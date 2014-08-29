Lenovo önümüzdeki haftalarda ülkemize giriş yapıyor

Bir süredir resmi olarak ülkemiz akıllı telefon pazarına giriş yapacağı gündemde olan Lenovo, resmi duyuruyu da yaptı.





Firma önümüzdeki haftalarda 10 yeni Avrupa ülkesinde akıllı telefonların satışına başlayacağını açıkladı. Bu ülkelerden Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Yunanistan ve Türkiye'de kısa süre içerisinde satışlar başlayacak. Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ise yıl sonunda Lenovo cihazlarını görmeye başlayacak.





Lenovo ilk altı ayda yüzde 6 pazar payı elde etmeyi planlıyor. Bu bakımdan çok satacak telefonlara yani alt seviye modellere öncelik verecek. Firma hali hazırda Romanya'da 5 farklı model ile pazara girdi. Bu modeller A859, A536, A328, S860 ve S850 olarak sıralanıyor.





Örnek vermek gerekirse A328 modeli 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, 1.3 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 2000mAh batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera ve Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip ve fiyatı 144 Avro.





S860 ise 5 inçlik 720p IPS ekran, 1.3 GHz saat hızında çalışan MediaTek işlemci, cam alaşımlı kasa, 1GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 4000 mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut ve fiyatı 273 Avro.





Tahminler bu beş modelin ilk etapta ülkemizde satışa çıkacağı yönünde. Şimdilik Vibe Z Pro gibi üst seviye modeller ülkemizde satılmayacak. Lenovo Batı Avrupa kısmında ise Motorola ile etkisini artıracak.