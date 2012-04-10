Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S110'u yurtdışında satışa sunuyor

Lenovo, Intel Atom işlemci desteğini arkasına alan yeni netbooku IdeaPad S110'u, 13 Nisan'da Japonya pazarına sunuyor. 404$ fiyat etiketine sahip olan ve ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de satışa sunulması beklenen IdeaPad S110, 268 mm x 168 mm x 16-25.4 mm ebatlarında ve 1.1 kg ağırlığında tasarlanmış.



1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom N2600 işlemciden, 2 GB'a kadar DDR3 PC3-6400 RAM'den ve Intel GMA 3600 grafik biriminden güç alan netbookta, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilmiş. 2.5-inç formunda 320 GB 5400 RPM sabit diski bulunan netbook, D-Sub (VGA) bağlantısı, 3 adet USB 2.0 portu, RJ-45 bağlantısı (LAN), ikisi bir arada kart okuyucu (SD / MMC), Wi-Fi 802.11 b/g/n ve VGA çözünürlüğünde web kamera ile donatılmış.



32 bit'lik Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelen IdeaPad S110'nun bataryası ise 3 hücreli.

