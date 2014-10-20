Lenovo bu hafta BlackBerry için teklif yapabilir





IBM bilgisayar bölümü ve Motorola Mobility gibi ses getiren satın alımlara imza atan Çinli dev Lenovo, bir süredir peşinde olduğu BlackBerry için de bu hafta itibariyle önemli bir teklif yapabilir.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Lenovo yaklaşık 8-10 milyar dolar arası bir teklifle BlackBerry'nin kapısını çalabilir. Nokia gibi sadece mobil cihaz bölümü mü yoksa firmanın tamamı mı satın alınacak şimdilik bilinmiyor.





Daha önce de Lenovo'nun BlackBerry için niyetli olduğu gündeme gelmiş ancak firma Motorola'yı satın alınca bundan vazgeçtiği düşünülmüştü. Eğer iddialar doğru çıkarsa teknoloji tarihinde ilk kez iki dev akıllı telefon üreticisini arka arkaya satın alan bir firma ile karşılaşacağız. Bu da Çin'in geldiği son noktayı göstermesi açısından önemli.





BlackBerry de uzun zamandır doygun bir teklife sıcak baktıklarını belirten açıklamalar yapmaktaydı. Yatırımcılar ikna edilirse Lenovo'nun BlackBerry'yi satın alması mümkün hale gelecektir.





Lenovo ağrlıklı olarak Asya pazarında faaliyet gösteriyor ve Avrupa ile ABD'de Motorola ile etkili olmayı planlıyor. BlackBerry ile birlikte özellikle ABD'de firmanın etkisi daha da artacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/lenovo-to-announce-bid-on-blackberry-this-week-rumor/?utm_source=mobilerepublic