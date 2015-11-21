Leica'nın zorlu şartlara uygun ilk "X" modeli ortaya çıktı

Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz giriş seviyesi yeni ragefinder fotoğraf makinesi M Typ 262'yi duyuran prestijli fotoğraf makinesi üreticisi Leica, şimdiyse firmadan görmeye alışık olmadığımız tarzda yeni bir fotoğraf makinesi ile gündeme geldi.

APS-C sensörlü X kompakt fotoğraf makinesi ailesi ile daha çok genel tüketici pazarına yönelik çözümler hazırlayan Leica, seride eşi benzeri olmayan bir "X-U Typ 113" modeli ile karşımızda. LeicaRumors sitesi tarafından ilk görseli yayınlanan fotoğraf makinesi, teknik detaylarından çok suya ve darbelere karşı dayanıklı gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

15 metre suyun altında çekim yapabildiği ve 1.22 metere mesafeden meydana gelebilecek düşmelere dayanabildiği söylenen Leica X-U Typ 113, kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturacak ve serinin geri kalanı gibi çok yüksek ihtimalle bünyesinde APS-C sensör taşıyacak.

Manuel netleme halkasına sahip sabit 35mm f/1.7 ASPH lens ile geleceği görünen fotoğraf makinesi, ilginç bir tercihle lensin önüne yerleştirilen flaşı ünitesi sayesinde de özellikle su altındaki makro yani yakım çekimlerde yüksek performans sunabilecek. Daha iyi ergonomi için kaymayan bir kaplamasının olduğu gelen bilgileri arasında yer alan X-U Typ 113, direkt olarak Almaya'da üretilecek.

Leica X-U Typ 113'ün 2015 yılı bitmeden resmi olarak duyurulması bekleniyor.

http://leicarumors.com/2015/11/20/this-is-the-new-leica-x-u-typ-113-waterproof-and-shockproof-camera.aspx/