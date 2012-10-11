Lenovo ThinkPad Tablet 2 satış fiyatı detaylandı





Lenovo'nun Intel'in Clover Trail platformuna ait Atom işlemcisine yer verdiği yeni Windows 8 tableti ThinkPad Tablet 2 kısa süre önce resmi olarak duyurulmuştu. Modelin merak edilen fiyatlandırma stratejisi de açıklandı.





ThinkPad Tablet 2; 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte IPS ekran, çift çekirdekli Atom Z2760 işlemci, 10 saat kullanım süresi, 8MP arka/2MP ön kamera, 700gr ağırlık, opsiyonel dijital sayısallaştırıcı, 3G/4G bağlantısı sunarken, opsiyonel klavye docku ise USB portları, HDMI çıkışı ve Ethernet yuvası sunuyor.





Yazılım tarafında ise kurumsal hizmet ve destek, güvenlik sistemleri ve yönetim uygulamalarına yer veriliyor.





Daha çok kurumsal müşterilere hitap edecek olan tablet Kasım ayında 649$'dan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.