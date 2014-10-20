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Lenovo bu hafta BlackBerry için teklif yapabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo bu hafta BlackBerry için teklif yapabilir

IBM bilgisayar bölümü ve Motorola Mobility gibi ses getiren satın alımlara imza atan Çinli dev Lenovo, bir süredir peşinde olduğu BlackBerry için de bu hafta itibariyle önemli bir teklif yapabilir.

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Lenovo yaklaşık 8-10 milyar dolar arası bir teklifle BlackBerry'nin kapısını çalabilir. Nokia gibi sadece mobil cihaz bölümü mü yoksa firmanın tamamı mı satın alınacak şimdilik bilinmiyor. 

Daha önce de Lenovo'nun BlackBerry için niyetli olduğu gündeme gelmiş ancak firma Motorola'yı satın alınca bundan vazgeçtiği düşünülmüştü. Eğer iddialar doğru çıkarsa teknoloji tarihinde ilk kez iki dev akıllı telefon üreticisini arka arkaya satın alan bir firma ile karşılaşacağız. Bu da Çin'in geldiği son noktayı göstermesi açısından önemli.

BlackBerry de uzun zamandır doygun bir teklife sıcak baktıklarını belirten açıklamalar yapmaktaydı. Yatırımcılar ikna edilirse Lenovo'nun BlackBerry'yi satın alması mümkün hale gelecektir. 

Lenovo ağrlıklı olarak Asya pazarında faaliyet gösteriyor ve Avrupa ile ABD'de Motorola ile etkili olmayı planlıyor. BlackBerry ile birlikte özellikle ABD'de firmanın etkisi daha da artacak.  

http://www.ubergizmo.com/2014/10/lenovo-to-announce-bid-on-blackberry-this-week-rumor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RioDeJaneiro 4 yıl
Blackberry i Çin kökenli lenovoya satmazlar.Amerikanın Tüm Savunma, Gizli Örgütünden tutun, Obamasına kadar hepsi Blackberry kullanıyor. Kişisel gizliliği başkasına asla verceklerini zannetmiyorum
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User Friendly 4 yıl
Bu iş olmaz...
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Elsa 4 yıl
BB Nokia'dan daha mı değerli 8 milyon nedir
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umut_baris 4 yıl
BB OS 10 u bilmeyenler toplanmış yine.
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xmasx 4 yıl
Herseyi Blackberry Passport belirleyecek, bu modeli gordukten sonra apple mac harici benim icin bitmistir dedim :)
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wolf silver 4 yıl
Blackberry passport ile biraz ivme yakaladılar son şanslarını deneyecekler. Şu an bu şirketi satmayabilirler.yada pahalı ya satacaklar.
Ayrıca yanılmıyorsam ABD hükümeti de izin vermiyordu. Çünkü hala ordu da ve önemli yerlerde blackberry ile ilgili çok şey kullanıyorlar. Lenovonun işi biraz zor.
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E_Aydin35 4 yıl
Lenovo acisindan idealist adımlar bunlar.. Yaptiklari plan ve belirledikleri strateji üstünde ne kadar kararli olduklari belli. Yaz aylarinda çıkan bir haberde Lenovo'nun baskaninin alaya alinir derecede bir iddaasi aklima geldi. Akilli telefon pazarinda ilk 3'de olacaklarini ve kuvvetle muhtemel 2. Sirada rekabeti sürdüreceklerini dile getirmislerdi...
Bu yargi o an bizzat bende komik bir tutum oluşturdu ancak; BlackBerry gibi akilli telefon konusunda bir çok konuda öncü, farkli, tecrübeli bir firmayi satin alirsa Lenovo özellikle şu siralar BlackBerry kan kaybederken alamamasi içten bile değil bu ortaya attiklari iddaa için çok büyük bir kilometre taşı olur....
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Lenovo acisindan idealist adımlar bunlar.. Yaptiklari plan ve belirledikleri strateji üstünde ne kadar kararli olduklari belli. Yaz aylarinda çıkan bir haberde Lenovo'nun baskaninin alaya alinir derecede bir iddaasi aklima geldi. Akilli telefon pazarinda ilk 3'de olacaklarini ve kuvvetle muhtemel 2. Sirada rekabeti sürdüreceklerini dile getirmislerdi...
Bu yargi o an bizzat bende komik bir tutum oluşturdu ancak; BlackBerry gibi akilli telefon konusunda bir çok konuda öncü, farkli, tecrübeli bir firmayi satin alirsa Lenovo özellikle şu siralar BlackBerry kan kaybederken alamamasi içten bile değil bu ortaya attiklari iddaa için çok büyük bir kilometre taşı olur....

Katılıyorum

Bizim ülkeye de bi uğrasalar iyi olur aslında
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Schizoid Interfectorem 4 yıl
İkiside birbirinden beter firmalar.
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1BilimAdamı 4 yıl
İşte bundan nefret ediyorum,motorola gibi güzelim şirketi çinli lenovo aldı.Eğer blackberry gibi farklı şirketide lenovo alırsa çok saçma olur.Tekelleşme olayını geçtim farklılık olayı ölür.Çin kafasıyla moto g moto x yada passport gibi farklı modeller yapılamaz.(Şuan nokia yavaş yavaş yok oluyor)
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Şeker Hapı 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
İşte bundan nefret ediyorum,motorola gibi güzelim şirketi çinli lenovo aldı.Eğer blackberry gibi farklı şirketide lenovo alırsa çok saçma olur.Tekelleşme olayını geçtim farklılık olayı ölür.Çin kafasıyla moto g moto x yada passport gibi farklı modeller yapılamaz.(Şuan nokia yavaş yavaş yok oluyor)

Nokia ölüyorsa amerikan kafası da işe yaramaz demiş olursun ki bu konuda apple tek başına tezini siler atar lenovo tasarım anlamında çok güzel ürünleri var oysa
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General. 4 yıl
Bizim için değişen birşey yok nasıl olsa lenovo bizi hep pas geçiyor.
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Fenomenon 4 yıl
acaba satın alınca bb os ile mi telefon üretecek yoksa özelleştirilmiş bir android mi kullanacak?
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