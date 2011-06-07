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Lenovo'dan olağandışı tasarıma sahip yeni nettop bilgisayar

7 yıl
15,5b
1
12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo tasarım özellikleriyle kalıpların dışına çıkan, alternatif donanım özellikleriyle de dikkat çeken A30 isimli yeni nettop bilgisayarını tanıttı. Sınırlı alan sahip masalar için hazırlanan bilgisayarın UFO görünümlü genel tasarımı, onu diğerlerinden ayırmayı başaran iki temel özelliğinden bir tanesi. Lenovo A30'un fark yaratan ikinci önemli özelliği ise donanımı zira o, ne Intel Atom ne de AMD Fusion platformunu kullanıyor. Lenovo'nun donanım tercihini VIA'dan yana yaptığı sisteme, 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli U330 işlemcisi güç veriyor. VX900 çipsetinin kullanıldığı sistemde entegre grafik birimi olarak ta yine bir VIA çözümü olan Chrome9 HC3 geliyor. Grafik hızlandırma yetenekleri son derece zayıf olan entegre grafik birimi, video hızlandırma özellikleri dikkate alındığında ise genel beklentileri karşılayabilecek bazı temel özellikler sunmakta.

2GB DDR3 bellek ve Seagate tarafından hazırlanan 500GB kapasiteli sabit disk ile gelen Linux tabanlı TinyOS işletim sistemli sistemde ayrıca USB portuna, SD kart okuyucusuna ve HDMI çıkışına da yer veriliyor. Lenovo tarafından Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılan yeni sistemin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı bilinmiyor ancak ilk olarak Lenovo'nun anavatanı olan Çin pazarında kullanıma sunulması bekleniyor.


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genc34 7 yıl en beğenilen
nettop ne la.
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MxFxOx 7 yıl
Kadınlar bayılır buna makyaj kutununa benzemiş bir tarafında da ayna tam güzel olurdu çok büyük eksiklik :D
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Recharged 7 yıl
Tasarım olarak sınıfta kalmış gözüküyor.
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_Uranüs_ 7 yıl
Tasarım olarak sanki klozet kapağını andırdı bana.. :)
belki modern durabilir ama cık, uzaktan kullanışsıza benziyor.
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_bluescream_ 7 yıl
via c3 lü bi anakartım vardı flash videoları bile çözemiyor. bu hali ile anca text okumaya yarar heralde.
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müntekim 7 yıl
Etikette smart tv system yazıyor amacı ne olduğu belli aslında, media tank tarzı bir cihaz.
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Muhibbi- 7 yıl
Bu nettopu anca mustafa toplaoğlu alır
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Batuist 7 yıl
bu özelliklerle bu cihazın çok ucuzun olması lazım. neden bu kadar basit cihaz yapıp da markanın adını karalarsın ki!!
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FlashGunlugu 7 yıl
Bende bir lenovo kullanıcısıyım, lenovo laptoplarını her ortamda överim çünkü gerçekten kaliteli ürünler üretiyorlar.
Fakat bu ürün tıpkı apple IPad gibi gereksiz bir teknoloji olmuş. Tasarımda farklılık yapalım diye amaca hizmet etmeyen ürünler çıkmaya başladı piyasada.
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Einstein 7 yıl
Şu eski cd okuyan walkmanlere benzemiş. Yanımda taşımaya utanırım.
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alpa07 7 yıl
tostmu ?
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