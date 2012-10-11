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Lenovo ThinkPad Tablet 2 satış fiyatı detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'nun Intel'in Clover Trail platformuna ait Atom işlemcisine yer verdiği yeni Windows 8 tableti ThinkPad Tablet 2 kısa süre önce resmi olarak duyurulmuştu. Modelin merak edilen fiyatlandırma stratejisi de açıklandı.

ThinkPad Tablet 2; 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte IPS ekran, çift çekirdekli Atom Z2760 işlemci, 10 saat kullanım süresi, 8MP arka/2MP ön kamera, 700gr ağırlık, opsiyonel dijital sayısallaştırıcı, 3G/4G bağlantısı sunarken, opsiyonel klavye docku ise  USB portları, HDMI çıkışı ve Ethernet yuvası sunuyor.

Yazılım tarafında ise kurumsal hizmet ve destek, güvenlik sistemleri ve yönetim uygulamalarına yer veriliyor.

Daha çok kurumsal müşterilere hitap edecek olan tablet Kasım ayında 649$'dan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

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doktor_21 7 yıl en beğenilen
içinde atom platformunun bulunduğu hiç bir cihaza para vermem
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DH Misafiri 5 yıl
cok kotü
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Gestalt 7 yıl
Çok çok ucuz!
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ali_ihsan21 7 yıl
TurboS
lenovoysa at çöpe

zırvalamışsın, firma şu an dünya liderliğine oynuyor Türkiye'de bir numara zaten
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nurettinaz 7 yıl
İş dünyası için tasarlanmış aslında donanımsal olarak mükemmel olmasada iş dünyasına yönelik olduğundan malzeme kalitesi ve donanım yazılım uyumu açısından son derece güzel bir ürün zaten IBM i bilen ve lenovo hakkında azıcık inceleme yapanlar thinkpad serisi ürünlerin hiç bos olmadığını anlarlar.
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ecs_elite_group 7 yıl
doktor_21
içinde atom platformunun bulunduğu hiç bir cihaza para vermem

bir kere atom a bulaşmış biri olarak söylüyorum. kesinlikle haklısınız.
atom işlemciler intelinin en rezil ürünüdür.
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allking 7 yıl
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: Kirk Leefiyatı fena değil. AMD z-60lı tabletler daha ucuz olacaktır muhtemelen. Grafik performansı da atomdan çok daha iyi.
amd nin bu konuda 1 gram tecrübesi yok. ayrıca intel daha yavaş sistemleri daha pahalıya satabiliyor. amd nin çok çalışması lazım. ayrıca yeni nesil atomların grafik performansı gayet iyi.

her çıkan yeni nesil atomda sizinki gibi sözler çıktı yeterli falan diye ama hiçbir zaman yeterli olmadı. Şahsi fikrim atomdan hiçbişey olmaz ilk çıkan atom tabletlerle ilk sahip olanlar kazıklanacak.
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Aseudra 7 yıl
Fiyatı yüksek bence.
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SystemApps 7 yıl
10saat çok iyi bir değer.
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doktor_21 7 yıl en beğenilen
içinde atom platformunun bulunduğu hiç bir cihaza para vermem
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haymatloshan 7 yıl
O fiyata değmez maalesef,Lenovo beğendiğim firma lakin taşın altına elini koyması gerekir.Daha güçlü bir donanım koymalılar.
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cagataykoroglu 7 yıl
Kirk Lee
fiyatı fena değil. AMD z-60lı tabletler daha ucuz olacaktır muhtemelen. Grafik performansı da atomdan çok daha iyi.

amd nin bu konuda 1 gram tecrübesi yok. ayrıca intel daha yavaş sistemleri daha pahalıya satabiliyor. amd nin çok çalışması lazım. ayrıca yeni nesil atomların grafik performansı gayet iyi.
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