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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Vibe Z2 Pro, Vibe X2, P70 modelleri yaz aylarında Android 5.0 güncellemesi alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Vibe Z2 Pro, Vibe X2, P70 modelleri yaz aylarında Android 5.0 güncellemesi alacak

Lenovo'nun ülkemizde de satışa başlayan Vibe Z2 Pro, Vibe X2 gibi pek çok akıllı telefon modelinin yaz aylarına doğru Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacağı duyuruldu.

Lenovo'nun destek dökümanları arasında yerini alan bilgilere göre hali hazırda Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan A5000, A6000, P70, S90, Vibe X2, Vibe Z2 ve Vibe Z2 Pro modellerine yaz aylarına doğru Android 5.0 güncellemesi verilecek. 

Lenovo'nun kalabalık bir akıllı telefon grubuna Android 5.0 güncellemesi verecek olması kullanıcıları heyecanlandıracak gibi görünüyor. Güncelleme sadece perakende zincirlerinden alınan modeller için geçerli. Operatöre özel modellerin ise daha sonra güncelleme alacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Vibe-Z2-Pro-Vibe-X2-P70-and-others-will-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-next-quarter_id65999 Yorum Yaz
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raakbas 4 yıl
lenovo vibe x2 telefon hakkında düşünceleriniz nasıl...??? telefon kulllanmaya değermi?
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DH Misafiri 4 yıl
telefonu kırıp türkçe rom attık hocam. eu versiyonu. full türkçe avrupa için olanı
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vforfreedom 4 yıl
p 70 gelirmi ?
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doctor_bey 4 yıl
Umarım desteği uzun süre kesmezler
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DH Misafiri 4 yıl
Çinden lenovo z2 pro aldık ama telefonda google play yok ve 2 adet dil seçeneği var bunu türkçe yapamıyoruz google play yükleyemiyoruz bunun kilidini nasıl kıracağız
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Mickey Goldmill 4 yıl
P70 ülkemizde satışa sunulacak mı acaba?
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Fenomenon 4 yıl
Alacak alacak da lenovo'nun bu fiyatlarla Türkiye'de tutunması çok zor.
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