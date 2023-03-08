TurkNet Öğrenci ve Öğretmen Kampanyası Nedir? Nasıl Faydalanılır?

Tam Boyutta Gör TurkNet, öğrencilere ve öğretmenlere özel kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde TurkNet’e yeni abone olacak öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine 1 ay ücretsiz internet sunuluyor. TurkNet'i taahhütsüz ve limitsiz olarak kullanabilir ve bu kampanya sayesinde 1 ay ücretsiz internet fırsatından yararlanabilirsiniz.

TurkNet Öğretmen kampanyasından nasıl faydalanılır?

Öğretmenlere özel bu kampanyadan yararlanabilmek için TurkNet Öğretmen kampanyası sayfasındaki indirim kodunu online abonelik oluştururken dördüncü adımdaki ilgili alana yapıştırarak kampanyaya katılabilirsiniz. Telefon ile abone olmak isterseniz 0850 288 80 81 nolu telefonu aramanız ve kodu müşteri temsilcisine söylemeniz yeterli olacak. Öğretmenlik için herhangi bir seviye veya alan koşulu bulunmuyor. Öğretmen olduğunu kanıtlayabilecek herkes kampanyaya katılabilir.

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TurkNet Öğrenci kampanyasından nasıl faydalanılır?

Üniversite öğrencilerine özel bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız TurkNet Öğrenci kampanyası sayfasındaki indirim kodunu online abonelik oluştururken dördüncü adımdaki ilgili alana yapıştırabilir veya telefon ile abone olmak isterseniz 0850 288 80 81 numaralı hattı arayarak kodu müşteri temsilcisine söyleyebilirsiniz. Kampanyadan yararlanabilmek için üniversite öğrencisi olmak gerekiyor. TurkNet sizden öğrenci belgesi talep edebilir.

Kampanya sayfasındaki indirim kodunu kullanarak abonelik başlatarak 1 ay ücretsiz internet fırsatından yararlanacaksınız. Bu kampanyaya ek olarak başka operatörden TurkNet’e geçiş yapacak müşterilerin 1.000 TL’ye kadar taahhüt cayma bedeli karşılanıyor. Dilerseniz bu iki kampanyayı da aynı anda kullanabiliyorsunuz.

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