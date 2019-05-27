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Colorful benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN sadece 1000 adet üretildi. Hem sıvı soğutma hem de hava soğutma ile performans tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
4,8b
1
15
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre sonra başlayacak olan Computex 2019 fuarına üreticiler hazırlıklarını tamamlarken önemli silahlar da ortaya çıkmaya başladı. Önemli ekran kartı üreticilerinden Colorful Technology Company Limited benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı.

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN özellikleri

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN adını taşıyan ekran kartı firmanın şimdiye kadar hazırladığı en iyi model olarak gösteriliyor. Önceki aylarda kısa bir tanıtımı yapılan COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN modeli Computex 2019 fuarında görücüye çıkacak.

Ayrıca Bkz. "10nm Intel işlemciler Full HD oyun oynatabilecek"

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN ekran kartı kutudan 1.8GHz turbo hız ile çıkıyor. Böylece manuel olarak hız aşırtmaya gerek kalmıyor. Ayrıca özel geliştirilen soğutma sisteminde sıvı ve hava melez olarak kullanılmış.

COLORFUL iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN ekran kartı sadece 1000 adet üretildi. Özel baskılı devre kartının arkasında yer alan numara kartın kaçıncı üretim olduğunu gösteriyor. Şimdilik yeni ekran kartının fiyatı belli değil.

 

https://www.techpowerup.com/255858/colorful-readies-worlds-most-unique-rtx-2080-ti Yorum Yaz
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Ay9 Efmer 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Bu Taichi ile iyi kombo olur he
2 Yanıt Yanıtla +11
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SEHZADE63 2 hf.
Fiyati söylemenize gerek yok normal 2080ti fiyati 9 ile 10 tl başliyor bu kart özel yapildi tanitilacak havasiyla 12-13 bin tl gözden cikartin yazik günahtir..
Fiyati söylemenize gerek yok normal 2080ti fiyati 9 ile 10 tl başliyor bu kart özel yapildi tanitilacak havasiyla 12-13 bin tl gözden cikartin yazik günahtir.....
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JESKO 1 hf.
Çöp
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Brother ToLGa 1 hf.
İstediğini yapsınlar benim en son aldığım gaming kart MSI GTX 780 Lightning oldu illegal bir yazılım ile 1.4v vermiş custom sıvı soğutma ile 1450mhz görmüştüm tabii bu kadar emek göre aldığım performans cacık , sonraki nesillerde voltaj işine iyice blok koyunca Nvidia bıraktım o işleri voltaj veremedikten sonra ne yapacağım bu kartı?
Şuanda Galax GTX 1080 ex oc kullanıyorum gayet memnunum sessiz serin
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SEHZADE63 2 hf.
Fiyati söylemenize gerek yok normal 2080ti fiyati 9 ile 10 tl başliyor bu kart özel yapildi tanitilacak havasiyla 12-13 bin tl gözden cikartin yazik günahtir..
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Mithrandir. 2 hf.
Arkadaşlar bu ekran kartlarındaki markaların olayı nedir? Yani Nvidia GTX 2080 çıkardı diyelim bunun Asus var MSI var bilmem nesi var farkı nedir bunların? Veya neden farklilar aynı ekran kartı değil mi?
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simbolmina 2 hf. Mithrandir.
Ayni kart sadece sogutma sistemleri farklı. Daha sessiz veya daha iyi soğutuyorlar, böylece daha yüksek frekanslara çıkıyorlar ama performans anlamında ciddi artışlar vermiyorlar. Yani %5-10 bile iyimser rakamlar. bir de şekil, ışık gibi konularda cazibe kazanıyorlar.
Bir üst modelin en ucuzu çoğunlukla daha performanslı oluyor. Bana kalırsa göz boyama bunların çoğu.
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kakarikikiri 2 hf. Mithrandir.
ayrıca referans karta göre pcb, kompenent gibi elektronik bileşenlerde de kalite artışı sağlıyor diye biliyorum markalar.
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salvatore_volkan 2 hf. Mithrandir.
Tüketim psikolojisi ve de kapştalizm.
edit düzelttim o gun gene kafam guzeldı heralde ondandır :P
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aschil 2 hf.
Sınırlı üreteceklerini sanmıyorum.
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Ay9 Efmer 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Bu Taichi ile iyi kombo olur he
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Bloodin 2 hf. Ay9 Efmer
Aynen, tam Asrock Taichi anakartlara özel üretilmiş sanki :)
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salvatore_volkan 2 hf. Ay9 Efmer
çok haklısın güzel combo olurlar.
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Tugrul_512bit 2 hf.
Suyundan da koy.
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nvidia, colorful igame geforce rtx 2080 ti kudan ve
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