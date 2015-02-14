Lenovo Vibe Z2 Pro, Vibe X2, P70 modelleri yaz aylarında Android 5.0 güncellemesi alacak





Lenovo'nun ülkemizde de satışa başlayan Vibe Z2 Pro, Vibe X2 gibi pek çok akıllı telefon modelinin yaz aylarına doğru Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacağı duyuruldu.





Lenovo'nun destek dökümanları arasında yerini alan bilgilere göre hali hazırda Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan A5000, A6000, P70, S90, Vibe X2, Vibe Z2 ve Vibe Z2 Pro modellerine yaz aylarına doğru Android 5.0 güncellemesi verilecek.





Lenovo'nun kalabalık bir akıllı telefon grubuna Android 5.0 güncellemesi verecek olması kullanıcıları heyecanlandıracak gibi görünüyor. Güncelleme sadece perakende zincirlerinden alınan modeller için geçerli. Operatöre özel modellerin ise daha sonra güncelleme alacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Vibe-Z2-Pro-Vibe-X2-P70-and-others-will-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-next-quarter_id65999