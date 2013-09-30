Lenovo'dan hepsi bir arada bilgisayar dünyasına dört yeni üye: A530, B750, B550 ve B530









Limitli alan sahip kullanıcılar tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe çok daha fazla performans sunabilen hepsi bir arada bilgisayar modelleri arasına önemli bilgisayar üreticilerinden Lenovo tarafından A530, B750, B550 ve B530 isimli dört yeni model eklendi.

Oldukça şık gövde tasarımları ile gelen hepsi bir arada bilgisayarlardan A530 modeli üzerinde 23-inç boyutunda 1920 x 1080 piksel 10 parmak çoklu dokunmatik bir IPS ekran barındırıyor ve bu ekran özel ayak yapısı sayesinde kolay kullanım özellikleri sunabiliyor. Gücünü Intel'in dördüncü jenerasyon Core i7 işlemcisinden, 8GB DDR3 RAM miktarından ve 8GB SSD önbelleğe sahip 1TB'a kadar arttırılabilir SSHD depolama biriminden alan bilgisayar, DVD ya da Blu-Ray sürücüleri ile tercih edilebiliyor. Tanıtılan modellerden B750 ise geniş çalışma alanı isteyen kullanıcılara güzel bir çözüm sunuyor ve 29-inç boyutunda 21:9 en boy oranına sahip 2560x1080 piksel IPS bir ekran ile geliyor. Gücünü ise Intel'in dördüncü jenerasyon Core i7 işlemcisinden ve NVIDIA GeForce GTX760A 1GB grafik biriminden alan model, ünlü JBL firması tarafından hazırlanan 2.1 ses sistemiyle multimedya içeriklerin altından rahatlıkla kalkabiliyor. Lenovo'nun tanıttığı B550 ve B350 isimli hepsi bir arada bilgisayar modelleri ise üzerlerinde 23-inç ve 21.5-inç boyuta sahip 1920 x 1080 piksel bir ekran yer alıyor. Güçlerini aynı şekilde Intel'in dördüncü jenerasyon Core i7 işlemcisinden, 16GB DDR3L RAM miktarından ve 2TB'a kadar arttırılabilir SSHD depolama biriminden alan ürünler, diğer modellerde de olduğu gibi hareketli ayak yapısıyla geliyorlar.

Bütün modelleri üzerine çağın gereklerine uygun olarak Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerini konumlandıran Lenovo, ayrıca HDMI ve kart okuyucu gibi ekstra seçenekleri de unutmamış. Tanıtılan hepsi bir ada bilgisayar modellerinden Lenovo A530 1,099$, B750 1,199$, B550 799$ ve fiyatı açıklanmayan B530 Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/191736/lenovo-aims-to-extend-leadership-in-all-in-ones-with-four-new-models.html