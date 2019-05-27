Colorful benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı

Kısa süre sonra başlayacak olan Computex 2019 fuarına üreticiler hazırlıklarını tamamlarken önemli silahlar da ortaya çıkmaya başladı. Önemli ekran kartı üreticilerinden Colorful Technology Company Limited benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı.

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN özellikleri

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN adını taşıyan ekran kartı firmanın şimdiye kadar hazırladığı en iyi model olarak gösteriliyor. Önceki aylarda kısa bir tanıtımı yapılan COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN modeli Computex 2019 fuarında görücüye çıkacak.

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COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN ekran kartı kutudan 1.8GHz turbo hız ile çıkıyor. Böylece manuel olarak hız aşırtmaya gerek kalmıyor. Ayrıca özel geliştirilen soğutma sisteminde sıvı ve hava melez olarak kullanılmış.

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN ekran kartı sadece 1000 adet üretildi. Özel baskılı devre kartının arkasında yer alan numara kartın kaçıncı üretim olduğunu gösteriyor. Şimdilik yeni ekran kartının fiyatı belli değil.