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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch resmen duyuruldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch resmen duyuruldu
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Lenovo, daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla sızan iş odaklı Ultrabook modeli ThinkPad X1 Carbon'un dokunmatik ekranlı yeni sürümünü resmen duyurdu. Yayınlanan basın açıklamasıyla detaylandırılan Microsoft Windows 8 işletim sistemi optimizeli ThinkPad X1 Carbon Touch, serinin önceki modeliyle aynı teknik detayları beraberinde getiriyor. 14.0 inç büyüklüğünde 10 parmağa kadar çoklu dokunmatik destekli Premium HD+ (1600 x 900 piksel) çözünürlüklü bir ekranı bünyesinde barındıran bilgisayarın kendine has tasarımını eklenen yeni donanımlara rağmen sürdürdüğü, halen segmentinin taşınabilirliği en yüksek çözümleri arasında yer aldığı görülüyor.
2.8GHz hızında çalışan, 3MB önbellekli Intel Core i5-3427U ve 3.2GHz'lik 4MB önbelleğe sahip i7-3667U işlemci seçenekleriyle satın alınabilecek olan dizüstü bilgisayara bütünleşik Intel HD Graphics 4000 ekran kartı, 4/8GB DDR3 1333MHz sistem belleği, 128/256GB SSD depolama birimi, Bluetooth 4.0, Dolby Home Theater v4, USB 2.0 ile USB 3.0 portları, mini DisplayPort, dördü bir arada SD kart okuyucu, HD görüntülü görüşme kamerası ve RapidCharge teknolojisi sayesinde 35 dakikada %80'i şarj edilebilen 45Wh batarya eşlik edecek. Ödüllü ThinkPad Precision klavye, çoklu dokunmatik destekli cam TrackPad gibi giriş birimleriyle donatılan ürünü Windows 8 ve Windows 8 Pro yazılımlarının 64 bit sürümleri ile birlikte edinmek mümkün olacak. 
Karbon fiber malzeme kullanılarak üretilen ThinkPad X1 Carbon Touch, 18mm'lik dokunmatik ekransız sürümden farklı olarak 1.55 kilogram ağırlığında ve 20.8mm kalınlığında tasarlanmış. Bununla birlikte bilgisayarın taşınabilirliği destekleyen bir diğer yanı ise; 65W gücündeki 17mm kalınlık ve 235 gram ağırlığında üretilmiş AC adaptörü olacak. Sıradan dizüstü bilgisayar adaptörlerinin yarısı ağırlığındaki bu özel aksesuar, 8.2 saate kadar kullanım süresi vaat eden dokunmatik ekranlı aygıtın kolay şarj edilebilmesinde önemli bir rol üstlenecek. Yeni Carbon'un dokunmatik ekrana sahip bilgisayarlar arasından pil ömrüyle sıyrılması bekleniyor
Kurumsal müşteriler için çeşitli yazılımsal çözümlere destek sunan Lenovo'nun yeni karbon fiber dizüstüsü, 1399$'dan başlayan fiyatlarla üreticinin resmi satış kanalı üzerinde tüketiciye ulaştırılmaya başladı. Dağıtım için 21 Aralık'ı işaret eden Çinli teknoloji şirketi, önümüzdeki yılın başında diğer ülkelere ve satış kanallarına açılacak. ThinkPad X1 Carbon Touch'a ait görüntülere aşağıdan ulaşabilir, ürün hakkında tüm detaylar için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. 

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch resmen duyuruldu
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http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1649 Yorum Yaz
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playmaker10 6 yıl
Ekran arkaya katlanmıyor galiba, katlansa iyi olurdu bu incelik ve hafiflikle tablet gibi kullanılırdı
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mczaga 6 yıl
İş odaklı madem neden " Thunderbolt " Port'u yok diye sorasım geliyor?Fakat tasarımı çok süper bişi.
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abdulmusavvir 6 yıl
Lenovo'nun Via işlemcili modelleri varken en beğendiğim marka idi, bir anda bıçak keser gibi Via işlemcili model üretimini bıraktı, ben de Lenovo'yu bıraktım.
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kımyasal 6 yıl
Bunun ekran kartından adam olurmu beyler ? TR fıyatı kaça tekamül eder ? dolar-TL hesabı değil kazıkçı esnaf hesabı olarak ?
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DevilAttack 6 yıl
Turuncu-Siyah fena yakışıyor.
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MxFxOx 6 yıl
harici ekrankartlı modeli olacaktır olsa iyi olur yani :D
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zeona 6 yıl
Güzel tasarım Ülkemize gelse bile alacak money yok :D
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scot 6 yıl
Eee yinemi ips deil ??
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Sakomo 6 yıl
Türkiyeye gelirmi acaba?
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lj94 6 yıl
bu tasarım bi harika dostum.
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