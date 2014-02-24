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Lenovo'dan dış kısmı tamamiyle cam olan yeni Android telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan dış kısmı tamamiyle cam olan yeni Android telefon
Lenovo'nun Android işletim sistemli yeni telefon modellerinden S850, tasarıma önem veren ve kullandığı telefon her daim dikkat çeksin isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Orta segmentte yer alacak yeni telefonun en büyük özelliği, dışının tamamiyle cam olması. Beyaz ve pembe gibi renk seçenekleri ile daha çok bayanlara hitap edecek gibi görünen telefon, performans tarafında ise, kendi segmentinde görmeye alışık olduğumuz MediaTek üretimi, 1.3GHz hızında çalışan dört çekirdekli MT6582 işlemcisine yer veriliyor ve cihazda 1GB RAM bulunuyor.
5-inç boyutundaki IPS ekranı 720p çözünürlük desteği sunan telefon, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor ve çift SIM kart desteği sunuyor. Önde 5MP arkada ise 13MP çözünürlüğünde kamerası olan telefon, aynı zamanda oldukça ince ve hafif bir kasaya sahip. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, özellike görünüme önem veren kullanıcıların hedeflendiği yeni telefon, yurt dışında 269 dolar olarak belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulacak. Arka arkaya duyurduğu telefonlarla dikkat çeken Lenovo, farklı tüketici ihtiyaçları ve satın alma bütçelerini baz alarak hazırladığı yeni telefon modellerinin başarıya ulaşacağından emin görünüyor. 

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emre_virüs 5 yıl en beğenilen
Kullanılmaz, her An yere düşüp catlaya bilir
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clopin 5 yıl
Lenovo piyasayı kızıştıracak leğencilere ders olsun
1 Yanıt Yanıtla +6
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Her isi ters giden adam 5 yıl
Esege altın semer vursan yine essektir.

Android çöpüne değmez.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
arka cam kırılmaz olsada herhangi bi yere dümede kötü görüntü yaratabilir
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kımyasal 5 yıl
Lenovo farklı ürünleri piyasaya sunabilecek güçte,pek tutmayacağını bıldıği halde.Ağırlıklı olarak bayanların tercih edeceği bir ürüne benziyor.
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einsteinwashere 5 yıl
Lenovo'dan dış kısmı tamamiyle cami olan yeni Android telefon diye okudum
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gogo316 5 yıl
tasarım güzel, darısı plastik kralın başına...
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sidik_lee 5 yıl
Süs diye alırım.
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inexo 5 yıl
samsunga plastik derler lenovoya kırılır derler elmaya soyulur derler
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4RedSea 5 yıl
benim pc nin markasıda lenovo
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derbeder.53 5 yıl
3 yaşındaki canavar kardeşim varken cam kaplamalı telefon, şaka gibi olurdu
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IWaTCHMaNI 5 yıl
bu tarz modeller sadece deneme amaçlı . firma bakacak yorumlara ve satış rakamlarına ona göre + - tarafları neyse geliştirecektir . bu bütün firmalar için aynı ...
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Captain_Ivy 5 yıl
cam acaba ısı konusunda nasıl olur?
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Donanımı dış kaplaması ile uyumsuz olmuş. Bu makyaja bu donanım oldumu hiç? Dışı ferrari içi Hacı Murat.
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JoeyBane 5 yıl
O fiyat olmamış. Lenovo hafiften fiyat yükseltmeye başladı.
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