Lenovo, RIM'i satın almayı düşünmüyor





Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e konuşan Lenovo CFO'su Wong Wai Ming, RIM hakkında birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu açıklama Lenovo'nun RIM'i satın alabileceği kanısını oluşturmuş ve dedikodulara zemin hazırlamıştı.





Wong Wai Ming'in RIM hakkındaki açıklaması Lenovo'nun RIM'i satın almayı planladığını düşündürmüştü. TechCrunch tarafından yayınlanan habere göre, Ming'in açıklamaları yanlış yorumlanmış durumda. Lenovo'nun konuyla ilgili olarak yayınladığı açıklamanın da yer aldığı habere göre, Bloomberg muhabirinin sorduğu sorunun Lenovo CFO'sunu RIM hakkında konuşmaya yönlendirdiği ve CFO'nun şirketin genel yatırım stratejisi hakkında konuştuğu belirtildi. Daha öncede benzer dedikodularla gündeme gelen RIM'in, 2011 yılında da Amazon tarafından satın alınacağına dair söylentiler gündeme gelmiş, ancak bu söylentiler de dedikodu olmaktan öteye gidememişlerdi. Lenovo'nun da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ile birlikte de bu konudaki söylentilerinde asılsız olduğu anlaşılmış oldu.





Akıllı telefon pazarında geçirdiği zor günleri atlatmak için BlackBerry 10 ile çalışan yeni cihazlara bel bağlayan RIM'in yeni cihazlarıyla pazarda elde edeceği sonucun bu dedikodular üzerinde nasıl bir etkisi olacağını yakın bir zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz.

http://techcrunch.com/2013/01/27/lenovo-downplays-rim-acquisition-reports-says-its-looking-at-ma-opportunities-in-general/