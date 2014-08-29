Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo önümüzdeki haftalarda ülkemize giriş yapıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo önümüzdeki haftalarda ülkemize giriş yapıyor

Bir süredir resmi olarak ülkemiz akıllı telefon pazarına giriş yapacağı gündemde olan Lenovo, resmi duyuruyu da yaptı. 

Firma önümüzdeki haftalarda 10 yeni Avrupa ülkesinde akıllı telefonların satışına başlayacağını açıkladı. Bu ülkelerden Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Yunanistan ve Türkiye'de kısa süre içerisinde satışlar başlayacak. Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ise yıl sonunda Lenovo cihazlarını görmeye başlayacak. 

Lenovo ilk altı ayda yüzde 6 pazar payı elde etmeyi planlıyor. Bu bakımdan çok satacak telefonlara yani alt seviye modellere öncelik verecek. Firma hali hazırda Romanya'da 5 farklı model ile pazara girdi. Bu modeller A859, A536, A328, S860 ve S850 olarak sıralanıyor. 

Örnek vermek gerekirse A328 modeli 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, 1.3 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 2000mAh batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera ve Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip ve fiyatı 144 Avro. 

S860 ise 5 inçlik 720p IPS ekran, 1.3 GHz saat hızında çalışan MediaTek işlemci, cam alaşımlı kasa, 1GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 4000 mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut ve fiyatı 273 Avro. 

Tahminler bu beş modelin ilk etapta ülkemizde satışa çıkacağı yönünde. Şimdilik Vibe Z Pro gibi üst seviye modeller ülkemizde satılmayacak. Lenovo Batı Avrupa kısmında ise Motorola ile etkisini artıracak. 

http://www.zdnet.com/lenovo-smartphones-launch-in-10-eu-countries-heres-why-western-europe-wont-get-them-7000033122/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Rainbow VI 4 yıl
Vibe x2 telefonu çok hoş tasarıma ve sağlam özelliklere sahip fakat batarya düşündürücü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Merhaba bimeks ten 799 TL aldım. Ama daha radyosunu bile kuramadım. Kamera sı inceleme videolarımdaki gibi net çekmiyor. Yokmu bu telefon hakkında bir bilgisi olan?? honour313@hot. A bilgi verebilecek olursa çok sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talsuv61 4 yıl DH Misafiri
Hangi telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 5 yıl
indeks bilişim distributor olacakmış.
100 milyon luk satış bekliyorlar 2015 te.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Birileri 'çok pahalı, Türkiye Cumhuriyeti pazarında tutmaz' diyor. Apple tutuyor da Lenovo mu tutmayacak? Lenovo Apple 'dan daha başarılı olacak. Fiyatları da Apple gibi haketmediği fiyat seviyelerinde olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beatles33 5 yıl
Yılbaşında giriş yapacağız diye cevap geldi , K910 Vibe Z ve bir çok model ile giriş yapacaklarmış 2 ay sonra..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aylin Gezen 5 yıl
ben şahsen lenovonun telefonlarını sabırsızlıkla bekliyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 5 yıl
Önümüzdeki hafta?

Olmuş mu şimdi bu başlık?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-oni-N 5 yıl
Amiral gemi değil de tabanı çok salliyacak modelleri olan bir firma... 1,5 ay oldu daha resmi bir açıklama duymadım... Duyan varsa (tarih konusunda) bilgi verebilirse sevinirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 5 yıl
Zamanında K900'ü çıkardıklarında bayılmıştım cihaza, ama ülkemizde olmadığı için sadece internetten görebilmiştim cihazı. 2 yıl olmuş vay be, daha yeni geliyorlar hayırlısı bakalım.

Yalnız 16gb arttırılamayan hafıza ile işleri zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 5 yıl
lenovo da xiaomi gibi yalan oldu galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Allah aşkına ufak bir ipucu alamıyacakmıyız !
Amiral gemi modeli Türkiye pazarına sunulacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 5 yıl
Birileri 'çok pahalı, Türkiye Cumhuriyeti pazarında tutmaz' diyor. Apple tutuyor da Lenovo mu tutmayacak? Lenovo Apple 'dan daha başarılı olacak. Fiyatları da Apple gibi haketmediği fiyat seviyelerinde olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
geldimi nerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
intternette baktm s860 modeli 8 mp diolar sız burda 13 mp dıosunuz hangısı dogru
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1284 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?" 5 yıl Sony XBA-2VP Test Masamızda 5 yıl 2si1 "Şekersiz" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 28 Ağustos 2014 5 yıl Huawei Ascend P7 sadece Vodafone’da 5 yıl OnePlus One video inceleme "Tam bir seri katil" 5 yıl WD Red 6TB & Red Pro 4TB NAS Diskleri Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim