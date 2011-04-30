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Lenovo'dan küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni dizüstü bilgisayar; Essential B470

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni dizüstü bilgisayar; Essential B470
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Ortaya çıkan resmi yol haritasına göre kurumsal müşteriler ve son kullanıcılar için hazırladığı yeni tabletlerini yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planlayan Lenovo, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırladığı Essential B470isimli yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu. "Üretici ve alınabilir" sloganlarıyla lanse edilen dizüstü bilgisayar, 14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Intel'in mobil Sandy Bridge platformunu temele alan 2.2 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, 2.1GHz hızındaki Core i3-2310M veya 2.3GHz hızındaki Core i5-2410M işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan sistem, 1TB'a kadar farklı disk seçenekleriyle sunuluyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimi veya Nvidia'nın GeForce 410M mobil grafik kartı ile alınabilen Essential B470'te optik sürücü olaraksa DVD yazıcı veya Blu-ray tercih edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, 1.5 Watt gücünde iki adet hoparlör, gelişmiş güvenlik için parmakizi okuyucusu, HDMI çıkışı ve üç saat pil ömrü sağlayan 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium veya Professional (sadece 64bit) seçenekleriyle gelen Lenovo Essential B470, yurt dışında 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Lenovo'dan küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni dizüstü bilgisayar; Essential B470
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Lenovo'dan küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni dizüstü bilgisayar; Essential B470
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radiko1 8 yıl
DH Misafiri
lenovoyu sevmiyorum haci. antalyadayim. servisleri bu kadar mi adi olur yaa. laptopu sifir gibi pille verdim, pili oldurmusler bi de diyorlar ki pilbi sure sonra zaten olur. hem magdur edip bi de alay ediyolar iyi mi

servislerde hep bu sorun olur. 1 ayda tamir etmezler bu arada pilleri şarj edilmediğinden ölür.
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DH Misafiri 8 yıl
lenovoyu sevmiyorum haci. antalyadayim. servisleri bu kadar mi adi olur yaa. laptopu sifir gibi pille verdim, pili oldurmusler bi de diyorlar ki pilbi sure sonra zaten olur. hem magdur edip bi de alay ediyolar iyi mi
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