotası kısaca kotalı internet neden var? Gerçekten “Adil” mi? 2 yıl Leica’dan Polaroid’e rakip 2 yıl Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor 2 yıl Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu 2 yıl Yeni Star Trek dizisinin çıkış tarihi ertelendi 2 yıl Dell XPS 13 modeli Kaby Lake işlemciler ile güncellendi 2 yıl YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera Sonraki Badland 2 Android için indirmeye sunuldu 2 yıl Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü 2 yıl Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country 2 yıl Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma" 2 yıl Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı" 2 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu 2 yıl Apple yıl sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satışı hedefliyor 2 yıl Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi 2 yıl Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü 2 yıl Apple ve diğerleri... Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu. 2 yıl Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek 2 yıl Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı 2 yıl Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü 2 yıl Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha 2 yıl Galaxy Note 7 faciası Galaxy S8 lansmanını öne çekebilir 2 yıl Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor 2 yıl Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor 2 yıl Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu 2 yıl HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji 2 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim