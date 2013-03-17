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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan ThinkPad serisi yeni ultrabook modeli, "T431s"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo'dan ThinkPad serisi yeni ultrabook modeli,

Başarılı bilgisayar üreticisi Lenovo, ThinkPad dizüstü bilgisayar ailesi için T431s ismine sahip yeni ultrabook modelini tanıttı.
Lenovo tarafından tanıtılan ve ThinkPad T431s ismine sahip olan dizüstü bilgisayar, oldukça ince ve şık bir gövde kalitesine sahip. Üzerinde teknik olarak 14" 1600x900 piksel çözünürlüğe ve 250nit parlaklığa sahip parlama yapmayan HD ekran yer alan model, 320GB (SSD seçeneği) depolama alanı, 4GB RAM, Intel'in HD grafik birimi ve i5, i7 işlemci seçenekleri ile piyasaya geliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 ya da Window 8 tercih edilebilen Lenovo ThinkPad T431s, 13.03x8.89x0.8" boyutlara ve 1.6kg ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip.
 
Lenovo'dan ThinkPad serisi yeni ultrabook modeli,
Lenovo'dan ThinkPad serisi yeni ultrabook modeli,
Wi-Fi, WWAN, Bluetooth 4.0, Ethernet, VGA, 3.5mm mikrofon/kulaklık ve USB 3.0 bağlantı seçeneklerine sahip olan dizüstü bilgisayar, üzerinde yer alan 720P ön kamera ile görüntülü konuşma işlemlerini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor ve 4-1 SD kart okuyucusuna ev sahipliği yapıyor.
Lenovo'nun RapidBoot 2.0 teknolojisi ile %40 oranında daha hızlı bir açılış sağlayabilen Lenovo ThinkPad T431s, üzerinde dahili olarak yer alan parmak izi okuyucu ile üst seviye güvenlik sağlayabilirken, 5 noktalı TrackPad ile rahat bir kullanım sunabiliyor. Dolby Home Theater v4 ile ses açısından da oldukça iyi sonuçlar verebilen bilgisayara, üç hücreli 47WHR batarya eşlik ediyor.
Lenovo tarafından geliştirilen ThinkPad T431s, Nisan ayında 949$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.
Lenovo'dan ThinkPad serisi yeni ultrabook modeli,

http://www.slashgear.com/lenovo-thinkpad-t431s-revealed-as-real-shift-in-t-series-design-17274341/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dersamstagnachmittag 6 yıl
Allah aşkına Lenovo DH'a reklam vermeyi biliyorsun ama şu thinkpad'ler hiçbir yerde bulunmuyor. BU NE YAMAN ÇELİŞKİ LENOVO???
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Muhibbi- 6 yıl
İdeapad serisini niye bu kadar kalitesiz yapıyor think serisini niye türkiyeye satmıyor
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sacrificeson 6 yıl
1,6 kilo? 2kilo macbook retina 15inç be
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K.can.tas 6 yıl
Alınmaz bence
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kpln04 6 yıl
tipi güzel değil
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trsr 6 yıl
biraz pahalı geldi bana
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bkadem 6 yıl
Herşeyi geçtim; üç hücreli pil mi kaldı artık.
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savasserter 6 yıl
Dokunmatik ekran olmalıydı.
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UçamayanPenguen 6 yıl
thikpad değil thinkpad yazım yanlışı var başlıkta.
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