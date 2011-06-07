Lenovo'dan olağandışı tasarıma sahip yeni nettop bilgisayar

Lenovo tasarım özellikleriyle kalıpların dışına çıkan, alternatif donanım özellikleriyle de dikkat çeken A30 isimli yeni nettop bilgisayarını tanıttı. Sınırlı alan sahip masalar için hazırlanan bilgisayarın UFO görünümlü genel tasarımı, onu diğerlerinden ayırmayı başaran iki temel özelliğinden bir tanesi. Lenovo A30'un fark yaratan ikinci önemli özelliği ise donanımı zira o, ne Intel Atom ne de AMD Fusion platformunu kullanıyor. Lenovo'nun donanım tercihini VIA'dan yana yaptığı sisteme, 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli U330 işlemcisi güç veriyor. VX900 çipsetinin kullanıldığı sistemde entegre grafik birimi olarak ta yine bir VIA çözümü olan Chrome9 HC3 geliyor. Grafik hızlandırma yetenekleri son derece zayıf olan entegre grafik birimi, video hızlandırma özellikleri dikkate alındığında ise genel beklentileri karşılayabilecek bazı temel özellikler sunmakta.

2GB DDR3 bellek ve Seagate tarafından hazırlanan 500GB kapasiteli sabit disk ile gelen Linux tabanlı TinyOS işletim sistemli sistemde ayrıca USB portuna, SD kart okuyucusuna ve HDMI çıkışına da yer veriliyor. Lenovo tarafından Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılan yeni sistemin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı bilinmiyor ancak ilk olarak Lenovo'nun anavatanı olan Çin pazarında kullanıma sunulması bekleniyor.