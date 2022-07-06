Başka İSS'den TurkNet’e nasıl geçiş yapılır? (Detaylı anlatım)

Tam Boyutta Gör

Ev internetinizi başka firmaya taşımak, tıpkı tarife değiştirmek kadar kolay. Evinizdeki interneti, uzun evrak işleriyle uğraşmadan ve internetiniz kesilmeden başka bir firmaya taşıyabilirsiniz. Bu içeriğimizde başka İSS’lerden TurkNet’e nasıl geçiş yapılacağını anlatıyoruz.

TurkNet’in online başvuru sistemi sayesinde internet üzerinden yapabileceğiniz işlemlerle TurkNet’e geçiş yapabilirsiniz. Üstelik imzalamanız gereken evraklar kapınıza kadar geliyor ve böylece evden çıkmadan başvuru işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Eski aboneliğin iptali ve geçiş işlemlerini de TurkNet hallediyor. Port kaybetme riski olmadan ve internetiniz kesilmeden geçiş işlemi tamamlanıyor.

TurkNet'e geçerek altyapınızın desteklediği maksimum hızı uygun fiyata ve taahhütsüz şekilde kullanabilirsiniz. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunuyorsa 1000 Mbps'ye varan hızda download ve upload elde edersiniz. Memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade edilir.

TurkNet GigaFiber'e nasıl başvurulur? GigaFiber nedir? 6 gün önce eklendi

İnterneti iptal ettirmeden TurkNet’e geçiş yapmanın avantajları neler?

Kısa süre içerisinde ve internetiniz kesilmeden TurkNet’e geçişiniz tamamlanır.

Port kaybetme riski ile karşılaşmazsınız.

Kurulum ücreti ödemezsiniz.

Devir işlemi için ücret ödemezsiniz.

Gigafiber altyapısındaysanız 1000 TL’ye kadar; fiber internet, ADSL veya VDSL altyapısındaysanız 240 TL’ye kadar cayma bedeliniz TurkNet tarafından karşılanıyor. Bu tutar TurkNet faturanıza indirim olarak yansıyor.

Tam Boyutta Gör

Başka firmadan TurkNet’e nasıl geçilir?

TurkNet’e geçiş için kimlik ve adres bilgilerine ek olarak mevcut internet operatörünüze ait “hizmet numarası” bilgisi gerekiyor. Bu bilgi bazı firmalarda “devre numarası” veya “xDSL numarası” olarak da adlandırılabiliyor. 17, 18 veya 88 rakamları ile başlayan 10 haneli bir numaradır. Hizmet numarasını öğrenmek için faturanızı veya sözleşme belgelerinizi inceleyebilirsiniz. Alternatif bir yöntem olarak e-Devlet’e giriş yaparak Sabit Hat Sorgulama bölümünden de hizmet numarasını öğrenebilmeniz mümkün. Hizmet numaranızı öğrendikten sonra İnternet Abonelik Başvurusu sayfasından veya 0850 288 80 81’i arayarak başvurunuzu oluşturun. TurkNet Online İşlemler veya TurkNet mobil uygulamadaki Belgelerim menüsüne kimliğinizin iki yüzünün fotoğrafını ekleyin. İmzalamanız gereken belgeler için 24 saat içerisinde TurkNet’in kurye ekibi sizi arayacak ve randevu oluşturacak. Belgeleriniz kapınıza kadar gelecek ve imzanız alınacak. Belgeleriniz TurkNet tarafından kontrol edildikten sonra 0850 288 80 80 numarasından aranacaksınız ve geçiş için sesli onayınız alınacak. Sesli onaydan sonra TurkNet eski İSS’niz ile iletişime geçecek ve geçiş işlemlerinizi yapacak. Bu aşama maksimum 48 saat sürecek. Geçiş işlemi tamamlandıktan sonra tarafınıza SMS ve e-posta ile bilgilendirme mesajları gönderilecek. Modeme girmeniz gereken kullanıcı bilgileri bu mesajda yer alacak. Modem arayüzüne girmeyi bilmiyorsanız TurkNet’in Modem Kurulum sayfasındaki bilgileri inceleyebilir veya 0850 2887874 numaramızı arayarak TurkNet’in Net Uzmanlarından destek alabilirsiniz. Modeme yeni kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra TurkNet’i kullanmaya başlayacaksınız. Eski operatörünüzden size cayma bedeli yansıtılırsa, bu bedeli TurkNet faturalarınızdan düşmek için taahhüt bozma faturasını TurkNet Online İşlemler, TurkNet mobil uygulama veya 0212 216 55 60’a faks çekerek TurkNet’e iletmeniz yeterli.

Detaylı bilgi için TurkNet’in başka operatörden geçiş sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.