Leica'dan zorlu şartlara özel fotoğraf makinesi: X-U Typ 113

Leica'nın ilk görseli 21 Kasım 2015 tarihinde ortaya çıkan zorlu şartlara dayanıklı yeni fotoğraf makinesi X-U Typ 113, resmi olarak duyuruldu.

Firmanın dış arazi şartlarına uygun ilk fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan X-U Typ 113, tasarımsal olarak modern bir çizgi üzerine kuruluyor ve ilk bakışta ön kesimine yerleştirilen dahili flaş bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 15 metre suyun altında çalışmaya devam edebilen, 1.2 metreden gerçekleşebilecek düşmelere dayanabilen ve toz geçirmeyen kompakt fotoğraf makinesi, temelinde 16 megapiksellik APS-C sensör taşıyor ve Summilux sabit lensi 23mm odak uzaklığı ve F/1.7 diyafram değeri sunuyor.

Video tarafında beklentilerin aksine 4K değil 1080p 30fps çekimler yapabilen Leica X-U Typ 113, tüm çekimlerini 3-inç 920K LCD ekranında gözler önüne seriyor. 11 noktalı otomatik netleme sistemiyle genel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek bir model oluşturan Leica X-U Typ 113, "12,500" ISO seviyesine çıkarak düşük ışıklarda tatmin edici sonuçlar sağlayabiliyor. Önemli bir detay olarak Almanya'da üretilen makine, su altı çekimleri için birçok özel modu da beraberinde getiriyor.

Satın alındığı zaman popüler fotoğraf düzenleme yazılımı Adobe Lightroom ücretsiz verilen Leica X-U Typ 113, "2,950$" gibi inanılmaz yüksek bir fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satın alınabiliyor. Makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/20/leica-x-u/