Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TurkNet Öğrenci ve Öğretmen Kampanyası Nedir? Nasıl Faydalanılır?

    TurkNet, öğretmenler ve öğrencilere 1 ay ücretsiz internet kampanyası sunuyor. TurkNet'e yeni abone olacak kullanıcılar bu kampanyadan faydalanabiliyor.          
    Oy Ver
    TurkNet Öğrenci ve Öğretmen Kampanyası Nedir? Nasıl katılırım? Tam Boyutta Gör
    TurkNet, öğrencilere ve öğretmenlere özel kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde TurkNet’e yeni abone olacak öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine 1 ay ücretsiz internet sunuluyor. TurkNet'i taahhütsüz ve limitsiz olarak kullanabilir ve bu kampanya sayesinde 1 ay ücretsiz internet fırsatından yararlanabilirsiniz.

    TurkNet Öğretmen kampanyasından nasıl faydalanılır?

    Öğretmenlere özel bu kampanyadan yararlanabilmek için TurkNet Öğretmen kampanyası sayfasındaki indirim kodunu online abonelik oluştururken dördüncü adımdaki ilgili alana yapıştırarak kampanyaya katılabilirsiniz. Telefon ile abone olmak isterseniz 0850 288 80 81 nolu telefonu aramanız ve kodu müşteri temsilcisine söylemeniz yeterli olacak. Öğretmenlik için herhangi bir seviye veya alan koşulu bulunmuyor. Öğretmen olduğunu kanıtlayabilecek herkes kampanyaya katılabilir.

    TurkNet Öğrenci kampanyasından nasıl faydalanılır?

    Üniversite öğrencilerine özel bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız TurkNet Öğrenci kampanyası sayfasındaki indirim kodunu online abonelik oluştururken dördüncü adımdaki ilgili alana yapıştırabilir veya telefon ile abone olmak isterseniz 0850 288 80 81 numaralı hattı arayarak kodu müşteri temsilcisine söyleyebilirsiniz. Kampanyadan yararlanabilmek için üniversite öğrencisi olmak gerekiyor. TurkNet sizden öğrenci belgesi talep edebilir.

    Kampanya sayfasındaki indirim kodunu kullanarak abonelik başlatarak 1 ay ücretsiz internet fırsatından yararlanacaksınız. Bu kampanyaya ek olarak başka operatörden TurkNet’e geçiş yapacak müşterilerin 1.000 TL’ye kadar taahhüt cayma bedeli karşılanıyor. Dilerseniz bu iki kampanyayı da aynı anda kullanabiliyorsunuz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c4 otomatik vites nasıl millenicom abonelik iptali knight online nickleri parmak izi bırakmayan ekran koruyucu a plague tale requiem türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız