Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S110'u yurtdışında satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,2b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S110'u yurtdışında satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
Lenovo, Intel Atom işlemci desteğini arkasına alan yeni netbooku IdeaPad S110'u, 13 Nisan'da Japonya pazarına sunuyor. 404$ fiyat etiketine sahip olan ve ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de satışa sunulması beklenen IdeaPad S110, 268 mm x 168 mm x 16-25.4 mm ebatlarında ve 1.1 kg ağırlığında tasarlanmış.
1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom N2600 işlemciden, 2 GB'a kadar DDR3 PC3-6400 RAM'den ve Intel GMA 3600 grafik biriminden güç alan netbookta, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilmiş. 2.5-inç formunda 320 GB 5400 RPM sabit diski bulunan netbook, D-Sub (VGA) bağlantısı, 3 adet USB 2.0 portu, RJ-45 bağlantısı (LAN), ikisi bir arada kart okuyucu (SD / MMC), Wi-Fi 802.11 b/g/n ve VGA çözünürlüğünde web kamera ile donatılmış. 
32 bit'lik Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelen IdeaPad S110'nun bataryası ise 3 hücreli.
Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S110'u yurtdışında satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S110'u yurtdışında satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Aynı kasa LG de de var :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
DH Misafiri, Via Nano işlemcili netbooklarda HD Film oynatılabiliyor, intel atomlarda malesef bu destek yok. Arkadaş Lenovo IdeaPad S12'yi boşuna yazmamış, orada önemli olan marka yada model değil, işlemci ve ekran kartı. Lakin Türkiye'de Via Nano işlemcili model bulmak çok zor, önceleri bile sadece Hepsiburada yada hemalhemsat falan gibi yerlerde vardı. Belki 1 yıldan fazladır Via işlemcili model piyasaya gelmedi, 2. ele de düşmez böyle mallar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Tasarım ve şıklık dışında, f/p olarak uygun bir laptop.. Alınası bir model..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl

1024x600
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 7 yıl
Lenovo IdeaPad S12'yi tercih ederim, o da netbook hem de yıllar öncesinin ama işlemcisi Via Nano'ydu, intel atomun ne kullanılamaz bir şey olduğunu artık bilmeyen yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 7 yıl
intel üst segmentte iyi işler çıkartsa da, alt segmentte atom işlemcilerle insanları fena kazıkladı. güya sadece multimedya ve internet pcleri olarak kullanılacak cihazlar ama bunları bile doğru düzgün yapamayıp, üstüne üstlük yüksek fiyatlarla satılmaktalar. tavsiyem atom işlemcili netbooklardan şu anlık uzak durulması, ilerde durum ne olur bilinmez malesef şimdilik durum bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bu netbook'lara HDMI çıkışı vereceklerdi. Hala bir çok modelde bundan bahsedilmiyor. HDMI varsa ve HD filmleri oynatabilirse, hala netbook pazarı devam eden bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umidigo 7 yıl
Anlayamadigim olay su madem tabletler netbooku bitirdi madem intel ultrabooku amd ultrathini cikardi niye netbooklar hala var ve fiyatlari bu kadar pahali bu arada Türkçe icin kusura bakmayin cep telefonundan yaziyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 1: "Mobil Dünyadaki Gelişmelerle Karşınızdayız" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim