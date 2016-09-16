Leica’dan Polaroid’e rakip

Günümüzde dijital kameralarla çektiğimiz fotoğrafları hızlı bir şekilde akıllı telefona almak ve sosyal ağlarda paylaşmak büyük önem taşıyor. Üreticiler buna yönelik olarak en iyi teknolojileri geliştirmeye çalışıyor. Geçmişte ise çekilen fotoğrafların anında basılması önem taşıyordu. Bazı firmalar halen ilgi gören bu segmente yönelik çözümler sunmaya devam ediyor.

Leica’nın tanıttığı Sofort adındaki şipşak kamera, fotoğraflarını anında görmek isteyenlere hitap ediyor. Leica’nın alıştığımız klasik tasarımının dışına çıkan Sofort daha spor bir havaya bürünmüş. Firma kendi teknolojisinden ziyade Fuji’nin Instax altyapısını kullanıyor. Tasarım ise tamamen kendisine ait.

Arka kısımdaki küçük ekran ve düğmeler ile farklı sahne modları, odak mesafesi, parlaklık, flaş, zamanlama gibi ayarlar yapılabiliyor. Makinede firmanın kendi filmleri yanında Instax filmleri de kullanabiliyorsunuz. 60mm f/12.7 lense sahip olan model tek şarjda 100 çekim yapabiliyor. Ayrıca 0.37 inçlik bir optik vizör de mevcut. Makinenin fiyatı 300$ olarak belirlenmiş. 10 adet siyah-beyaz film barındıran paket 17$ iken renkli paket ise 14$.