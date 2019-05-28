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Lenovo Project Limitless dizüstüne 5G bağlantısını getiriyor

Gelecek yıldan itibaren dizüstü bilgisayarları da 5G teknolojilerinden faydalanacak. Sektörde ilk 5G dizüstü bilgisayar Project Limitless ile Lenovo tarafından sunulacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İletişim altyapıları yavaş yavaş 5G teknolojilerine geçiş hazırlıklarını tamamlarken üreticiler de bu yeni altyapının potansiyelini en iyi şekilde kullanmak niyetinde. Lenovo’nun Project Limitless projesi dizüstü bilgisayarlarda 5G dönemini başlatıyor.

Project Limitless özellikleri

Project Limitless modeli 7nm sürecinde Snapdragon 8cx yonga seti kullanıyor. Yonga setinde 4 adet Kryo 495 çekirdeği performans odaklı çalışırken 4 adet Kryo 495 çekirdeği de verimlilik odaklı çalışıyor. Adreno 680 grafik birimi de yine en iyi performansı amaçlıyor.

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Snapdragon 8cx yonga seti normalde Snapdragon X24 modemi ile duyurulmuştu ancak sonradan X50 modemi ile de yeni bir paket hazırlanmıştı. Bu paketin ilk olarak Lenovo tarafından kullanılacağı da o dönem ifade edilmişti. Project Limitless işte bu özel anlaşmanın ürünü.

O günden bu yana Snapdragon 8cx yonga seti de geliştirildi ve daha dengeli hale getirildi. Intel Core i5-8250U işlemcisine karşı PCMark 10 Applications testlerinde daha iyi sonuçlar alabiliyor. Ayrıca Full HD ekran ile batarya testlerinde 2K ekran çalıştıran rakibinden 6-8 saat daha fazla kullanım süresi sunabiliyor.

Project Limitless bünyesinde 16GB LPDDR4X RAM barındıracak. Bunun dışında şimdilik teknik detaylar mevcut değil. Qualcomm ve Lenovo en erken gelecek yıl başlarında bir çıkış tarihi verebilecek.

 

https://www.engadget.com/2019/05/27/lenovo-5g-laptop-project-limitless-snapdragon-8cx-hands-on/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
8cx chipsetini duruldugu tarihten beir takip ediyorum.
üzerinden 6aydan uzun bir zaman geçti çıt dahi çıkmadı.
Öyle bir tanıttılar 6 aydır ürün dahi çıkmadı.
Ben bu chipsetin biraz yalan olacagını düşünüyordum, umarım çıkar. çok heyecan verici
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DH Misafiri 1 hf.
intel işlemci olması hariç gayet güzel duruyor kalem desteği ile makul fiyata çıkarsa alet satar öte türlü ancak iş yerlerin de kısıtlı sayıda kalır bakınız x1 2si1 modeli.
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