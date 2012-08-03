Lenovo ve EMC'den KOBİ'lere çözüm sağlayacak ortaklık

PC pazarında birinci sıraya oldukça yaklaşan Lenovo ve bulut bilişim sektöründe faaliyet gösteren EMC, sunucu teknolojileri alanında yenilikler geliştirecek yeni bir ortaklığa imza attı.





Yeni ortaklık ile sunucu ve depolama pazarında ürün geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları hızlandırılacak.





İşbirliği kapsamında ilk olarak yeni bir sunucu teknolojisi EMC'nin depolama sistemlerine bağlı olarak Lenovo tarafından ilerleyen aylarda pazara sunulacak. İkinci olarak EMC, ağ depolama çözümlerini Lenovo vasıtasıyla Çin pazarına sunacak.





Üçüncü olarak ise yeni bir şirket kurularak dünya çapındaki KOBİ'lere ürün ve hizmet sunulacak. Bu girişimin ismi henüz belli değil.





2012 sonlarında resmi olarak onaylanması beklenen ortaklıkta çoğunluk hissesi Lenovo'ya ait olacak.





Lenovo CEO'su Yuanqing Yang imzalanan bu işbirliğiyle ilgili olarak, "Pazar lideri EMC ile yaptığımız bu ortaklık çalışmalarımızı olumlu etkileyecek. Bu ortaklık, PC-plus olarak adlandırdığımız dönemde lider olma yönünde attığımız önemli bir adım" diye konuştu. Yang sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu iş ortaklığı, PC pazarındaki liderliğimizin sunucu ve depolama alanlarına da yansımasını sağlayacak. Uzun dönemde EMC'nin PC plus stratejimiz için mükemmel bir ortak olduğunu düşünüyoruz."