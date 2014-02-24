Lenovo'dan dış kısmı tamamiyle cam olan yeni Android telefon

Lenovo'nun Android işletim sistemli yeni telefon modellerinden S850, tasarıma önem veren ve kullandığı telefon her daim dikkat çeksin isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Orta segmentte yer alacak yeni telefonun en büyük özelliği, dışının tamamiyle cam olması. Beyaz ve pembe gibi renk seçenekleri ile daha çok bayanlara hitap edecek gibi görünen telefon, performans tarafında ise, kendi segmentinde görmeye alışık olduğumuz MediaTek üretimi, 1.3GHz hızında çalışan dört çekirdekli MT6582 işlemcisine yer veriliyor ve cihazda 1GB RAM bulunuyor.

5-inç boyutundaki IPS ekranı 720p çözünürlük desteği sunan telefon, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor ve çift SIM kart desteği sunuyor. Önde 5MP arkada ise 13MP çözünürlüğünde kamerası olan telefon, aynı zamanda oldukça ince ve hafif bir kasaya sahip. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, özellike görünüme önem veren kullanıcıların hedeflendiği yeni telefon, yurt dışında 269 dolar olarak belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulacak. Arka arkaya duyurduğu telefonlarla dikkat çeken Lenovo, farklı tüketici ihtiyaçları ve satın alma bütçelerini baz alarak hazırladığı yeni telefon modellerinin başarıya ulaşacağından emin görünüyor.