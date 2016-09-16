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Leica’dan Polaroid’e rakip

Şipşak kamera dendiğinde ilk akla gelen Polaroid ve Fujifilm Instax oluyor. Leica ise bu segmentte Sofot adındaki ilk şipşak kamerası ile pay aramaya başlıyor.
2 yıl
5,6b
1
6
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde dijital kameralarla çektiğimiz fotoğrafları hızlı bir şekilde akıllı telefona almak ve sosyal ağlarda paylaşmak büyük önem taşıyor. Üreticiler buna yönelik olarak en iyi teknolojileri geliştirmeye çalışıyor. Geçmişte ise çekilen fotoğrafların anında basılması önem taşıyordu. Bazı firmalar halen ilgi gören bu segmente yönelik çözümler sunmaya devam ediyor.

Leica’nın tanıttığı Sofort adındaki şipşak kamera, fotoğraflarını anında görmek isteyenlere hitap ediyor. Leica’nın alıştığımız klasik tasarımının dışına çıkan Sofort daha spor bir havaya bürünmüş. Firma kendi teknolojisinden ziyade Fuji’nin Instax altyapısını kullanıyor. Tasarım ise tamamen kendisine ait.

Arka kısımdaki küçük ekran ve düğmeler ile farklı sahne modları, odak mesafesi, parlaklık, flaş, zamanlama gibi ayarlar yapılabiliyor. Makinede firmanın kendi filmleri yanında Instax filmleri de kullanabiliyorsunuz. 60mm f/12.7 lense sahip olan model tek şarjda 100 çekim yapabiliyor. Ayrıca 0.37 inçlik bir optik vizör de mevcut. Makinenin fiyatı 300$ olarak belirlenmiş. 10 adet siyah-beyaz film barındıran paket 17$ iken renkli paket ise 14$. 

 

https://en.leica-camera.com/Photography/Leica-Sofort Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Allah akıl fikir versin. Dün Canon EOS M5 aynasız makine de tanıtıldı. Bunun hakkında haber yapmayıp, sabah 70.000 Laica makinenin ve şimdide bu uyduruk şipşakın haberini yapmak neyin nesidir anlamıyorum. Teknolojiden alakasız saçma sapan iki uçta dolaşmanın mantığını biri açıklasın. Mümkünse siteden yetkili biri açıklasın da biz takipçilerinide tatmin etsin.
Allah akıl fikir versin. Dün Canon EOS M5 aynasız makine de tanıtıldı. Bunun hakkında haber yapmayıp, sabah 70.000 Laica makinenin ve şimdide bu uyduruk şipşakı...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Burzum_^^ 2 yıl
Modeli bile yanlis yazmis adam sofot degil ki "SOFORT" !!
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iboocum 2 yıl
ben bu ekrem denen editör bozuntusunu engelledim forumda çıkmıyor haberleri fakat anasayfada görmek zorunda kalıyorum bunun çözümü yok mudur?
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Fenomenon 2 yıl
10 film 14$, tanesi 4 liraya gelir. Çok aşırı pahalı.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Allah akıl fikir versin. Dün Canon EOS M5 aynasız makine de tanıtıldı. Bunun hakkında haber yapmayıp, sabah 70.000 Laica makinenin ve şimdide bu uyduruk şipşakın haberini yapmak neyin nesidir anlamıyorum. Teknolojiden alakasız saçma sapan iki uçta dolaşmanın mantığını biri açıklasın. Mümkünse siteden yetkili biri açıklasın da biz takipçilerinide tatmin etsin.
1 Yanıt Yanıtla +26
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nefendim 2 yıl myhotyro
myhotyro
Allah akıl fikir versin. Dün Canon EOS M5 aynasız makine de tanıtıldı. Bunun hakkında haber yapmayıp, sabah 70.000 Laica makinenin ve şimdide bu uyduruk şipşakın haberini yapmak neyin nesidir anlamıyorum. Teknolojiden alakasız saçma sapan iki uçta dolaşmanın mantığını biri açıklasın. Mümkünse siteden yetkili biri açıklasın da biz takipçilerinide tatmin etsin.

Bunlar işi çoluk çocuk oyunu sanıyorlar muhtemelen. Bazı firmalara küsmeler , bizi çağırmadı tükaka bunlar konuları açmalar. Yabancı site çevirileri yapıp haber diye sunmuyorlardır umarım.

Donanımhaber cep telefonu haberlerini çıkarsak geriye kullanıcı yorumu harici pek birşey kalmıyor.

Mesut bey yönetme işinde cidden başarısız, kararları bu kadar değişken bir yönetici çalışanları tarafından pek kaale alınmaz.
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